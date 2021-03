Premiaron a Buenos Aires por su estrategia para atraer inversiones extranjeras

La ciudad de Buenos Aires fue galardonada como una de las tres megaciudades del mundo con mejor estrategia de inversi贸n extranjera directa (IED), de acuerdo con el ranking Global Cities of the Future 2021/2022 publicado por la divisi贸n fDi Intelligence del Financial Times.

Dentro de la categor铆a 鈥渕egaciudades鈥, el primer puesto lo ocup贸 Nueva York (Estados Unidos), seguido por Mosc煤 (Rusia) y Buenos Aires. Por debajo de la urbe porte帽a, el top cinco lo completaron San Pablo (Brasil) y Tokio (Jap贸n).

鈥淩ecibir este reconocimiento junto con ciudades como Nueva York y Mosc煤, es un gran orgullo. Nos demuestra que Buenos Aires est谩 a la altura de otras grandes urbes globales, y es una oportunidad para contarle al mundo que nuestra ciudad es un gran destino para hacer negocios y una excelente puerta de entrada hacia Am茅rica Latina鈥, expres贸 Alejo Rodr铆guez Cacio, director general de la Agencia de Promoci贸n de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires.

En total, 44 ciudades participaron de la categor铆a, entre ellas Los 脕ngeles (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Par铆s (Francia), Estambul (Turqu铆a), Shanghai (China), Se煤l (Corea del Sur) y Lima (Per煤).

Top cinco de mejor estrategia de inversi贸n extranjera directa en megaciudades.

La estrategia

La unidad de InvestBA se enfoca en atraer inversiones hacia sectores estrat茅gicos de escala internacional y que tengan el potencial para crear empleo de alto valor agregado. En base a ese objetivo, ofrecen reg铆menes de incentivos fiscales los cuales se centran en las industrias creativas, la industria del conocimiento, la construcci贸n y en sectores de hoteler铆a y residencias universitarias.

鈥No es casualidad que Buenos Aires haya visto nacer cinco unicornios locales, que lidere varios r谩nkings internacionales en materia de talento, innovaci贸n y smart cities, y que tenga el mejor nivel de ingl茅s de Am茅rica Latina, algo fundamental a la hora de pensar en la internacionalizaci贸n de las empresas鈥, agregaron desde el Gobierno porte帽o.

La estrategia para conseguir inversi贸n extranjera directa se divide en dos programas diferentes. Por un lado, 鈥淓l Mundo a Buenos Aires鈥 intenta atraer a nuevas empresas, as铆 como expandir a las que ya est谩n radicadas, y posicionar a la ciudad como un escenario internacional. 鈥淯tilizamos para ello plataformas digitales que nos permiten identificar el inter茅s de diferentes empresas en invertir en la regi贸n. Una vez identificadas, las contactamos para presentarles las oportunidades que ofrece la Ciudad en materia de talento, infraestructura, beneficios impositivos y oportunidades de negocios鈥, explicaron.

Por el otro lado, la iniciativa 鈥淏uenos Aires al Mundo鈥 se enfoca en trabajar con las empresas locales para promocionar las exportaciones y 鈥渃onvertirlos en jugadores globales鈥. Para eso, el programa contempla acompa帽ar a los emprendedores en el proceso de internacionalizaci贸n, con capacitaciones en comercio exterior, dise帽o de planes de negocios y participaci贸n de ferias.

鈥Este 铆ndice confirma el posicionamiento internacional de Buenos Aires como de las mejores capitales globales para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios. Tras la pandemia, las ciudades apuestan a la internacionalizaci贸n para recuperarse. Para ello, en Buenos Aires estamos trabajando con los sectores m谩s identitarios, din谩micos y competitivos de nuestra ciudad: la industria del conocimiento, las industrias creativas, los servicios y el turismo鈥, cerr贸 Fernando Straface, secretario general y Relaciones Internacionales de la Ciudad.