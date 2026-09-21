Presión externa: el riesgo país vuelve a subir y alcanza el nivel más alto en un mes

El riesgo país vuelve a subir y alcanza el valor más alto en un mes. La suba se da luego de que la semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentara las tasas de interés, en un contexto donde el petróleo sigue arriba de los US$100 el barril por la guerra en Medio Oriente y le mete presión a los precios de la economía global.

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan se ubica en 531 puntos básicos, equivalentes a un avance de siete unidades frente al cierre del viernes (+1,34%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que alcanzó un valor similar fue el 20 de agosto (cuando cerró en 532 puntos) y dejó atrás los mínimos de la gestión de Javier Milei, que a mediados de julio tocó los 402 puntos.

“Esta semana, la atención volverá a estar puesta en la deuda en dólares. La decisión de la FED mantuvo a los Treasuries más largos cerca de máximos, por lo que será clave observar cómo se traslada esta presión al universo emergente y, en particular, a los Globales argentinos. A este escenario se suma un petróleo que continúa por encima de US$100, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, y que podría seguir desviando el interés de los inversores de la renta fija soberana”, apuntaron los analistas de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Este lunes los bonos soberanos en dólares se tiñen de rojo, a lo largo de toda la curva de vencimientos. Mientras que los Bonares (legislación local) muestran caídas del 0,7% (AL41D), los Globales se hunden hasta un 1,1% (GD46D).

En la primera rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan se ubica en 531 puntos básicos EITAN ABRAMOVICH - AFP

La Bolsa porteña también opera en terreno negativo. El Merval arranca la semana con una baja del 0,5% y cotiza en 3.006.338 unidades, equivalente a unos US$1880 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,2%). En el panel principal, las mayores caídas del día son para YPF (-3%), Central Puerto (-2,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-1,2%).

En cambio, en línea con los principales índices accionarios de Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan al alza. Los papeles de Telecom Argentina se destacan con un 2,5%, seguidos por Mercado Libre (+2,4%), Corporación América (+2,4%) y Loma Negra (+1,2%).

Dólar hoy

El mercado cambiario operó sin grandes sobresaltos, en un contexto donde siguen las liquidaciones por parte del sector agroexportador. Así, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1514,16, equivalente a una ligera suba de apenas $0,14 (+0,1%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se mantuvo estable a $1535. Como el valor puede variar entre una entidad financiera y otra, el valor promedio del mercado fue de $1534,21, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar oficial operó estable

“Detrás de la calma cambiaria, igual, el mercado se sigue ajustando: el agro liquida a buen ritmo -en la última semana promedió US$160 millones por día-, pero el Central compra cada vez menos. De sostener ese ritmo, septiembre cerraría con compras por unos US$320 millones, menos de la mitad que en agosto y muy lejos de los US$2000 millones mensuales que acumuló en los primeros siete meses del año”, remarcaron desde Cohen Aliados Financieros.

El dólar MEP cotiza a $1534,26, equivalente a una baja de $4,06 (-0,3%). En cambio, el contado con liquidación (CCL) aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1597,62, unos $10,10 más que el cierre del viernes (+0,6%).