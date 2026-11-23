¿Por qué llegamos a este nivel de riesgo país de 1070 puntos, de acuerdo con los cálculos del banco J.P. Morgan, para el 20 de noviembre de 2026? Es un valor un 166,2% mayor que el mínimo que tuvimos este año, hace solo cuatro meses, el 10 de julio de 2026 con 402 puntos. ¡Tenemos equilibrio fiscal, control del gasto público y reducción de la inflación, pero algo cambió!

Primero, digamos qué es el riesgo país: es la diferencia entre el rendimiento de un bono argentino y el rendimiento de un bono americano en la misma fecha y en iguales condiciones, multiplicado por 100. En ese sentido, mide lo complicado que es para un país que tenga un alto riesgo colocar bonos o pedir deuda en el mercado internacional.

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Comparemos con otros países vecinos para los que se calcula dicho riesgo:

País Riesgo país (puntos) Veces más bajo que Argentina Argentina 1070 0 Uruguay 83 12,9 Chile 104 10,3 Brasil 198 5,4 México 228 4,7

Fuente: Banco J. P. Morgan (al 20/11/2026).

Es evidente que uno se sorprende, a pesar de estar todos los días viendo estos números, por ejemplo, que nuestro riesgo país es 13 veces mayor que el de Uruguay, país que siempre cumplió con sus obligaciones, por más dificultades que pudiera ocasionar en su economía; en cambio, en la Argentina ya hemos festejado el default de 2001, que fue aplaudido de pie por diputados y senadores. Ese no fue el único; hubo ocho en total.

Comparado con Chile, tenemos un riesgo país diez veces mayor. Lo mismo pasa con Brasil y México, con los que tenemos un riesgo país cinco veces mayor que el de ellos.

¿El tipo de cambio está atrasado? Veamos la cotización del tipo de cambio contado con liquidación (CCL), que tiene una brecha de 12% con el tipo de cambio oficial, que también aumentó más de 2,5% en lo que va del mes. Al 20 de noviembre cotizaba el mercado oficial vendedor a $1595 el dólar minorista y el CCL a $1792.

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Sin embargo, el comercio exterior funciona bien. Nuestras exportaciones e importaciones de bienes, aun con el tipo de cambio oficial que relevamos, nos dan un saldo del balance comercial enorme de US$21.198 millones en los diez meses de 2026, y que será mayor hasta los US$25.000 millones para todo el año en curso. Esto se debe a que las exportaciones del agro, petróleo y minerales crecieron tanto en volumen como en precio. Si tomamos en consideración el intercambio comercial, no encontramos un atraso en el tipo de cambio oficial.

¿A qué se debe entonces este incremento del riesgo país? Para un inversor en bonos argentinos existe un riesgo político por las elecciones de octubre de 2027, dado que aún no hay certezas de si Milei será reelecto, si bien todavía no hay un candidato de la oposición que pueda ser más competitivo que él.

Sin embargo, todavía puede surgir alguno con mejores propuestas. Esto pondría en duda el plan económico que podría implementar el eventual candidato y los inversores tienen en cuenta esa posibilidad. Las tasas de retorno para bonos que vencen en 2027 son mucho menores que para los bonos que vencen desde 2028 en adelante, lo que demuestra que esta incógnita pesa considerablemente en sus decisiones.

También hay un estancamiento o reducción del producto bruto interno (PBI) en el segundo y tercer trimestres, que han llevado a una menor recaudación de algunos impuestos, lo que obligó al Gobierno a reducir ciertos gastos como las remisiones a provincias y también en obras públicas. Los inversores temen que puedan retomarse, después de 2028, planes económicos populistas, que ya han llevado al fracaso y a defaultear la deuda.

Seguramente esto no volverá a pasar, pero es uno de los motivos del aumento de 14% en el riesgo país en un solo día, el 20 de noviembre de 2026.

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