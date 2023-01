Pedido a Sergio Massa: el Indec se usa y no se toca

escuchar

Winston Churchill decía que cuando consultaba a cinco economistas, se juntaba con seis opiniones, porque Keynes exponía dos, diferentes entre sí, que planteaba con igual énfasis; y Harry Truman decía que quería hablar con economistas mancos, cansado de que le dijeran que on the one hand, on the other hand (por un lado, pero por el otro). Esta imagen pública que damos los economistas es exagerada, pero no falsa.

Por eso, en la Argentina sigue siendo un hito la iniciativa que a comienzos de 2007 llevaron adelante Alfredo Juan Canavese, Juan José Llach y Guillermo Rozenburzel, quienes en pocos días consiguieron que más de 400 economistas firmáramos una declaración titulada “Cuidemos al Indec”. Y muchos más la firmaron in pectore, pero no podían aparecer por ser funcionarios, por ejemplo, del Banco Central.

En términos prácticos, el esfuerzo fue inútil. A partir de entonces el Indec “dibujó” su estimación de la tasa de inflación, afectando las otras estadísticas que usan ese dato como insumo: como la pobreza, el PBI real, etc. Y el dibujo fue grosero: entre enero de 2007 y octubre de 2015, mientras para el Indec en promedio los precios al consumidor aumentaron 159%, para “X” subieron 627%.

No sólo eso. El gobierno de entonces desplazó a funcionarios del Indec, multó y procesó penalmente a quienes realizaban estimaciones privadas de la tasa de inflación, cuya demanda aumentó ante la carencia de estimaciones públicas confiables.

De todo esto me acordaba cuando leí que existe una iniciativa para mover al Indec dentro del organigrama estatal y de mejorar su credibilidad a través de un procedimiento para elegir a sus autoridades.

Ministro Massa, con el mayor de los respetos: usted forma parte de un gobierno cuyo antecesor dibujó las estadísticas, y que actualmente está embistiendo de manera insustancial (desde el punto de vista del contenido) e inconducente (desde el punto de vista de los votos), contra la Corte Suprema de Justicia. Por favor, no toque nada; ya bastantes problemas tenemos con los problemas que existen.

Marco Lavagna conduce el Indec. Cualquier alumno de un curso de estadística conoce los problemas de estimación, tanto conceptuales como prácticos, por los cuales hay que prestarles atención a las estadísticas, pero no hacer una teoría sobre la base de los decimales. Pero estas son dudas metodológicas, no derivadas de un “dibujo”, que es algo muy diferente.

