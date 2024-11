“¿Por qué esta vez es diferente?”: la explicación sobre la “transformación épica” de uno de los economistas más cercanos a Milei

Minutos pasadas las 9 de la mañana, José Luis Daza, secretario de Política Económica, entró al salón del piso 19 de la Torre Madero, la sede de la embajada de la India. Unos segundos antes, había hecho lo mismo el economista Ricardo Arriazu, el analista con más afinidad al equipo económico, que también fue invitado a la presentación del lanzamiento en español de la Revista de Cooperación para el Desarrollo, del Research and Information System for Developing Countries (RIS), un instituto basado en Nueva Delhi.

Apenas se vieron las caras, se acercaron para conversar, mientras se servían unas tostadas con huevo revuelto, servidas en las mesas de recepción de la embajada. Daza –nacido en la Argentina, pero criado y con nacionalidad chilena– y Arriazu se conocieron hace más de 30 años en Estados Unidos, donde ambos completaron sus estudios universitarios y trabajaron en organismos multilaterales. “Siempre fui un seguidor de él y ahora por suerte lo están siguiendo varios”, dijo Daza, sobre Arriazu.

El virtual viceministro de Economía evitó hacer cualquier otro comentario. “ No puedo hablar ”, respondió ante las pregunta de la prensa, que quería saber sobre el estado de las conversaciones con el FMI.

Demian Reidel, Carlos Ruckauf y Dinesh Bhatia, embajador de la India en la Argentina

Arriazu, por su parte, indicó que seguía viendo positivo el panorama económico . El economista fue uno de los pocos –o prácticamente el único– que acertó con la compra de reservas del Banco Central (BCRA) a esta altura del año. Ayudado por la liquidez que generó el blanqueo y que permitió que haya un contexto favorable para que las empresas emitan obligaciones negociables, la entidad monetaria compró US$937 millones en lo que va de noviembre.

Aun así, las reservas del BCRA siguen estando negativas en torno a los US$3000 millones y todavía persiste la duda acerca del nivel actual del tipo de cambio para la situación económica argentina, que tiene déficit de infraestructura logística, alta presión impositiva y trabas burocráticas y laborales.

“Todavía quedan dudas más que razonables sobre el nivel del tipo de cambio, porque en el pasado, siempre que tuvimos un tipo de cambio real tan bajo, la cosa terminó mal. Y los stocks de pesos medidos al CCL no paran de crecer. Dicho esto, con Vaca Muerta proveyendo cada vez más divisas y con el blanqueo como ‘puente’ para la balanza de pagos durante los próximos 12 meses, hay razones para asignarle chances al menos interesantes al ‘esta vez es diferente’ ”, dijo la consultora 1816, en su informe semanal.

Demian Reidel, jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación, y el economista Fausto Spotorno, exmiembro del Consejo de Asesores

De hecho, Demian Reidel, jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación, explicó en menos de dos minutos “por qué esta vez es diferente” frente a los invitados de la embajada de la India. “Hay un viejo dicho de finanzas que dice que cuando alguien les anuncia This time is different [esta vez es distinto], lo primero que saben es que This time is not different [esta vez no es diferente]. Pero lo primero que les quiero decir es que This time is different, but different this time”, empezó el físico, matemático y economista.

“Miren, no hace falta leer mucho más de lo que está pasando hoy en Mar-a-Lago –el exclusivo club privado de Donald Trump en Florida–. Solo cuatro personas hablaron: Donald Trump, J. D. Vance [el vicepresidente electo] Elon Musk y el presidente Milei. La transformación de esta administración ha sido algo simplemente épico. Los gobiernos populistas se terminan cuando se acaba la plata de los demás. Los gobiernos no populistas también se terminan cuando se acaba la plata de los demás”, dijo Reidel.

Y explicó: “Lo primero que hizo el Gobierno, que es diferente a la gestión de Macri o de Menem, que son los más parecidos a este, fue tomar el toro por las astas y atacar el problema fiscal del día uno. Lo conozco al presidente Milei hace muchos años, sabía que lo quería hacer, y aún sí me sorprendió. Esa es la gran diferencia. Cuando vos tenés las cosas fiscales y la macro en orden, y ponés un maraco regulatorio razonable para inversiones, ¿saben qué? Esta vez es diferente ”, señaló.

Gerry della Paolera, Dinesh Bhatia (embajador de la India en la Argentina) y Vicente Donato

Entre el público lo escuchaba el viceministro de Economía durante el gobierno anterior, Gabriel Rubinstein, quien también se mostró optimista sobre la situación económica. “Están aplicando el programa económico que había propuesto yo. ¿Cómo no voy a ser optimista?”, dijo.

También estaban la directora del Cippec, Gala Díaz Langou, el analista político Rosendo Fraga y los economistas Gerry della Paolera y Vicente Donato, acompañados por el anfitrión de la casa, el embajador de la India en la Argentina, Dinesh Bhatia, quien ratificó el interés de su país en la compra de gas natural licuado (GNL).

Para la presentación de la revista, estuvieron Milindo Chakrabarti y Pratyush Sharma del Research and Information System for Developing Countries (RIS), y Mario Pezzini, exdirector del Centro de Desarrollo de la OCDE.

