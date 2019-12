Pesce aguarda "refuerzos" para remover el piso del 63% anual de la tasa

Miguel Pesce, ya designado oficialmente "en comisión", espera compañía para dar de baja el piso de tasa de la Leliqs

11 de diciembre de 2019

El economista Miguel Pesce fue oficialmente designado ayer como nuevo presidente del Banco Central (BCRA), en reemplazo del renunciante Guido Sandleris.

Su nombramiento, que ya había sido anunciado el pasado viernes cuando el presidente Alberto Fernández presentó su elenco de Gobiermo, quedó formalizado con la publicación del decreto 29 en el Boletín Oficial donde se lo nombra para cubrir el cargo y anticipa el próximo envío del pliego correspondiente al Senado de la Nación para que lo confirme.

Pesce, quien había comenzado informalmente su gestión anteayer en la entidad como contó La Nacion, aguarda la designación de los funcionarios que lo acompañarán en el directorio, algunos de los cuales sumará a la nueva conformación del Comité de Política Monetaria (Copom) de la entidad que quedó acéfalo tras las renuncias de su antecesor y sus dos vicepresidentes. De hecho los únicos dos integrantes que siguen en funciones, el director Enrique Szewach y el subgerente general de Investigaciones Económicas, Mauro Alessandro, votaron en su momento a favor de ese piso, de allí que Pesce aguarde los "refuerzos".

Apenas logre volver a ponerlo en funcionamiento su primer tarea será eliminar el "piso" de 63% anual que la anterior administración había dispuesto mantener en principio hasta fin de enero, para impulsar que tasa que paga a los bancos por sus inversiones en Letras de Liquidez(Leliqs) para favorecer un retroceso ya que la juzga "excesiva" y "asfixiante para la actividad económica en general".

Buscando anticiparse a esta decisión, los bancos suscribieron ayer más Leliqs de las que le vencían (tomaron nuevos títulos a 7 dìas al 63% anual por $181.442 millones cuando les vencían otros por $179.276 millones, con lo que el stock de esta deuda creció a $679.271 millones) para tratar de aprovechar los últimos días que se estima tendrá esta tasa. Incluso la suscripción total la hicieron en la licitación de la mañana, por lo que la de la tarde debió declararse desierta.

Pesce ya anticipó que su idea es que retroceda pero también dejó trascender que su idea en hablar con los bancos para que no trasladen esos recortes en la misma dimensión a la tasa que ofrecen a los ahorristas porque considera que eso ya lo hicieron en el últimos dos meses aprovechando el cepo extremo.

Como contó ayer La Nacion, Pesce intentará reemplazar estos títulos por otros de mayor duración y menor costo progresivamente, algo que espera tener definido durante el próximo mes cuando la entidad deberá esterilizar parte de la emisión realizada en las últimas semanas (entre el 21 de noviembre y el pasado jueves el BCRA de Sandleris ya le giró $190.000 al Tesoro Nacional en concepto de adelantos transitorios) y probablemente la que resulte de una readecuaciòn a la baja de los encajes bancarios

En lo que no habrá novedades en lo inmediato es en el frente cambiario. Por lo pronto ayer Pesce avaló la compra de unos US$ 100 millones que pudo hacer la entidad tras varias jornadas de saldo neutro o deficitario por sus intervenciones en el mercado, algo favorecido por el aumento del 28% que mostró el volumen operado en la plaza local (US$ 304 millones) tras un la escasa actividad registrada anteayer, día del cambio de Gobierno. "Fueron para fijarle un piso del dólar mayorista en $ 59,815 por unidad", explicó el operador Gustavo Quintana.