Sam Guzik: “Nuestra esperanza es llevar a los usuarios del descubrimiento a la lealtad”

¿Es posible, en un entorno tan dinámico como cambiante, mostrar con anticipación las próximas tendencias de la industria de medios? ¿Cuáles son las prioridades estratégicas en un ecosistema tan desafiado por los gigantes digitales? ¿En qué zonas puede marcar la diferencia el periodismo de calidad? Estos son solo algunos de los interrogantes sobre los que trabaja Sam Guzik, actual Director de Producto de la New York Public Radio (WNYC) de los Estados Unidos y asesor externo del Future Today Institute (FTI), la organización que difunde uno de los reportes más logrados sobre el futuro de las tecnologías y su impacto en la sociedad.

El informe del FTI, producido y difundido por su fundadora, Amy Webb -una experimentada periodista que trabajó para grandes organizaciones de prensa como The Wall Street Journal y Newsweek- detalla una por una las tecnologías emergentes adoptadas por diferentes industrias, entre ellas la de medios.

Próximo a visitar Buenos Aires para participar de la Media Party 2024, la mayor reunión de periodistas, desarrolladores de software, emprendedores y activistas de la región que se realizará 29, 30 y 31 de agosto en la Ciudad Cultural Konex, el periodista es optimista sobre el futuro a partir de la convergencia entre la industria de los medios y la tecnología de una manera innovadora, global, práctica y creativa.

En una entrevista para LA NACION, Guzik sostiene, entre otras ideas, que el principal activo de los medios es la relación directa con las audiencias y que la mejor habilidad que puede tener un periodista es la voluntad de colaborar, es decir el trabajo en equipo.

-¿Cuáles son los fenómenos que analiza un futurista en el capítulo relacionado a los medios de comunicación?

-El informe del Future Today Institute utiliza una metodología rigurosa basada en datos para identificar nuevas tecnologías y riesgos emergentes. En el capítulo “Noticias+Información”, me centré en explicar cómo los periodistas, los ejecutivos de los medios y los consumidores de noticias se verán afectados por las disrupciones en el ecosistema de los medios. Un tema importante a lo largo de mi capítulo es que la inteligencia artificial ya está impactando la creación, distribución y monetización de las noticias.

-¿Cuáles deben ser las prioridades estratégicas en la plataforma digital de esta era?

-El enfoque estratégico clave de las organizaciones de noticias debe ser construir relaciones directas con su audiencia. Independientemente del medio en el que opere un editor, esas conexiones son esenciales para difundir las noticias y generar flujos de ingresos sostenibles. Es por eso que tantas organizaciones se están centrando en desarrollar el mail y los mensajes de texto (en WhatsApp, por ejemplo) como canales para difundir las noticias. Cuando un editor depende completamente de la búsqueda o de las redes sociales para generar tráfico, existe un riesgo tremendo: un solo cambio de algoritmo puede alterar la estrategia. Cuando un editor controla su audiencia, puede tomar decisiones más inteligentes a la hora de atender necesidades y expectativas.

-¿Cuál es su visión sobre la conflictiva relación entre los medios y los gigantes de internet como Google, Meta y otros?

-En los primeros días del periodismo en la plataforma digital, las organizaciones de noticias se mostraban complacientes y dejaban que otros definieran su futuro. Eso dio a las empresas de tecnología el poder de dar forma al panorama competitivo. Los medios agradecieron la afluencia de tráfico y los ingresos por publicidad digital que provinieron de los picos de tráfico algorítmicos. En lugar de buscar un modelo de negocio nativo digital, muchos editores buscaron escala y asumieron que los gigantes de Internet no cambiarían de dirección. En los últimos cinco años, hemos visto que esa era una suposición pobre. Empresas como Meta han cambiado sus algoritmos una y otra vez, enviando menos tráfico a sitios web de noticias.

-¿Las plataformas deben compensar a los medios de comunicación por el contenido de copyright que usan para hacer su propio negocio?

-La dinámica competitiva entre medios de comunicación y grandes plataformas es complicada. A veces, la relación es simbiótica, como cuando las plataformas muestran un titular y una miniatura en una página de resultados de búsqueda o en un servicio de noticias. Cuando las empresas de tecnología utilizan el contenido de esa manera, todos se benefician: los usuarios están expuestos a noticias que de otra manera no habrían descubierto, los editores obtienen tráfico de usuarios que no conocían previamente su marca y las plataformas tienen más oportunidades de publicar anuncios. En otras ocasiones, la relación es extractiva. El uso sin licencia de contenido protegido por derechos de autor para entrenar modelos de IA, por ejemplo, es muy polémico. Muchos editores están presentando demandas para impedir este tipo de uso, pero la ley no es clara porque se trata de un dominio muy nuevo. Una de las tendencias que exploro en el informe Tech Trends 2024 es la lucha emergente por el valor del contenido. En los próximos años, seguiremos viendo conflictos entre los medios de comunicación y las empresas de tecnología mientras luchan por este tema.

El experto en productos digitales en una de sus videoconferencias de alcance global

-¿Qué habilidades específicas debe tener un periodista para moverse con versatilidad en las arenas digitales de este tiempo?

-La tecnología ha creado muchos tipos de periodismos. Hace tres décadas, todos los periodistas tenían prácticamente las mismas habilidades: eran persistentes, hacían buenas preguntas y contaban historias convincentes. Hoy se especializan en contar historias basadas en datos. Hay reporteros que usan código para contar historias con gráficos interactivos. Hay reporteros especializados en ciencia forense visual que crean modelos tridimensionales de eventos noticiosos utilizando videos publicados en las redes sociales. Hay reporteros especializados en investigaciones de código abierto que utilizan herramientas complejas para validar o desacreditar la información publicada en las redes sociales. Ningún periodista por sí solo puede aprender todas las habilidades necesarias para afrontar este momento. Por eso, creo que la mejor habilidad que puede tener cualquiera que trabaje en los medios es la voluntad de colaborar. El trabajo más interesante en toda organización ocurre en la intersección de múltiples especialidades profesionales. Las mejores historias las crean grandes equipos que trabajan sin problemas para lograr un objetivo compartido.

-¿La inteligencia artificial generativa (IAG) es una aliada del periodismo o una enorme amenaza?

-Depende de cómo respondan las organizaciones de noticias a la tecnología emergente. Hay muchas oportunidades para que cree valor y refuerce el periodismo: por ejemplo, los reporteros podrían trabajar más rápido usándola para transcribir entrevistas. La IAG también podría permitir la traducción fluida de una historia a innumerables idiomas, ayudando a que los informes periodísticos lleguen a una audiencia más amplia.

-Pero mal utilizada también puede significar una pérdida de calidad…

-La tecnología no está exenta de riesgos. La IAG puede crear fácilmente noticias falsas, sembrando desconfianza entre los consumidores. También abarata la entrada de los competidores en los medios, inundando Internet con historias de poco valor. Esa ola de basura hace que sea más difícil para los editores legítimos destacarse. Si los periodistas ignoran el desarrollo de las tecnologías emergentes, existe un riesgo tremendo. Pero si tomamos el control de nuestro futuro y planificamos, podemos encontrar oportunidades. Creo que la clave es que las organizaciones de noticias piensen detenidamente qué problemas puede resolver la IA, porque no es necesariamente la solución adecuada para todos los problemas, ni siquiera para la mayoría de los problemas. Pero si se implementa con cuidado, puede crear nuevo valor que nos permita prosperar en el futuro. Por ejemplo, en la WNYC hemos experimentado con su uso para crear transcripciones de nuestra transmisión en vivo. Comenzamos con un problema claro: ¿Cómo podemos hacer que nuestra programación en vivo sea más accesible para las personas que no pueden acceder al audio? Evaluamos muchas soluciones, pero decidimos que la IA generativa era la mejor herramienta. Pudimos crear una prueba de concepto que ofrece subtítulos en vivo y proporciona un resumen de lo que se habló recientemente para que sea más fácil para los oyentes ponerse al día.

Sam Guzik será uno de los principales expositores en la Media Party 2024, que se realizará en la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires el 29, 30 y 31 de agosto próximo. Foto: gentileza mediaparty.org

-A pesar del nacimiento de los podcasts y los shows de streaming, la radio sigue siendo un medio relevante en el ecosistema. ¿Qué cualidades puede potenciar con una apropiada estrategia digital?

-La radio es un medio increíblemente poderoso para alcanzar y comprometer audiencias. Hay algo muy especial en la voz humana que el medio impreso no logra captar. En WNYC estamos intentando experimentar con productos que fusionen el poder único del audio con las relaciones directas posibles en las plataformas digitales. Cuando transmitimos nuestra señal a través de la radio, no sabemos quién está escuchando. Pero cuando la gente usa nuestra app móvil para seguir nuestra transmisión en vivo, tenemos muchas herramientas para conectarnos con ellos. Nuestra esperanza siempre es llevar a los usuarios en un viaje desde el descubrimiento hasta el compromiso y la lealtad.

-Usted trabaja en WNYC (radio pública) y también lo hizo en medios tradicionales como Hearst o nativos digitales como Newsday. ¿Qué cualidades debe tener un líder para llevar adelante proyectos con visión de producto?

-Para lanzar un producto exitoso, es esencial centrarse en la audiencia. Esto es especialmente cierto en el ambiente de las noticias, donde escuchar a la audiencia es el secreto para construir un gran periodismo y un excelente desarrollo de productos. Una de las fortalezas de WNYC es la investigación de la audiencia. Cuando empezamos un nuevo proyecto, nos tomamos el tiempo para estudiar los datos de nuestros usuarios y realizar encuestas para asegurarnos de que nuestro trabajo impacte positivamente en nuestra audiencia. Recientemente lanzamos una nueva versión de nuestra app móvil. Nos llevó casi un año pasar del concepto a la ejecución porque comenzamos el proceso con una investigación profunda de los usuarios. Nos tomamos el tiempo para analizar las estadísticas y entender cómo los usuarios utilizaban la aplicación anterior. Construimos prototipos y los probamos en pequeños estudios de usabilidad. Desde el lanzamiento, hemos continuado probando y realizando encuestas para entender cómo la podemos seguir optimizando.

La futurista Amy Webb en una de sus presentaciones en el Festival SXSW que se realiza todos los años en Austin, Texas, EE.UU

-¿Cómo imagina que serán los medios dentro de diez años?

-Creo que veremos muchos cambios en cómo las audiencias descubren noticias e información en los próximos años. Ya estamos viendo indicios de que la inteligencia artificial se incorporará a los dispositivos que usan los consumidores. Esos dispositivos curarán cada vez más la abrumadora cantidad de información a la que cualquier persona está expuesta. En lugar de ir a un lugar para las noticias, a otro para los correos electrónicos y a otro para los mensajes, creo que los dispositivos proporcionarán un resumen único de todo lo que los usuarios necesitan. Si eso sucediera, tendría implicancias profundas para las organizaciones de noticias. Ya es difícil llegar a nuevas audiencias y lograr que paguen por las noticias. Si menos personas visitan directamente los sitios web de noticias, eso solo se volverá más difícil. Por eso es tan importante que los editores se enfoquen en construir conexiones directas con las audiencias desde hoy mismo.

-Se habla mucho de la experiencia de usuario (UX) en el ambiente de Producto, pero no tanto sobre la UX de Contenidos, es decir la experiencia del usuario con las narrativas que ofrece el periodismo, que en muchos casos sigue teniendo preminencia del texto escrito. ¿De qué manera se pueden deconstruir estas fórmulas para aprovechar la potencialidad narrativa de la plataforma digital?

-Es emocionante ver cómo este patrón está cambiando. Creo que hay una creciente conciencia de que el trabajo de producto en las organizaciones de noticias es diferente al de otros negocios digitales porque el contenido es fundamental para la UX. Grupos como la News Product Alliance están tratando de desmantelar los silos entre el trabajo tradicional de UX digital y la creación de contenido. La alineación del trabajo de producto y el periodismo tradicional se está acelerando debido a la creciente conciencia de que los periodistas deben centrar a la audiencia en su trabajo. La estructura y proceso de trabajo de una organización como la BBC centrada en las necesidades del usuario con el periodismo es un gran ejemplo de cómo las herramientas de desarrollo de producto pueden impulsar un mejor periodismo: ese modelo ayuda a centrar la atención en por qué la gente consume las noticias para ayudar a los periodistas a crear historias que respondan a esas necesidades.

-Tecnología, negocio y contenidos. ¿Qué porcentaje de relevancia le asigna a cada una de estas especialidades para el desarrollo de productos digitales?

-Estos tres pilares necesitan trabajar juntos de manera fluida para construir grandes productos digitales. Un contenido sólido es una base esencial: las audiencias buscan noticias e información que sean interesantes y confiables. Pero un gran reportaje no puede tener impacto sin un fuerte soporte técnico para llegar a los consumidores o un modelo sostenible para financiarlo. Algunos de los mejores proyectos en los que he trabajado a lo largo de mi carrera han sido moldeados por la participación equitativa de la sala de redacción, las funciones comerciales y los equipos de producto. Cuando trabajamos juntos de manera fluida, podemos lograr grandes cosas.