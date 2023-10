escuchar

Desde los orígenes de la historia de la filosofía aparece como un tema central: la amistad y la importancia que esta tiene en la vida de las personas y de las sociedades. Desde las ideas de Platón a Simone de Beauvoir, pasando por Kant, se descubre que la amistad no siempre se pensó de la misma manera. Filosofía de la amistad (Taurus) es el nuevo libro de las doctoras en filosofía y docentes e investigadoras en la facultad de filosofía (UBA) y en SADAF CONICET, Laura Belli y Danila Suárez Tomé. Ambas creen en el poder de este vínculo como condición para llevar adelante una vida que realmente valga la pena ser vivida. Sin embargo, no parece haber acuerdo sobre “qué es la amistad” y se propusieron dos cosas: ofrecer una definición de esta y luego mostrar cómo las amistades comprometidas habilitan una mejor manera de vivir en el mundo, no solo personalmente, sino en sociedad.

El libro presenta un recorrido histórico sobre las diferentes reflexiones filosóficas sobre la amistad y también se meten en los debates actuales. Por ejemplo, hablan sobre las éticas de la amistad y si acaso es posible ser amigo/a de malas personas. Se preguntan por las “falsas amistades” y se detienen en uno de los temas más dolorosos: el fin de la amistad.

Una de las ideas que me sorprendió es la de la amistad como valor supremo: “Podemos pensar que la superioridad de la amistad frente a otros vínculos se desprende del hecho de que las amistades se eligen. Nos encontramos con diferentes personas en el transcurso de nuestras vidas y tenemos un control bastante limitado sobre los diferentes contextos en que nos desarrollamos y quienes se encuentran allí. Sin embargo, no todas las personas que cruzan nuestro camino terminan ocupando ese espacio privilegiado. En la elección de los vínculos que una decide fortalecer, y aquellos de los que elige alejarse, se teje el lazo de la amistad”, explica Belli. Otro ángulo que plantean, vital para estos tiempos hostiles, es la de la amistad como refugio: “Las personas expulsadas por sus familias de origen encuentran en la amistad nuevas formas de lazos familiares, ya no obligados por la sangre o el linaje, sino por la elección. Configuran nuevos modos de familiaridad, forjando lazos de protección, afecto y cuidado comunitario con otras personas que están en situaciones similares”, explica Suárez Tomé.

El caso de las amistades LGTBQI+ son también modos políticos de resistencia y supervivencia en contextos hostiles a la diversidad. La amistad como refugio se da también durante la adolescencia. “Se trata de un proceso largo y no libre de complicaciones emocionales, que acompaña la progresiva independencia y madurez emocional de quienes abandonan la niñez y se aventuran en la vida adulta”, explica Belli. El libro concluye con un llamado a pensar la amistad como condición de un buen vivir, de abrirnos a la posibilidad de imaginar mundos futuros que sean más justos y vivibles a través de esos lazos. Y que asumir el compromiso de sostener amistades de manera responsable es un modo de lograrlo.