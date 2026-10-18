Por qué hay que bajar el ritmo de compra de reservas

Hay economistas e inversores que plantean que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendría que mantener el ritmo de compras que tuvo durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, consideran que, si sigue la actual pobre evolución de la economía, en los comicios de 2027, podría no haber suficiente apoyo a este rumbo económico y, este riesgo, es cierto. Lo vimos el año pasado.

Este Gobierno recibió un BCRA quebrado y llegó a mediados de 2025 con uno solvente; lo cual fue un gran logro. Lo malo fue que, debido al nefasto prontuario de la autoridad monetaria, argentinos y extranjeros le demandamos altos niveles de reservas que garanticen que puede defender el valor de nuestra moneda. Respaldo que no existía cuando comenzó la creciente incertidumbre previa a los comicios de 2025. Esto dificultó contener la corrida cambiaria y preservar el valor del peso. Por ello, a principios de 2026, el BCRA anunció que compraría reservas con lo que pudiera emitir de pesos porque su demanda aumentaba, para no generar inflación. De hecho, hoy el BCRA está a apenas a unos pocos cientos de millones de cumplir la meta de todo el año con el FMI. Dado esto, al contrario que muchos colegas, voy a explicar por qué recomendaría bajar el ritmo de compras.

Para entenderlo, veamos lo que pasó con el nivel de actividad. Desde las elecciones y una vez confirmado que el rumbo económico cuenta con el respaldo de los votantes: 1) la gente empezó a recuperar consumos que, por el temor preelectoral, había dejado de hacer para armar el “colchoncito de dólares”; 2) comenzaron a volver algunos ahorros e inversiones que se habían ido por el mismo motivo; y 3) aumentaron las posibilidades de colocar deuda en el exterior. Todo esto implicó un aumento de la demanda interna que arrastró a la producción superando récords, también el consumo, en el primer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, el BCRA compró más de US$4000 millones en ese período; pero, aun así, el financiamiento externo alcanzó para ello y para empujar al nivel de actividad.

Hay que tener en cuenta que, cuando el BCRA acumula reservas o el Gobierno las compra para pagos de deuda en dólares, esas divisas que entraron por flujos externos u exportaciones se depositan afuera. Por ende, no financian un aumento de la demanda interna. Algunos dicen que, si las compraron con pesos, sí lo hacen; pero no es así. Si el BCRA cumplió su compromiso de sólo emitir lo que la economía demanda, eso quedó en los bolsillos de la gente o en las cajas de los comercios o generó una mayor integración de encajes. Es decir, fue demandada como moneda y no para gastar. Ahora, si produjo más pesos de lo que la economía quería, generó una depreciación del peso que implicó sacarle valor a sus tenedores. Fue con esa capacidad de gasto, que nos quitó con “impuesto inflacionario”, que compró las divisas. Así que, en ninguno de los casos, hay un aumento del financiamiento de la demanda interna cuando se compran reservas produciendo moneda.

Entendido esto, podemos pasar a la caída del nivel de actividad del segundo trimestre de 2026. Con la guerra de Irán, el precio de los hidrocarburos voló por los aires y generó un shock de incertidumbre internacional. Cuando esto pasa quienes manejan ahorros propios y/o ajenos ven que, incluso sus inversiones más seguras, aumentan su riesgo. Para compensarlo, lo primero que hacen es dejar de invertir en países con riesgo y, luego, a sacarlos de los que lo tienen muy alto; entre estos está la Argentina. O sea, pasamos de tener financiamiento externo de la demanda interna a su desfinanciamiento. Además, en su objetivo de fortalecer sus reservas, el BCRA compró más de US$6000 millones de divisas en el segundo trimestre. O sea, hubo un ajuste de la economía por la salida de capitales y, además, porque se la obligó a ahorrar parte de las divisas de exportaciones para acumular reservas.

Pongámoslo en términos sencillos. Supongamos que alguien gana y gasta $2.000.000 y sus ingresos aumentan a $3.000.000, pero decide ahorrar (reservas) o pagar deuda (Tesoro) $500.000, podrá consumir por $2.500.000. Es decir que estará mejor que antes. Ahora, si sus ingresos bajan a $2.000.000 y sigue tratando de ahorrar o pagar pasivos por $500.000, sus erogaciones serán de $1.500.000. O sea, que estará peor que al principio y, mucho más aún, que en el segundo momento. Esto es lo que le pasó a la demanda interna argentina. Si miramos la cuenta corriente del primer trimestre, vemos que la economía gastó más de los produjo (tuvo déficit) por algo más de US$1000 millones; mientras que, en el segundo, erogó en el exterior menos de lo que le ingresó (superávit), ahorrando algo más de US$4000 millones. Esto implicó un fuerte ajuste interno y es lo que explica por qué los sectores que dependen de la demanda local tuvieron una mala evolución a partir de la guerra de Irán; mientras a los que vendían al exterior les siguió yendo bien.

Por supuesto, la pobre evolución del nivel de actividad y su impacto negativo en el bienestar de los votantes gestó crecientes dudas sobre el respaldo que logrará el actual rumbo económico en los comicios de 2027. Esto es lógico; ya que, si las encuestas dieran muy mal a mediados del próximo año, podríamos repetir la historia preelectoral de 2025. Por eso, creo que es hora de hacer sintonía fina. Dado que al BCRA le falta poco para cumplir con las metas comprometidas con el FMI y con la sociedad, debería comprar mucho menos que en el primer semestre; aunque sea mientras no cambie la incertidumbre mundial. De esa forma, la demanda interna podría recuperarse en función de las divisas que entren por exportaciones o por una menor salida de capitales o por una eventual mejora del financiamiento externo. Así, la economía y el bienestar económico seguirán el tren de recuperación que inició en agosto (en el que bajó el ritmo de compras del BCRA) y llegaríamos al período previo a los comicios con muchas menos dudas sobre el aval de los votantes a la continuidad del actual rumbo económico.