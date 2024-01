escuchar

El laboratorio farmacéutico que nació hace 30 años en El Tío (a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba) en la casa que le donó la abuela Mercedes y con dinero prestado por su mamá Edith, factura hoy US$60 millones anuales, emplea a 250 personas y exporta a 15 países. Mauro Bono, el creador del grupo Virixene (conformado por las compañías farmacéuticas Savant y Vivunt), asegura que la empresa “apenas está mostrando de lo que es capaz”. “Hay un potencial enorme”, dice.

Bono, presidente del grupo -con presencia en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa-, fundó el laboratorio Savant cuando tenía 22 años, antes de graduarse como farmacéutico. Cuenta la historia en el libro “Nuestra fórmula. Un caso de éxito en la competitiva industria farmacéutica”, que se presentó hace unas semanas en Córdoba.

En El Tío, el grupo cuenta con tres plantas

En diálogo con LA NACION menciona que tres mujeres fueron cruciales en su proyecto: su abuela, su mamá y su esposa, Ivana, quien entonces era su compañera de facultad y lo impulsó a asumir el riesgo. “Mamá me dio una chequera con la que gastaba entre 2000 y 5000 dólares al mes -recuerda-. No cobré sueldo durante cinco años y la única camioneta que teníamos era para repartir”.

Tres años le llevó el lanzamiento del primer producto, que fue uno “simple”, una aspirina. “Solo tenía el título, estaba recién graduado -reflexiona- y una cosa era la idea y otra la realidad. Era inquieto, perseverante y obstinado y me lancé a un océano rojo, no azul, lleno de tiburones. La farmacéutica es una industria protegida, con altas barreras de entrada, un sistema muy abroquelado, no entraban nuevos jugadores”.

Bono dice que en el sector les hicieron la “vida muy difícil”. “Pero estos gringuitos del interior seguimos avanzando, fuimos encontrándole la vuelta”. Cuando la empresa empezó a “estabilizarse” -habían remodelado la casa en que funcionaban, compraron un terreno- estalló la crisis del 2001.

“Estábamos construyendo, teníamos deudas y los precios se multiplicaron por tres. Casi nos fundimos, pero salimos adelante de vuelta”, señala, y está convencido de que la “fórmula” del éxito es “producción, calidad, profesionalización”.

En El Tío cuenta con tres plantas, una se especializa en fabricar medicamentos orales (entre ellos cápsulas blandas,), otra es para productos generales y una tercera es de antibióticos betalactámicos.

Cuenta con tres tipos de productos: la línea consumer (medicamentos de uso diario); la de dermatología (tratamientos del cabello, antiage, acné y piel sensible) y la línea generics, para patologías crónicas y agudas.

Reorganización

Hace tres años, la empresa reorganizó su estrategia de internacionalización, creó el grupo farmacéutico Virixene. Savant abarca las operaciones en la Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y Vivun tiene presencia en Europa, Chile, Colombia y Estados Unidos, país en el que producen en laboratorios habilitados y realizan comercialización digital de productos para tos, gripe y resfrío y alivio del dolor.

"Nos focalizamos para ser más eficientes", dice Bono

El grupo cuenta con 25 marcas, aunque llegaron a tener 150. “Nos enfocamos para ser más eficientes”, explica Bono.

En junio próximo, estima Bono, estarán saliendo los primeros lotes pilotos de los medicamentos oncológicos que producirán en su planta en España. La idea original, señala, era fabricar en El Tío, pero la devaluación del 2019 frenó el proyecto. “Nos preguntamos por qué no en la Unión Europea y elegimos España por la mayor afinidad -precisa-. Estamos en el parque industrial de Castilla y León”.

En el equipo hay empleados que tienen más de 25 años de antigüedad y 45 que llevan más de 20 trabajando en el laboratorio: “Ese es uno de los factores de éxito, es toda gente de la región. Encontramos la estrategia, el financiamiento, el modelo de comercialización y de compras, el branding. Tenemos una gobernanza ordenada. Diría que hay armonía en la cabeza de la compañía”.