Tras las últimas decisiones del Gobierno y por la suba del blue, varios rubros tuvieron remarcaciones de hasta dos dígitos

En los últimos días, el mareo del comercio es total. Por el encarecimiento de los bienes importados por la generalización del impuesto PAIS del 7,5% a casi todos los productos y la suba del dólar blue del lunes -que se atemperó ayer, pero volvió a revivir hoy-, las remarcaciones se sintieron sobre todo en rubros vinculados a la electrónica y los electrodomésticos aunque también se esperan aumentos de precios y faltantes de stocks en otros, como la industria automotriz, juguetería, indumentaria y perfumería.

Dentro de electrónica, si se hace foco en la categoría notebooks, hubo una variación de los precios promedio del 12,5% entre el martes 18 de julio pasado y hoy, de acuerdo con un relevamiento que realizó la Bolsa de Comercio de Córdoba para LA NACION, que observó el comportamiento de cinco de los modelos más vendidos en la plataforma Mercado Libre. En tablets, la corrección de los precios promedio fue del 9,2% en el mismo período si se contemplan 11 modelos ofrecidos en el e-commerce. Los televisores, en tanto, aumentaron 9,7% (la comparación incluye la trayectoria online de siete modelos).

Por otro lado, la web Precialo, que también hace el seguimiento de publicaciones de Mercado Libre, detectó que el rubro computación subió un 8,71% si se toman los precios promedios entre el lunes 17 de julio y el 24 de julio, seguido de lavarropas y secarropas (8,5%), placas de video (7,4%) monitores (7,2%), celulares y teléfonos (7%), auriculares (6,9%), heladeras (6,9%) y smartwatches (6,6%).

En tanto, Historial de Precios, un sitio que monitorea no solo a Mercado Libre, sino a 200 tiendas/e-commerce, encontró subas en la categoría notebooks del 22,8% promedio entre el martes 18 de julio y ayer, 25 de julio, y un aumento aún más destacable particularmente en productos Apple (MacBooks y iPhones) del 25,9%. Celulares, tvs y heladeras de la marca Samsung se incrementaron un 8,8%; la categoría microondas en general, 8,7%; heladeras, 6,9% y calefactores, 6,4%. Más allá de esto, entre ayer y hoy habría habido bajas del 2% en promedio en las categorías, muy posiblemente por la corrección del blue (el lunes subió $24, pero el martes bajó $16).

En cuanto a los autos, las automotrices todavía no definieron las nuevas listas de precios y siguen analizando qué hacer. Oficialmente, no movieron todavía los valores, pero no les venden a los concesionarios, de acuerdo con fuentes de este último sector. Con el impuesto del 7,5%, los autos importados van a subir, mientras que también está en estudio cuánto trasladan del aumento los de industria nacional.

En el rubro construcción, Pablo Gaytán, de Corralón Ciudadela, dijo que los productos nacionales siguen con los aumentos de siempre en torno a la inflación, entre 6 y 8% mensual, mientras que importados como herramientas, disco de corte, productos de iluminación tienen remarcaciones de entre el 12 y el 16%.

El comercio pyme

Alfredo González, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), dijo que sus representados están recibiendo listas de precios con aumentos de entre un 6 y un 9% en promedio, aunque depende del sector y del porcentaje de insumos importados. “Nosotros no generamos precios base. Dependemos de proveedores, ya sean grandes fabricantes o distribuidores”, afirmó.

Por último, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) les consultó a distintos asociados de los rubros calzado, juguetería, perfumería, electrónicos y electrodomésticos, librería e indumentaria por “la devaluación parcial” que definió el gobierno y su impacto.

Ante la pregunta acerca de si han tenido faltantes de insumos o materias primas, el 57% dijo que cree que en las próximas semanas faltarán stocks en su sector, mientras que un 76,9% afirmó que ha notado un aumento de precios.

