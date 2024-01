escuchar

“Está todo bajo control, no somos improvisados acá”, responden en el Ministerio de Economía, cuando se les consulta cómo se llegará ahora al ambicioso déficit cero este año, luego de suspender el paquete fiscal que estaba incluido en el proyecto de ley ómnibus y de frenar la reversión de Ganancias.

El Palacio de Hacienda había calculado un ingreso extra de 1,8% del PBI (US$4200 millones) entre la suba generalizada de retenciones al 15%, la restauración de Ganancias para la cuarta categoría, la moratoria impositiva, el blanqueo de capitales y la suspensión de la fórmula de movilidad.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, está comprometido en no moverse del objetivo establecido: la Argentina tiene que pasar de un déficit financiero total (el fiscal más los intereses de la deuda) de 6% del PBI a 0% este 2024. Se trata de una reducción que prácticamente ningún país llevo a cabo en tan solo un año.

“Diseñamos el plan de estabilización con un equilibrio entre ingresos, gastos y sectores afectados. Como a los gobernadores no les gusta este equilibro, vamos por otro lado ”, dijeron en el Palacio de Hacienda.

El equipo económico se muestra confiado en cumplir con su promesa, pese al debate generado entre economistas en la red social X (antes Twitter). “Puede haber mayor licuación a jubilados (0,4% o 0,5% del PBI), suba de impuestos a los combustibles (0,2% o 0,3% PBI) y no veo mucho más. El tema es que la recaudación se hunde, sacando la mejora ya prevista en retenciones por la cosecha. Para mí es imposible la meta del déficit cero, como lo era en 2001″, opinó el analista financiero Juan Manuel Palacio.

“Punto y medio del PBI es lo resignado aproximadamente. ¿Sale déficit financiero cero y entra déficit primario cero? Desde 2019 sin equilibrio primario (fue apenas deficitario)”, dijo Salvador Vitelli, economista de Romano Group.

El propio Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha de Caputo, le respondió anoche: “No, Salvador, vamos a déficit financiero cero igual”. Hoy, por las dudas, volvió a repostear la respuesta, que fue compartida también por el ministro de Economía.

En el Palacio de Hacienda remarcan que Caputo ya había dicho que el equilibrio financiero se iba a lograr, aunque el proyecto de ley ómnibus no prosperara en el Congreso, cuando anunció el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hace tres semanas. “Si la ley no pasa, sería una muy mala noticia no solo para mí, sino para todos los argentinos. Eso no implica que vayamos a volver a la meta de déficit 0,9% que tenía la administración anterior. Por eso es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible”, había dicho el 10 de enero.

Conferencia de prensa de Caputo y Bausili sobre el nuevo acuerdo con el FMI Santiago Filipuzzi

“No hay tal incertidumbre, porque siempre lo dijimos en nuestras declaraciones públicas: nuestro plan de estabilización no depende de la ley, lo diseñamos de forma tal que no tengamos que depender de terceros. Tenemos dentro de los cálculos manera de cerrar esa brecha de gastos e ingresos del déficit financiero”, dicen en Economía.

El equipo económico se siente empoderado, luego de que esta semana se despejaran las dudas acerca de la viabilidad del Bopreal, el bono que lanzó el Banco Central para que los importadores cancelen sus deudas comerciales con el exterior. Este instrumento cumple además otras dos funciones. Permite descomprimir la deuda de corto plazo del Banco Central, ya que las empresas retiran los pesos para comprar el bono, y mantiene a raya la cotización del contado con liquidación (CCL), ya que baja la demanda por ese tipo de cambio financiero.

“Lo que proyectamos se está ejecutando. Hace dos semanas la gente se preguntaba si el Bopreal funcionaba; ahora vemos que funciona”, dicen en Economía.

Desde que asumió el Gobierno, el Banco Central compró US$5928 millones para recomponer sus reservas. El bono para los importadores, por su parte, ya fue comprado por un total de US$4098 millones y comenzó a tener liquidez en el mercado secundario. Es decir, cada vez es más fácil que la empresa que debe cancelar su deuda en el exterior consiga un inversor que le compre el bono y le dé los dólares.

Para ello, el Ministerio de Economía recibió esta semana apoyo del fondo de inversión internacional Discovery Capital Management, que maneja una cartera de US$5000 millones. El fondo fue fundado por un viejo conocido de Caputo de su época de trader en J.P. Morgan: Robert Citrone, quien elogió la política económica llevada adelante por el Gobierno y contó que está invirtiendo en los Bopreal.

“Estamos llegando a los diferentes números que nos planteamos. Este mes no hubo financiamiento del Banco Central al Tesoro, estamos saneando la hoja de balance de la entidad y a nivel fiscal estamos haciendo los deberes para llegar al déficit cero. No es una situación normal la que atravesamos en este mes y medio, lo que proyectamos inicialmente está sucediendo. Está claro la preocupación, pero hay gente que está mirando las oportunidades de otra manera. Son los que se adaptan a la coyuntura de una manera más rápida”, dicen en Economía.

Hacia adelante, sin embargo, el camino todavía luce complicado. A partir de la semana que comienza, los importadores volverán a acceder al mercado oficial de cambios (MULC) para comprar divisas para comerciar. El gran desafío del Banco Central será que pueda mantener el ritmo de compra de reservas que mostró durante el primer mes y medio, o que al menos no pierda dólares.

La próxima semana también se espera que se anuncien los aumentos en las tarifas de luz y gas, y que se avance con la suba del boleto de colectivos y trenes en el área metropolitana de Buenos Aires. Los subsidios económicos representaron el año pasado un gasto para el Estado de 2% del PBI.