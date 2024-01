escuchar

Como ya es un clásico, la invasión de mosquitos se tradujo en un quiebre de los stocks de los repelentes en los supermercados y una disparada en los precios de venta al público.

En los últimos días, las góndolas dedicadas a la venta de repelentes para mosquitos están cada vez más raleadas y resulta una verdadera odisea encontrar un aerosol en las grandes cadenas. En los autoservicios chinos y las farmacias de barrio el panorama es un poco mejor en materia de oferta, pero los precios por un Off naranja -el producto más vendido de la categoría- ya superan los 4000 o 5000 pesos.

A la hora de explicar los faltantes, en la cadena industrial y comercial que incluye a fabricantes, supermercados, mayoristas y farmacias, citan distintas razones: desde una demanda que superó todas las expectativas hasta aumentos de precios que no son convalidados por algunos canales, pasando por los problemas de los últimos meses del gobierno anterior para conseguir el activo DEET, que es importado básicamente desde Japón, lo que impactó en los stocks actuales.

En los supermercados advierten que los problemas en el abastecimiento difícilmente se solucionen en el corto plazo. “La entrega no se normalizó y estamos saliendo a buscar segundas marcas en el mercado, pero la oferta disponible no alcanza. Hubo un problema de previsión, porque la verdad es que no estaba previsto este volumen de demanda y también hubo retrasos en las autorizaciones para la importación del activo que no se fabrica acá. Hasta ahora, venimos tirando con el stock del año pasado porque todas las cadenas teníamos mercadería del último verano que nos había quedado porque con la seca no hubo mucho mosquito”, explicaron en una cadena de las grandes ante una consulta de LA NACION.

Entre los mayoristas el panorama no es mucho mejor. “Off volvió a habilitar la venta en los últimos días, pero con una cuota de producto muy chica”, reconocieron en una cadena mayorista líder. “Los proveedores nos dicen que tuvieron demoras en la importación del activo que se usa para la producción”, agregaron en el mayorista.

La invasión de mosquitos disparó la demanda de repelentes

En SC Johnson -la empresa dueña de Off, Fuyi y Raid- justificaron los faltantes “por una escalada sin precedentes en la demanda”. “La compañía viene trabajando fuertemente para aumentar la producción y entrega a sus distribuidores y clientes minoristas. En ese sentido, se están tomando todas las medidas para normalizar el abastecimiento, sumando más turnos de producción que trabajarán de manera ininterrumpida. Se estima que en las próximas semanas, debería normalizarse el abastecimiento”, explicaron en un comunicado oficial.

En otras empresas aportan otra mirada. “Como se repite en un montón de categorías, hoy los supermercados no están aceptando todos los aumentos que buscan imponer las multinacionales y las empresas prefieren canalizar las ventas en los mayoristas y otros comercios más chicos que convalidan los incrementos”, explican Algabo, una empresa de capitales nacionales que participa en la categoría con su marca Stop Vais y a su vez fabrica los repelentes de marca propia de las cadenas Día y Farmacity.

Avanzada multi

El mercado de los repelentes está controlado por la multinacional SC Johnson, que participa en este negocio con distintas marcas y presentaciones como Off (aerosoles y crema), Fuyi (aerosoles y tabletas) y Raid (tabletas). La participación de la multi ronda el 80% del mercado y el otro 20% se reparte entre jugadores locales.

Hasta el verano pasado, la principal amenaza al liderazgo de Johnson era otra multinacional, Unilever, que desembarcó en este negocio en 2017 con el lanzamiento de LivOpen y esta temporada desapareció de las góndolas.

Hoy el principal rival de Off es Aktiol. La marca pertenece al grupo Queruclor, la empresa nacional de los hermanos López que también es dueña de Querubín, Odex y Palmolive. “La marca Aktiol se la compramos a Colgate Palmolive. Originalmente participábamos en la categoría de los repelentes con la marca Trap pero decidimos cambiar por Aktiol, que funcionó muy bien durante la pandemia con el alcohol en aerosol”

Mercado estacional

El mercado de los repelentes muestra un fuerte componente estacional. “Solo se vende cuando aparecen los mosquitos”, explican en Queruclor. En los seis meses que van de noviembre a abril, se concentra el 80% de las ventas. Y este año el negocio ya venía caliente, previa a la invasión de mosquitos. De acuerdo con un estudio de la consultora IQVIA, que releva las ventas en el canal de las farmacias, en los últimos doce meses las ventas de repelentes venían creciendo al 36% en volumen, con un total de 2,3 millones de unidades vendidas.