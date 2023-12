escuchar

El descontento y la infelicidad crecen desde hace 20 años en todo el mundo, más allá del crecimiento económico que puedan tener o no los países. Esta afirmación es del CEO mundial de Gallup, Jon Clifton, sobre los resultados de su ranking anual sobre el índice de felicidad en 137 países. Lo que se percibe es una ola de descontento generalizado que produjo fenómenos como el de Trump en Estados Unidos, el del “Brexit” en Gran Bretaña o las protestas de hace unos años en Chile. La cara opuesta de esto es entender qué produce, entonces, felicidad. Ese es el tema que aborda Andrés Oppenheimer en su último libro Cómo salir del pozo. Las llaves de la felicidad de los países, las empresas y las personas (Debate, septiembre 2023).

El periodista, ganador del premio Pulitzer y best seller habitual de la editorial Penguin Random House, escribió un libro profundamente documentado con evidencia científica y con entrevistas reveladoras que se centra en entender qué le da (y qué le quita) felicidad a los pueblos y a las personas. Para hacerlo, viajó por los países más felices del mundo y entre las muchas ideas novedosas que expone el autor, tomo algunas en esta última semana del año, para pensarlas como un trampolín para un 2024 con más felicidad.

Las personas de los países escandinavos, que siempre lideran este ranking, aseguran que su satisfacción y felicidad se basa en tener muy ricas relaciones sociales y en trabajar por y con la comunidad, a lo que dedican la mitad de su día, en promedio. En Gran Bretaña, velar por la felicidad es una política de estado. Cuando se perciben índices de infelicidad (con IA, encuestas, etc.) se acciona con la intervención de trabajadores sociales. En los hospitales, detectaton que el 20% que iba a consultar por una enfermedad, lo que necesitaba era no sentirse sola y crearon el rol de “recetador social” que cuenta con una guía de 10.000 centros comunitarios a los que derivan a las personas y acompañan a lo largo de su “tratamiento”. En otros países, como Bután, Nigeria e India, combaten a la infelicidad con materias en los colegios que son troncales a todos los planes de estudio: Meditación los lunes, tolerancia al fracaso los martes, conflicto de intereses los miércoles. Oppenheimer también entrevistó a Daniel Kahneman que recuerda que una vez que tus necesidades básicas están satisfechas, el aumento de la felicidad no es proporcional al aumento de los ingresos. Y también a Tal Ben-Shahar, uno de los máximos gurúes de la educación positiva, que resalta al optimismo como ruta hacia la felicidad, algo que no es genético y que se puede aprender y ejercitar. Un dato: los optimistas viven, en promedio, 6 años más que los pesimistas. A días de empezar un nuevo año, qué mejor momento para recalibrar, tomar perspectiva y volver a apostar ahí donde sabemos lo que mejor nos hace: ser con otros.