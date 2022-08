WeChat, en la mira. Cómo el PC chino amenaza el futuro de sus empresas tecnológicas

A principios de este año, de repente quedó claro en qué fuerza subversiva podría convertirse WeChat. Sucedió el 22 de abril, cuando la ciudad de Shanghái quedó literalmente cerrada por un rebrote de Covid. Un video en blanco y negro rápidamente se volvió viral entre los más de 1000 millones de usuarios chinos de la plataforma de redes sociales propiedad de Tencent, la empresa de Internet más grande de China. Durante seis minutos, mientras una cámara recorría el horizonte de Shanghái, mostró un montaje de audio de bebés llorando después de haber sido separados de sus padres en cuarentena, residentes quejándose del hambre, habitantes de departamentos golpeando contenedores, una madre buscando desesperadamente medicamentos para su hijo. “El virus no está matando gente, el hambre sí”, grita una persona. Era una escena inquietante y distópica.

Como cuenta Lulu Yilun Chen en su libro, Influence Empire: La historia de Tencent y la ambición tecnológica de China, los censores web de China bloquearon rápidamente el video, aunque algunos internautas intentaron desafiarlos publicándolo al revés. Fue un momento raro en el que WeChat (Weixin dentro de China) se usó para expresar la ira y el dolor de las personas, en lugar de las cosas más suaves (cenas ostentosas, nubes al atardecer) que la gente suele publicar. WeChat es el producto insignia de Tencent, una “navaja suiza” de una súper app, que ofrece mensajes, búsquedas, servicios de transporte, entrega de alimentos y otras aplicaciones en una sola plataforma. Pero en un régimen paranoico, su poder es también una amenaza.

No es difícil imaginar cuánto debe haber desconcertado el episodio a los ejecutivos de Tencent. Desde principios de 2021, su valor se ha desplomado en más de tres quintas partes, a US$365.000 millones, en medio de la represión del Partido Comunista contra la industria de la tecnología de consumo. Es una firma que en muchos sentidos desmiente los estereotipos sobre China y ofrece lecciones a Silicon Valley. Al igual que otras empresas de tecnología en China, ha estado bajo presión para ceder ante los caprichos del presidente Xi Jinping. Este factor amenaza su reputación en Occidente, donde es un gran inversionista en juegos (entre otros negocios) y donde desea expandir su alcance.

Tencent no es una compañía fácil a la hora hacer una crónica. Otros gigantes tecnológicos, incluyendo Alibaba, su némesis chino, han sido objeto de fascinantes éxitos de ventas. Antes del libro del libro de Chen, la única biografía corporativa de Tencent fue una autorizada por Wu Xiaobo, un académico de gestión, publicada en chino en 2016. Wu comenzó lamentándose de no haber podido encontrar el secreto del éxito de Tencent a pesar de las más de 60 entrevistas con altos cargos ejecutivos.

Un gran problema para cualquier biógrafo es el fundador de la empresa, Huateng “Pony” Ma, conocido por su bajo perfil. Es un ingeniero erudito que parece odiar el sonido de su propia voz. Chen, una periodista de la agencia Bloomberg que ha cubierto las empresas tecnológicas de China durante una década, solo ha hablado con él una vez, como parte de un grupo de periodistas en 2015.

Resulta que la reticencia de Ma es una fuente de fortaleza, no de debilidad. Lo que le falta en carisma exterior, lo compensa con una resistencia férrea (“O esperas a que alguien te mate o te matas a ti mismo primero”, así describe los constantes esfuerzos de reinvención de la empresa). La falta de una personalidad dominante permite que otros prosperen, por ejemplo, Allen Zhang, creador de WeChat, que es igualmente tímido, pero tan competitivo que es un maestro de los videojuegos y un campeón de golf. Lo más importante de todo es que mantener un perfil bajo ha mantenido a Pony Ma personalmente fuera del tipo de problemas políticos que ha sufrido Jack Ma (sin relación), cofundador de Alibaba, aunque no ha mantenido a Tencent fuera de la línea de acción del gobierno fuego.

Sin jerarquías rígidas, Tencent puede dejar que la competencia interna se vuelva loca, especialmente cuando se trata de crear nuevos productos innovadores. En su libro, Wu describe esto como “carreras de caballos internas” (da la casualidad de que “Ma” significa “caballo” en chino). Él dice que casi todas las ideas transformadoras de Tencent, incluido WeChat, provienen de equipos de segundo nivel que compiten entre sí, no de los altos mandos. Como muchas empresas chinas, Tencent a menudo ha sido acusada de plagio. Pero su modus operandi es hacer innovaciones rápidas e incrementales que creen éxitos de taquilla.

El enfoque descentralizado de Ma sobre la forma en que Tencent despliega el capital ha sido igualmente astuto. Según Chen, la empresa ha realizado unas 800 inversiones en todo el mundo. Más de 120 de estas firmas se han convertido en “unicornios” con un valor de más de US$1000 millones. Es propietaria de Riot Games, la franquicia detrás del juego League of Legends, y tiene grandes participaciones en Epic, creador de Fortnite (otro juego súper exitoso), Meituan (una aplicación de entrega china), Didi Global, (un gigante de transporte privado, así como muchos otros pioneros como Spotify y Tesla. Se enorgullece de adoptar un enfoque de no intervención en sus inversiones minoritarias. Como dice Chen, se ha convertido en una incubadora de nuevas empresas, no en un asesino de competidores potenciales.

El enfoque descentralizado de Pony Ma es una de las claves del crecimiento que tuvo Tencent en los últimos años

En resumen, su libro, y en el del Wu, en el que se basa, pintan una imagen de una empresa cuyos ejecutivos son fascinantemente idiosincrásicos y casi tan obsesionados con los productos y el diseño como Steve Jobs, el difunto cofundador de Apple. El problema es que la política interna de China y el desordenado choque sino-estadounidense hacen que sea difícil tener confianza en el futuro.

Problemas internos

El primer problema es interno de China. Tencent está integrado en casi todos los aspectos de la sociedad china. Gana dinero con las tarifas de las aplicaciones, con el tráfico (a través de la publicidad) y con las transacciones (como la venta de bienes virtuales a los jugadores), así como con la computación en la nube. Esto lo ha sobreexpuesto a la tecnología del gobierno. La represión de Xi contra las empresas de Internet ha afectado su división de juegos, sus planes fintech y las inversiones locales como Didi. Tiene que censurarse a sí mismo enérgicamente.

Puede esperar que la expansión en el extranjero ayude a compensar sus problemas en China. Por ejemplo, tiene planes para la distribución global de Honor of Kings, cuya popularidad en el país ya lo ha convertido en el juego móvil más grande del mundo. Pero cuanto más tiene que comprometerse con el gobierno chino para mantenerse a salvo, más corren el riesgo de sus productos como WeChat, así como sus juegos, de despertar la hostilidad de los halcones chinos en los Estados Unidos. A medida que empeoran las tensiones chino-estadounidenses, ese es un juego que nadie puede ganar.