Premios a la innovación VISA-LA NACION: son emprendedores, fueron premiados y dan la fórmula para hacer negocios con creatividad

“Este premio es un reconocimiento al trabajo de la compañía en ciencia e innovación como motores de desarrollo. Es un testimonio de que las soluciones que estamos creando tienen un potencial global, impulsándonos a seguir trabajando para alcanzar objetivos que incluyen expandir nuestras capacidades tecnológicas y científicas, y contribuir al crecimiento sostenible en múltiples sectores”, destaca Gabino Rebagliati, director de Asuntos Comunitarios de Bioceres, una startup de alto potencial, ganadora en 2023 del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION, en la categoría Emprendimientos innovadores.

Gabino Rebagliati, director de Asuntos Comunitarios en Bioceres Linkedin

Esta empresa argentina fundada en el año 2001, con sede en Rosario, se especializa en biotecnología y ciencia aplicada. Su objetivo: desarrollar soluciones innovadoras que abordan desafíos integrales en diversas industrias, no solo en la agricultura, sino también en biomateriales, alimentos funcionales, salud y bienestar de las personas.

Desde su plataforma potencian e impulsan tecnologías alineadas con los objetivos de sustentabilidad, y son responsables, entre otras cosas, del trigo HB4 tolerante a la sequía. Para sus representantes, este galardón reafirma su compromiso con el avance del conocimiento científico y su aplicación en el desarrollo de tecnologías que tienen un impacto positivo en la sociedad: “El premio fue un impulso para seguir apostando a proyectos de investigación y desarrollo científico, para explorar nuevas oportunidades de colaboración con instituciones científicas y tecnológicas. Este tipo de reconocimientos nos da aún más confianza para seguir innovando y para expandir nuestras soluciones a nuevos mercados y aplicaciones”.

Otro emprendimiento destacado como emprendedores innovdores fue Chill It y su tecnología sustentable de enfriamiento instantáneo de bebidas, que busca revolucionar la industria de la refrigeración. “Como empresa, nos dedicamos a desarrollar soluciones innovadoras que resuelvan problemáticas reales de mercado, haciéndole la vida más fácil y feliz a los consumidores, siempre con el foco puesto en cuidar el planeta”, cuenta Marcos Condomi Alcorta, su director comercial.

Chill It es una máquina que enfría bebidas en menos de un minuto. Puede llevar una lata de cerveza de 25°C a 3°C en solo minutos Facebook

“Es un honor ser reconocidos por nuestro trabajo, por las soluciones que ofrecemos al mercado, la innovación que aplicamos en la industria y nuestro compromiso con el medioambiente. Tenemos grandes objetivos para el futuro, y este reconocimiento, al demostrar que el esfuerzo tiene sus frutos, nos da una motivación extra e impulsa a todo el equipo de Chill It a seguir trabajando duro para generar un impacto positivo en el mundo”, afirmó Condomi Alcorta.

A su vez, añadió que el premio ha catapultado la confianza y motivación de la empresa para continuar trabajando intensamente hacia sus objetivos, que incluyen desarrollar nuevas ideas y productos que mejoren la vida de las personas. Señaló que es alentador ver que se generan cosas positivas y que la industria, el mercado y la gente reconocen y valoran lo que ofrecen. Comparó este reconocimiento con gasolina para un motor que ya funciona a gran velocidad, tiene un largo camino por recorrer y no se detendrá.

Luciano Cismondi, Santiago Schmidt, Nicolás Kölliker Frers y Pablo Esteban Di Lorenzo, los creadores de "Chill It" LA NACION

A pocos meses de concretarse una nueva edición del Premio VISA-LA NACION, los emprendedores reconocidos en la edición 2023 compartieron su visión para inspirar a otros entreprenerus a “hacer” con foco en la creatividad

¿Cómo se conjugan la creatividad y la tecnología a la hora de innovar? ¿Es necesario tener un propósito?

Gabino Rebagliati: La creatividad y la tecnología son los motores de la innovación en Bioceres. En cada proyecto, la empresa conjuga entendimiento científico y enfoque creativo para resolver problemas complejos.

Marcos Condomi Alcorta: Todo parte desde el propósito. Es la guía, es el norte que nos marca el camino y nos mantiene enfocados y alineados para hacer todo lo que hacemos. Buscamos crear soluciones disruptivas que mejoren la vida de las personas (aun cuando parezca imposible) con conciencia en el medio ambiente. Dentro de esa línea, es esencial contar con conocimiento, experiencia y recursos tecnológicos, pero también es indispensable la pata creativa para encontrar ese hueco no cubierto que dispare la creación de nuevas ideas y la innovación. Buscamos eso en las personas que conforman el equipo e impulsamos en ellas la flexibilidad, la apertura y las nuevas ideas para obtener los resultados que queremos.

¿Qué se necesita para transformar una idea innovadora en una startup exitosa?

GR: Es crucial combinar la visión con una sólida base científica y tecnológica. Para eso es clave tener un equipo interdisciplinario que pueda abordar los desafíos desde múltiples ángulos. Además, tener el apoyo de un ecosistema emprendedor, como el que ofrece Rosario con sus centros de investigación y universidades, fue clave para convertir esas ideas en realidades de alto impacto.

MCA: Todo se consigue con compromiso, voluntad, responsabilidad y, sobre todo, resiliencia. Ese es el “secreto”: nunca bajar los brazos, nunca darse por vencido, luchar por los sueños, por los objetivos, enamorarse de una idea y trabajar duro hasta hacerla realidad. Van a haber frustraciones, van a aparecer momentos no tan buenos, va a haber mucho cansancio; pero si está la motivación de alcanzar ese objetivo, hay que levantar la cabeza y romperse el lomo para cumplirlo. Es muy importante escuchar, abrirse a experiencias y lecciones ajenas, querer y buscar aprender.

¿Por qué creen que sus emprendimientos se destacaron del resto?

GR: Nos enfocamos en crear soluciones que marquen la diferencia en la vida de las personas. Nuestro diferencial radica en nuestra capacidad para combinar el potencial de la biotecnología con un compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social.

MCA: Nuestro principal valor es el equipo. Es el compromiso, son las ganas de nosotros –desde los fundadores hasta la última persona de campo que trabaja en Chill It– de querer ir siempre por más. Es la resiliencia ante frustraciones, y siempre buscar una forma de saltar las barreras. Siempre hay una cuota de suerte también, de estar en el lugar correcto, con la persona correcta y en el momento adecuado. Pero la suerte se construye, con trabajo duro, con responsabilidad, con vivir para una motivación tan grande que no vas a parar hasta conseguirla.

¿Qué consejo les pueden dar a aquellos emprendedores que están dando sus primeros pasos?

GR: La historia de Bioceres da testimonio de cómo la colaboración y el aprendizaje continuo son claves. Emprender en ciencia y tecnología es un desafío, pero también una oportunidad para generar un impacto real. Es fundamental rodearse de personas que compartan su visión y que aporten diferentes perspectivas al proyecto. No tengan miedo de arriesgarse y siempre mantengan la vista en el propósito que los motiva.

MCA: Nada en esta vida es pérdida de tiempo. Todo es experiencia que nos hace aprender, nos hace crecer y nos hace mejores personas. Por eso hay que animarse a salir de la zona de confort, animarse a materializar esa idea que nos da vuelta en la cabeza y por pereza, disponibilidad de tiempo o lo que sea, no tomamos o no nos animamos a seguir. Cada paso, equivocado o no, nos hace crecer profesional y personalmente. Persigan esas ideas, trabajen para cumplir sus objetivos y sus sueños. Anímense a hacer algo diferente, se pueden llevar una gran sorpresa y una gran satisfacción atrás de ella.

Bioceres y Chill It lograron revolucionar la industria con sus proyectos creativos y su apuesta tecnológica, y se destacaron en la categoría Emprendimientos innovadores. Para reconocer a otras empresas disruptivas, por cuarto año consecutivo, VISA y LA NACION presentan el premio a la innovación, un reconocimiento para aquellos emprendimientos que construyen el futuro. La distinción se llevará a cabo el 23 de octubre y los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar.

El jurado de la distinción estará conformado por un comité de expertos liderado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, Fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC.

Este equipo de especialistas será el encargado de reconocer a los ganadores de las siete categorías: Emprendimientos innovadores; Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y ciberseguridad; Reinvención del negocio; Actores sociales innovadores y CEOs innovadores. Estas dos últimas se estrenarán en esta edición. Para obtener más información de qué se evaluará en cada caso hacer clic acá.