En el contexto de las recientes medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno encabezado por Javier Milei y con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, la devaluación del peso argentino ha generado un profundo impacto en el panorama de las inversiones locales. La decisión de llevar la cotización del dólar oficial de 365 a 800 pesos ha marcado un punto de inflexión en la estrategia económica del país. El propósito de esta nota es analizar detenidamente las implicaciones de estas medidas en el ámbito de las inversiones, destacando la escasez de opciones en moneda local que podría intensificar el escenario inflacionario y la escalada del dólar blue frente al peso. En este contexto, nos centraremos en dos inversiones que, desde nuestra perspectiva como inversores y estudiosos de la economía, resisten este vendaval económico, mientras evaluamos aquellas que ya no encuentran justificación. Es crucial prestar especial atención a una medida que ha pasado relativamente desapercibida en el discurso público pero que tiene un peso significativo en este panorama: la decisión adoptada por las nuevas autoridades del Banco Central bajo la dirección de Santiago Bausili. Comencemos, entonces, con un análisis detallado del contexto, las medidas ya anunciadas y las posibles consecuencias que podrían derivarse de estas decisiones.

Análisis de las Medidas y su Impacto en las Inversiones:

Las nuevas medidas económicas, objeto de análisis por diversos sectores, han desencadenado un fenómeno crucial para las inversiones locales. La abrupta devaluación del peso proyecta un piso inflacionario del 20% para cada uno de los próximos tres meses, en función de un concepto económico conocido como “pass-through”, que se refiere al porcentaje de la devaluación que se traslada directamente a los precios. Es esencial resaltar que estamos considerando este porcentaje como un piso, ya que otras variables podrían contribuir a un incremento aún mayor, una perspectiva que exploraremos en detalle más adelante. Ante este escenario, la lógica sugeriría un aumento en las tasas de Leliqs y Pases por parte del Banco Central de la República Argentina, factores determinantes en los plazos fijos bancarios y, por ende, en los intereses generados. Sin embargo, en contraposición a las expectativas, no solo se optó por mantener sin cambios las tasas de las Leliqs, sino que también se redujo la tasa de los pases del 126% al 100% anual. La pregunta inmediata es: ¿cuál es la razón detrás de esta medida? Se especula que la reducción de la tasa de los pases podría estar vinculada a la intención de licuar la deuda del Banco Central en términos reales, que ahora pasa al Tesoro, aprovechando la alta inflación que se avecina. Más allá de los motivos, el impacto directo recae en la rentabilidad de los plazos fijos y en los intereses ofrecidos por las populares billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, entre otras. Estas, al situarse en aproximadamente un 100% anual (equivalente al 8,33% mensual), podrían perder sentido económico frente a la inflación proyectada, generando incluso tasas negativas de más del 10% mensual y, por ende, una pérdida significativa de poder adquisitivo para los usuarios. Considerando que el plazo fijo es la opción de inversión más utilizada por los argentinos y que las billeteras virtuales habían experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, nos enfrentamos a un panorama desafiante. En este contexto, surge la pregunta crucial: ¿Qué alternativas quedan para preservar el valor de los pesos y, al menos, mitigar las pérdidas? A continuación, exploraremos las dos únicas alternativas que, según nuestro análisis, resisten este vendaval económico.

Primera Opción: Acciones de Empresas Argentinas

Una alternativa sólida ante el escenario económico actual es considerar la inversión en acciones de empresas argentinas. Estas cotizan en pesos en la bolsa local y están accesibles para cualquier inversor que opte por abrir una cuenta en una sociedad de bolsa, la cual suele ser de apertura y mantenimiento gratuita, o incluso desde su banco habitual (la comodidad se paga con un mayor costo de comisiones). Además, existe la posibilidad de adquirirlas a través de Fondos Comunes de Inversión de renta variable. A pesar de la elevada inflación experimentada durante los últimos cuatro años, el Merval, índice que agrupa las acciones líderes del país, logró superar la misma. En este desafiante 2023, el índice se encuentra aproximadamente un 400% por encima de su cierre de Diciembre del año pasado. Queda claro que la mejor capacidad para adaptarse a los embates inflacionarios es la de las empresas mismas, las cuales influyen directamente en la determinación de precios, especialmente en un mercado que tiende hacia la desregulación. Sin embargo, aquellos que se aventuren por esta opción deben considerar dos aspectos fundamentales: Invertir a Largo Plazo: En el corto plazo, es posible que las acciones experimenten caídas de precio mientras la inflación sigue su curso ascendente, lo que podría generar ansiedad en el inversor menos experimentado. No obstante, a largo plazo, como evidencia el desempeño del Merval, las cosas tienden a equilibrarse, y la paciencia se ve recompensada. Aquí, el término “largo plazo” implica un horizonte mínimo de dos años. Quienes opten por esta opción deben comprometerse a mantener la inversión pase lo que pase durante ese lapso. Evitar la Búsqueda del “Caballo Ganador”: La tentación de invertir la totalidad o gran parte del capital en una empresa que se menciona como la próxima estrella en ascenso puede ser fuerte. Sin embargo, es más prudente evitar la búsqueda del “caballo ganador” e invertir de manera diversificada en empresas bien conocidas y líquidas del mercado, especialmente aquellas que cotizan en el Merval. Sectores como bancos, exportadoras, empresas de servicios y consumo masivo son opciones recomendables. La estrategia óptima consiste en invertir en el mercado en su conjunto, minimizando así el riesgo de elegir aquellas empresas que podrían tener un rendimiento inferior o caer en precio.

Segunda Opción: Adelanto de Consumo Corriente

Frente a la inminente aceleración de la inflación en los próximos meses, una estrategia efectiva para contrarrestar sus efectos es anticipar gastos futuros y llevarlos a cabo en el presente. Esta táctica no solo ayuda a gestionar el impacto inflacionario, sino que también busca generar ahorros a largo plazo. Aquí te detallo los pasos para aplicar con éxito esta estrategia: Identificación de Productos Sensibles a la Inflación: Reconocé aquellos productos que son especialmente sensibles a la inflación, tales como alimentos no perecederos, productos de limpieza y cuidado personal, suministros para mascotas, y artículos para el hogar como pilas, juguetes, papel higiénico, servilletas, detergentes, shampoo y acondicionador. Compra en Mayoristas: Realizá estas compras en tiendas mayoristas, ya que suelen ofrecer precios más bajos en comparación con supermercados y almacenes. Combina esta elección con promociones de bancos y tarjetas, devolución de IVA, etc., maximizando así el ahorro y haciendo que el tiempo y esfuerzo invertidos valgan la pena. Almacenamiento Adecuado: Asegurate de contar con suficiente espacio y organización para almacenar los productos adquiridos. Esto no solo previene posibles daños o caducidades antes de su uso, sino que también te permite llevar un control efectivo de tus reservas, anticipándote a futuros aumentos de precios. Forma de Pago: Preferentemente, utiliza efectivo o tarjeta de débito para evitar intereses asociados con el uso de tarjetas de crédito. El pago al contado a menudo brinda la oportunidad de negociar mejores precios y descuentos. Comprá con Precios de Referencia: Evita respaldar estrategias de sobreprecio adoptadas por algunos comerciantes que buscan aprovecharse de la inflación. Invertí tiempo en buscar precios de referencia para los productos que deseas adquirir, utilizando tu smartphone para comparar y no gastar más de lo necesario. Es crucial tener en cuenta que la dispersión de precios debido a la inflación puede ser significativa, llegando en algunos casos hasta el 80%. Con una búsqueda rápida de precios de referencia, podés evitar gastos innecesarios y maximizar tus ahorros en medio de este contexto inflacionario.

Conclusión

Si bien es cierto que apenas hemos transitado la primera semana del nuevo gobierno y podríamos presenciar cambios rápidos en las decisiones tomadas, la realidad es que el dilema sobre qué hacer con el excedente de pesos requiere una solución práctica y urgente, más bien ayer que hoy. En esta columna hemos expuesto nuestros argumentos sobre por qué este dilema se ha vuelto aún más complicado a partir de la semana pasada, acompañados de posibles soluciones que aspiramos sean útiles en la lucha cotidiana contra la inflación. Ya sea optando por la diversificación en acciones que han demostrado resistencia a la inflación o anticipando gastos esenciales para aprovechar el presente, el enfoque debe ser proactivo y adaptativo, caso contrario, tus pesos invertidos en plazos fijos podrían ser “licuados” en los próximos meses por una inflación que se está descontrolando a pasos agigantados.

Nos reencontraremos la semana entrante con más análisis y perspectivas sobre cómo abordar estos temas cruciales en el ámbito financiero. ¡Hasta pronto y que tengan una semana llena de decisiones financieras acertadas!

