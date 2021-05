Por efecto Covid, IVA y Ganancias, crecen las transferencias automáticas para las provincias

El efecto Covid, sumado a la mayor recaudación de IVA y Ganancias, hizo que las transferencias automáticas de Nación a las provincias en concepto de coparticipación y otras leyes especiales se dispararan: en abril, ascendieron a $265.459 millones, lo que implicó una variación nominal de 101,4% y real de 38,1%, la mayor de los últimos 17 años.

Según destaca un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hay que remontarse a junio de 2004 para observar una variación mayor al 38,1%. Pero eso no es todo: en el primer cuatrimestre de 2021 las transferencias automáticas acumularon $971.127 millones lo que se traduce en una tasa de crecimiento real de 15,9% y de 19,6% si se excluye a CABA.

La inclusión o no de CABA en el cálculo no es un dato menor, puesto que esta fue la única jurisdicción en la que las transferencias no automáticas se derrumbaron y mostraron una variación negativa de -44,5% en abril respecto de igual mes del año pasado. “Todas las jurisdicciones tuvieron aumentos que se ubican entre el 40% y el 45%, pero la gran caída de CABA es lo que tiró el promedio, que igual fue significativo, para abajo”, comenta Nadin Argañaraz, director del Iaraf.

Tal como señala Argañaraz, el aumento real tan grande de la coparticipación en 2021 tiene que ver con el aumento real de la recaudación coparticipable, básicamente IVA y Ganancias. “Esto es así porque esos impuestos incrementan su recaudación debido a la recuperación de la actividad y a que muchos contribuyentes empezaron a regularizar sus pagos”, explica el economista.

Hay que destacar, de todos modos, que el efecto Covid también influye, puesto que en el periodo base respecto de cuál se compara interanualmente (abril de 2020) las transferencias fueron relativamente bajas, ya que exhibieron una importante caída de -17,8% en términos reales. “Esto debe asociarse, claro está, a lo que ocurrió con los principales impuestos coparticipables, que tocaron su piso en aquel mes, que fue el primer mes completo de los efectos del aislamiento por el coronavirus, y que también resultaría en el de peor performance del 2020″, se indica en el informe del Iaraf.

En esta línea, Hernán Letcher, el economista que dirige el Centro de Economía Política (CEPA), opina que el salto de las trasferencias por recursos de coparticipación a las provincias se explica por dos razones: por un lado, la reactivación de la actividad que se percibía ya en los últimos meses. Por el otro, el efecto del Covid en la comparación interanual, ya que marzo y abril de 2020 constituyen los meses de mayor impacto de la cuarentena. “Esta cuestión se observa adicionalmente en la evolución de la recaudación por recursos propios de las provincias, particularmente en Ingresos Brutos, que ya en marzo de 2021 incrementó sus valores nominalmente en 66,5%”, agrega.

Entre los impuestos que impulsaron la recaudación, Letcher menciona también al IVA, Ganancias y Bienes Personales. “IVA tuvo un muy buen desempeño, con un incremento real de 34,4%. Tan es así que abril fue el primer mes desde octubre de 2020 en el que presentó mejor desempeño que Ganancias. De todas formas, este último también aportó fuerte en abril, con un incremento de casi 30% en términos reales. Y habría que agregar Bienes Personales, que, por las modificaciones sufridas en el impuesto, multiplicó su recaudación por cinco. Vale mencionar que estos datos no incluyen el Aporte Extraordinario, que no es coparticipable”, subraya el economista.

Al analizar provincia por provincia, como se dijo, lo que se ve es un incremento sensible de las transferencias en todas ellas, salvo en CABA, debido al recorte de las transferencias a la Ciudad, una decisión del presidente Alberto Fernández rechazada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Así, provincia de Buenos Aires mostró una variación interanual positiva de 40% en términos reales; Salta, 41%; Misiones, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, 42%; Mendoza, Chaco, Chubut, La Rioja, Corrientes, Santa Cruz, Formosa, Neuquén, San Juan, Río Negro y Catamarca, 43%; Tierra del Fuego, San Luis, Entre Ríos y La Pampa, 44%; Córdoba y Santa Fe, 45%.

Por su parte, CABA no solo cayó 45,5% en términos reales en abril respecto del mismo mes del año pasado, sino que además retrocedió 52,6% en el primer cuatrimestre de 2021 comparado con igual período de 2020.