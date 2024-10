Uno de los gremios de la AFIP afirmó que no tolerarán “desvinculaciones en base al origen político”

Escuchar

“No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa”, indicó el gremio Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPSAFIP), en un comunicado que publicó este lunes. El anuncio llega luego de que el Gobierno resolviera disolver el ente recaudador “en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes”.

“No dejaremos que se vulneren los derechos de ningún trabajador de la Casa representado por nuestro gremio, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional”, comenzó el anuncio que lleva la firma de la comisión directiva, encabezada por el secretario general, Julio Enrique Estevéz. Al mismo tiempo, aseguró que aguardan la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “para hacer posibles los anuncios” y aclaró: “No tenemos objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos -que se llaman altos cargos en el comunicado- entendiendo que se refieren a subdirecciones y direcciones generales. Esa es una facultad del Poder Ejecutivo”.

El gremio de la AFIP afirmó que no tolerarán "desvinculaciones en base al origen político"

“Observamos que el espíritu del anuncio sería el retorno al viejo esquema institucional de los años 90. No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme”, añadió. Sobre la reducción de los salarios que regiría a partir del mes entrante, el gremio planteó: “De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo”.

Por último, felicitó por su designación al frente de la Dirección General Impositiva, “a nuestro afiliado a UPSAFIP, contador Andrés Vázquez, con quien esperamos reunirnos en breve y lograr puntos de coincidencia acerca de la dirección del organismo”, cerró.

Además del Secretario General, el documento está firmado por la secretaria adjunta, María Laura Struba; el secretario de organización y gremial, Ricardo Marcial Prado; la secretaria administrativa y de actas, Mirta Susana Vallejos Quiroz; el secretario tesorero, Maximiliano Dajos; el subsecretario tesorero, Gerardo Ariel Marcelo Gola; la secretaria de prensa, cultura y capacitación, Mariana De Alva; el secretario de obra social y previsión social, Guillermo Carlos Tabellione y los vocales titulares, Florencia Barbieri, Verónica Carolina Laurenzi, Luis Francisco Faggiani, Néstor Horacio Grau.

El Gobierno anunció la disolución de la AFIP

Tras el anuncio oficial del vocero presidencial, Manuel Adorni, la Oficina del Presidente completó la información inicial sobre la disolución de la AFIP y confirmó la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”. Según precisó, la medida reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6400 millones de pesos.

En tanto, informaron que se procederá a la desvinculación de 3155 agentes que ingresaron de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno kirchnerista, lo que equivale al 15% de la dotación actual. “Este paso es imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos”, remarcaron desde la Oficina presidencial. “Por otra parte, como inicio de la gestión de la nueva ARCA, se eliminará la Cuenta de Jerarquización para los altos cargos, reduciendo el salario de la titular del ente, de aproximadamente 32 millones al monto que percibe actualmente un Ministro de la Nación, rondando los 4 millones”, subrayó el escrito.

El comunicado oficial del Gobierno en el que se anuncia la disolución de la AFIP

