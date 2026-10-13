Todo sobre la Nueva BNA+: qué cambia para los usuarios y el desafío de migrar cuatro millones de clientes

El Banco Nación Argentina (BNA) viene motorizando un proceso tecnológico sin precedentes con el lanzamiento de la Nueva BNA+, la plataforma que, rediseñada desde cero, unifica en un mismo lugar el home banking y la aplicación móvil. Estamos hablando de algo mucho más amplio que una simple billetera digital: una plataforma integral pensada para funcionar como el corazón del ecosistema digital del Banco.

Más de cuatro millones de clientes han migrado ya a la plataforma, en tanto los resultados empiezan a reflejar el alcance del cambio: durante septiembre, la Nueva BNA+ registró 11,1 millones de transacciones monetarias, un 20,7 % más que en agosto

¿Qué cambia para los usuarios? Que la Nueva BNA+ ofrece más productos y funcionalidades. Pero además lo hace en un entorno mucho más ágil, intuitivo y personalizable. “Sabemos que toda transformación implica un período de adaptación. Por eso el Banco está acompañando activamente esta transición con información, asistencia y el respaldo de toda su red”, explica Ludmila Schmidt, gerenta de Clientes de BNA.

La decisión respondió a una necesidad estratégica: la plataforma anterior ya no permitía incorporar mejoras con la agilidad que exigía el mercado, lo que venía generando fricciones en la experiencia de uso. “El Banco necesitaba dar un salto hacia una plataforma de vanguardia que fuera capaz de crecer y a la vez acompañar la evolución de las necesidades de nuestros clientes”, marca también la ejecutiva.

Operaciones y servicios: lo que podés hacer en la nueva plataforma

Desde el Banco hablan de un salto cualitativo, funcionalidades que se agregan y operaciones cotidianas mucho más simples a través de recorridos ágiles, intuitivos y seguros (empezando por el hecho de que tanto en el celular como en la computadora se accede con el mismo usuario y contraseña). Entre otras posibilidades, la Nueva BNA+ permite realizar transferencias por montos mayores, operar con eCheqs y gestionar también DEBIN.

Otro avance relevante es la experiencia integral para gestionar préstamos en línea. A diferencia del esquema anterior, en el que las propuestas tendían a ser estáticas, la nueva plataforma permite construir una oferta bien dinámica y ajustada a la situación y necesidades de cada cliente.

Uno de los diferenciales más innovadores es el módulo de inversiones autogestionadas desarrollado por el BNA. Su producto insignia es Pellegrini+: una cuenta que permite obtener rendimientos diarios mediante la inversión en un fondo común de inversión, manteniendo la disponibilidad de los fondos las 24 horas, los siete días de la semana. Además, el cliente puede utilizar ese dinero directamente para realizar transferencias.

“Pellegrini+ es, a su vez, el punto de partida de una propuesta de inversiones más amplia, con nuevos productos próximos a incorporarse –precisa Schmidt–. Estamos avanzando con la compraventa de dólar MEP, y en los próximos días vamos a sumar el acceso al mercado de capitales para operar bonos, obligaciones negociables, acciones y CEDEARs”.

La magnitud del cambio

Un dato importante es que la transición de la anterior app a la Nueva BNA+ es progresiva: por eso durante esta etapa están todavía conviviendo ambas aplicaciones. Este esquema responde a la necesidad de que la migración resultara gradual y ordenada, como para que los clientes fueran de a poco familiarizándose con la plataforma.

La migración se organizó entonces por etapas, habilitando progresivamente a diferentes grupos de clientes. En una primera instancia, el cambio fue voluntario. Luego, la activación en la Nueva BNA+ pasó a ser necesaria para continuar operando (aunque los usuarios ya migrados conservaron temporalmente el acceso a las dos aplicaciones). La tercera etapa, prevista de manera gradual hasta noviembre, contempla la desactivación de la plataforma anterior, consolidando ya a la Nueva BNA+ como el canal digital principal.

Una vez completada la migración, la Nueva BNA+ quedará disponible para los más de 12 millones de clientes registrados. “Por su escala, alcance y complejidad, este proceso constituye además un hito histórico para todo el sistema financiero, sin precedentes en el país”, dice Schmidt.

Para volver la transición más amable, el Banco implementó una comunicación directa y segmentada que incluyó mails, notificaciones push y contenidos de apoyo, como videos breves e instructivos sobre los principales recorridos de la plataforma. También se capacitó a la red de sucursales para ofrecer orientación en todo el país.

“El desafío más importante fue impulsar la transformación cultural que requiere un proyecto de esta magnitud”, reflexiona Schmidt sobre el proceso que involucró de manera transversal a toda la institución, y que implicó además incorporar conocimientos y responsabilidades que antes, mayormente, estaban en manos de un proveedor. Y concluye: “Esto nos llevó a fortalecer equipos, adquirir habilidades y resolver desafíos complejos, lo que amplió nuestra capacidad de innovar”.

Conocé más en https://www.bna.com.ar/home/migracionbnamas

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