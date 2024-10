Otra empresa de energía logró captar US$420 millones del mercado a una tasa menor al 8%

Escuchar

Otra empresa energética accedió hoy al mercado de capitales. Se trata de YPF Luz, que logró captar del mercado lo que buscaba: US$420 millones. Logró colocar el crédito con un cupón de 7,875% y un rendimiento de 8,20% a un plazo de ocho años, según informó hoy a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“La demanda por esta nueva obligación negociable superó todas las expectativas, donde los inversores internacionales y locales sobresuscribieron las órdenes por más de cuatro veces, con un libro que superó los US$1600 millones”, dijo la compañía en un comunicado.

El monto obtenido será aplicado a la cancelación total anticipada del bono internacional en circulación por US$400 millones emitido en 2019 y que vencía en julio 2026 a una tasa del 10,25%. De esta forma, la compañía logró mejorar el perfil de vencimientos de su deuda, extendiendo la vida promedio y reduciendo en más de 2% su tasa de interés.

El parque eólico Manantiales Behr de YPF Luz Diego Alejandro Suarez

“Estamos muy orgullosos con los resultados de esta nueva emisión internacional de YPF Luz. Es un nuevo reconocimiento del mercado a la estrategia de la compañía, con un rumbo claro y sostenido en el tiempo”, dijo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz.

“El respaldo de los inversores nos permitió alcanzar una de las tasas más bajas del mercado argentino y mejorar sustancialmente el perfil de deuda de la compañía. Agradezco especialmente a todo el equipo de YPF Luz que hace posible estos resultados”, agregó.

Los bancos y entidades financieras que participaron fueron las siguientes: colocadores locales en la emisión fueron: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U y TPCG Valores S.A.U. Como colocadores internacionales y joint bookrunners, actuaron: Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC.

