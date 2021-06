Por Zoom: ¿usted envía señales equivocadas en una entrevista?

Desde nuestra postura hasta nuestros movimientos, un gran porcentaje de la comunicación es no verbal. Desgraciadamente eso nos pone en desventaja en las llamadas de vídeo. Dado que la cámara probablemente esté enmarcando su rostro, su lenguaje corporal -bueno o malo- no es visible para tener contexto agregado. Si está haciendo una entrevista por un empleo inadvertidamente puede estar enviando un mensaje equivocado o aparecer frío.

“No hay libro de reglas respecto de cómo comunicar el lenguaje corporal en un mundo digital”, sostiene Erika Dhawan, una colaboradora de Fast Company y autora de Digital Body Language: How to Build Trust and Connection, No Matter the Distance (Lenguaje corporal digital: cómo crear confianza y conexión sin importar la distancia).

“Hoy somos todos inmigrantes en este nuevo mundo y puede haber un nivel de malentendido. El lenguaje corporal no ha desaparecido; se ha transformado. El desafío es crear una auténtica conexión cuando usted tiene una primera reunión a través de la cámara”, agrega.

Dhawan dice que, lo advierta usted o no, siempre está enviando señales. Asegúrese de estar enviando las adecuadas prestando atención a estos factores útiles.

Primera impresión

Tal como sucede cara a cara, esos pocos segundos iniciales crean una primera impresión. Dhawan sugiere que se debe estar totalmente preparado antes de sumarse a la llamada, poniendo todos los dispositivos en silencio y eliminando cualquier distracción para mantener el profesionalismo. “Eso importa más que nunca”, resalta.

Y no deje de usar los temas triviales que pueden servir para romper el hielo. Una entrevista presencial ofrece abundantes oportunidades para utilizar la información que tiene alrededor, tales como las fotos en el escritorio de una persona, remarca Andrés Lares, socio ejecutivo del Shapiro Negotiations Institute consultores de entrenamiento negociación.

“Estas conversaciones más frescas sirven como lubricante para desarrollar las relaciones y que se han ido perdiendo o minimizado. En una videollamada, la persona que ve está en una pequeña caja, figurativa y literalmente hablando”, recuerda.

Hay que ser más estratégico si uno quiere encontrar una conexión, agrega Lares. “Antes de la llamada busque a la persona en LinkedIn para tener una noción de sus intereses”, aconseja.

Contacto ocular

Para crear una presencia ejecutiva digital, Dhawan afirma que hay que asegurarse de que la cámara esté al nivel de sus ojos. En vez de mirarse a sí mismo o los videos de galería de los demás, apunte a mirar a la cámara alrededor del 60% del tiempo. Da la apariencia de que está mirando a la otra persona a los ojos y esto puede ayudar a promover una conexión emocional.

“Si está mirando la galería puede aparecer desconectado o confundido”, subraya Dhawan.

Las videollamadas en Zoom pueden decir más de lo que uno piensa. ZOOM - Europa Press

También, evite mirarse a sí mismo. “Generalmente en una reunión usted no se ve a sí mismo. Pero en una reunión de Zoom sí lo puede hacer y mirarse puede hacer que sea más consciente de sí mismo en un sentido negativo. Esto puede hacer que su cerebro esté más ansioso respecto de su lenguaje corporal. Si quiere ver su aspecto, hágalo antes de la reunión y no durante ella”, explica Dhawan.

Gestos y movimientos

Aunque quiere sentarse derecho asegúrese de no estar rígido en la silla. El lenguaje corporal auténtico muestra atención. Lares sugiere tener la cámara lo suficientemente alejada como para que el entrevistador pueda ver los gestos de sus manos.

“Un estudio hecho en torno de las charlas TED concluyó que los mejores oradores usaron más gestos de las manos. No querrá exagerar, pero los gestos de las manos añaden riqueza y una capa extra de autenticidad”, señala.

También preste atención a los movimientos de su cuerpo. Por ejemplo, inclinarse hacia delante muestra que tiene interés, por lo que no tenga miedo de moverse un poco. “Se verá como que está totalmente presente y realmente escucha, especialmente si mira a los ojos. No tema mostrarse en alguna medida entusiasmado”, asegura Dhawan.

Pero esté atento a los movimientos nerviosos. “Rebotar de un lado a otro aparece mucho más claro en cámara”, advierte Dhawan.

Y no olvide sonreír. “Sonreír tiene la capacidad de cambiar su estado de ánimo. Puede tener un efecto sobre el modo en que realiza la entrevista y es contagiosa socialmente. Si usted sonríe, el otro lo hará también”, garantiza Lares.

Lo que hay a sus espaldas

Los prejuicios pueden jugar un papel en lo que se refiere a lo que hay a sus espaldas en el vídeo, especialmente si a su entrevistador le interesa qué hay en su cuarto. “Una pared pelada no da indicios respecto de usted y puede presentarlo como aburrido. No hay nada allí que se relacione con usted”, sostiene Lares.

“Mi regla general es tener un fondo natural con buena luz. Debiera ser algo simple y agradable, tal como una planta y un cuadro que se vea auténtico. Usted quiere que el entrevistador esté concentrado en su persona y no distraído con lo que hay detrás de usted”, recuerda Dhawan.

El lenguaje corporal digital es una capacidad crítica y puede impactar en sus resultados durante una entrevista, reitera Dhawan. “No se trata sólo de cómo nos vemos en la pantalla de vídeo; es cómo hacemos sentir a los demás. Cuando estamos online se amplifican todas las sutilezas de la comunicación básica. Lo que es más importante en el mundo moderno es mostrarse interesados”, cierra.

Traducción de Gabriel Zadunaisky

Fast Company