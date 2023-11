escuchar

Es el primer día hábil tras el balotaje y los mercados retomaron su actividad. Lo mismo sucedió con las cuevas en la City porteña, que amanecieron con nuevos precios para el dólar paralelo, luego de que la semana pasada muchas frenaran sus operaciones, en parte por los allanamientos que estuvo llevando a cabo la Aduana a la espera de los resultados electorales.

Pero este martes la situación se normalizó y el dólar paralelo abrió al alza, aunque con más control que en otros momentos. Quizás se debió a la presencia de la Aduana de la AFIP a lo largo de la calle Florida. De hecho, los precios para el mediodía de hoy rondaban entre los $1070 y los $1150 para la venta. En casos extremos superaron este último valor.

Este mediodía hubo presencia de la AFIP en la calle Florida, aunque no realizaron operativos, como sí hicieron en octubre (foto) Fabián Marelli

Frente a Galerías Jardín, entre Tucumán y Lavalle, podían verse varios grupos de personas con chalecos de la AFIP. Pese a esto, muchos arbolitos cantaban el cambio. “Son cuadras y cuadras —comentó uno de los jóvenes del organismo—. En esta metemos un poco más de intensidad y se vende menos. Además, tampoco estamos en operativo con policía hoy. Estamos para que no puedan vender tan fácilmente”. Un compañero agregó que no pertenecían al sector de la Dirección General Impositiva (DGI) y que no estaban realizando operativos activamente: ”Hace tres o cuatro meses que venimos con allanamientos, pero hoy no. Por lo menos a nosotros no nos llegó el mensaje, capaz a otro sector sí. Pero por ahora está tranquilo”. La idea es que su mera presencia genere un poco de presión en el ambiente y tratar, así, de que se venda menos.

Pero los cantos persistían a viva voz en varias cuadras. Un chico ubicado entre Sarmiento y Juan Domingo Perón ofrecía venta de dólar a $1150 mientras mostraba la calculadora de su celular. Ante la consulta de cómo sentía la calle ahí, casi a 400 metros de donde se encontraba la AFIP, respondió: “Por acá está todo tranquilo, por ahora”. Otro arbolito ofreció el mismo precio y aseguró que estaba relativamente estable: “Está en ese valor”, sostuvo.

Una chica confirmó que era el precio al que “más o menos” estaba hoy. Al consultarle sobre cómo repercutía la presencia de la AFIP, comentó: “Ahora seguro que se fueron a comer, porque es la hora del almuerzo, pero después vienen otra vez. Pensamos que ya se iban, pero... Otros días nos paran y nos dicen que nos vayamos, pero una necesita trabajar. Lo hacemos con carpa [sic], tratando de que no nos vean”.

Mientras los arbolitos vendían el dólar blue a valores entre los $1030 y los $1300, los locales mostraban carteles con precios entre $900 y $1100 Fabián Marelli

Entre las guitarras, trompetas y gritos de heladeros que pasan en bicicleta, se escuchaba el típico grito de “cambio”. Una joven que aseguraba estar siempre ahí, entre Sarmiento y la Avenida Corrientes, vendía el dólar a $1200. “No creo que baje. Hoy abrió a este precio —eran las 13 de la tarde—. Así que seguro va a subir”. Cerca de ella, pero cruzando la calle, dos chicos de la AFIP charlaban frente a una perfumería reconocida.

Las camionetas del organismo circulaban también por las calles aledañas. Una de ellas aguardaba el semáforo en la esquina de Viamonte y Florida, justo frente a un hombre que ofrecía cambio. Su precio fue el más alto: $1300. “Está ahí”, fue la respuesta generalizada ante la consulta de si se mantenía estable. “Capaz termina un poquito más arriba, capaz se mantiene”, opinó. Sobre la camioneta y la AFIP, dijo que no le molestaban porque se habían ubicado “más allá”, y señaló en dirección a Tucumán.

A metros de la Avenida Córdoba una mujer vendía a $1100. “Si pasa la AFIP no voy a estar gritando, pero voy a estar acá”, comentó respecto de cómo reaccionaría. Todavía no habían pasado por esa zona. A pocos metros, otra arbolito aseguraba que la compra sería cara, pero ofrecía un valor de venta a $1070, el precio más bajo hasta el momento. “Hoy subió. Hace tres semanas estaba $890″, explicó, y agregó que, a pesar del aumento, el precio se estaba manteniendo. Como su compañera, contó: “Si ellos pasan [por la AFIP] nosotros no cantamos, pero nos quedamos acá”.

Locales y productos tecnológicos

La mayoría de los locales de productos tecnológicos en esta calle se encuentran en la Galería Jardín, en Florida 537. Los valores en estos casos dependen, según explicaron, directamente de los movimientos del dólar paralelo. Por esto, la mayoría de los vendedores no podían asegurar que los precios se mantuvieran. En un local, por ejemplo, a pesar de la falta de certeza respecto de los costos a futuro (”capaz se mantiene, capaz no”, dudaba el vendedor), ofrecían opciones de compra en cuotas con diversas tarjetas de crédito

Si bien en locales de productos tecnológicos no remarcaron precios, los vendedores aseguraron que los valores dependerían directamente de los movimientos del dólar blue Fabián Marelli

A unos metros, en otro negocio detallaron: “Vos tenés que ver el dólar blue. Estamos, por ejemplo, en $1000-$1050, que era obvio que iba a subir. Si sigue ese valor, el precio se mantiene igual. Si mañana te levantás, chequeás el dólar y está a $1300, va a subir”. Además, agregó que todavía no ofrecen la posibilidad de comprar en cuotas porque están cambiando la tasa de interés. “Ya van a venir tiempos mejores”, auguró el vendedor.

Lo mismo sucede, como comentaron en una tienda de tecnología en las afueras de la galería, con la compra de productos directamente en moneda extranjera: estos serán cotizados al valor del dólar blue en el momento de la operación. En otra tienda donde venden tecnología y productos dedicados al gaming, el modo de valorar es el mismo. Dado que los aumentos, hasta ese momento, no fueron constantes e intempestivos, no remarcaron como en otras ocasiones.