Los inmobiliarios volverán a reunirse con autoridades del Banco Central mañana

María Julieta Rumi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 11:55

Los referentes del sector inmobiliario volverán a reunirse mañana con autoridades del Banco Central (BCRA) para avanzar en una solución para el sector que busca que, quienes tengan pesos, puedan acceder a dólares por más del límite mensual de US$10.000 para comprar una propiedad.

En este sentido, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad (Cucicba), Armando Pepe, dijo que irán con una propuesta unificada según la cual el escribano que intervenga en una operación de compraventa va a tener que mandar 72 horas antes la escritura al banco del comprador para que éste pida autorización al Central y en ese plazo estén los dólares en la sucursal para hacer la operación.

Más allá de esto, también buscarían avanzar en cuestiones más técnicas vinculadas con la comunicación A 6770 del BCRA que habla de "registros o escrituras" para que también se tengan en cuenta otros instrumentos y no haya grises. "No está claro porque, por ejemplo, vos podés haber escriturado un departamento de US$150.000 en enero y terminar de pagar ahora en diciembre y que no te vendan los dólares con lo cual deberíamos hablar de escrituras e hipotecas firmadas", aclaró Pepe y dijo que en los registrables también deberían entrar boletos de compraventa y fideicomisos en dólares.

Fuentes del BCRA, en tanto, dijeron que el encuentro de mañana estaba previsto desde la semana pasada "para seguir conversando y evaluar diferentes opciones".

Por otro lado, Pepe dijo que si sale la resolución del BCRA tampoco es que va a despegar la actividad "que está en caída libre desde enero", pero que, quien tiene pesos, va a poder comprar inmuebles.

Y mencionó que hay un creciente interés en los desarrollos desde el pozo ya que las cuotas son en pesos ajustados por el índice de la Cámara de Construcción (CAC). "Ayer tuve una reunión con la Asociación de Empresarios de la Vivienda, la Cámara de Desarrolladores Urbanos, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y la Cámara de la Construcción y los desarrolladores notaron un creciente interés el último fin de semana en la inversión de pozo. Por esa vía podés sacar los pesos del banco, meterlos en un fideicomiso y luego pagar cuotas en pesos ajustadas por CAC. Quizás, en este sentido, comience una movida piola", auguró.

Por último, reiteró que este año sería uno de los peores de la actividad de acuerdo con los registros del Colegio de Escribanos de la Ciudad que tiene una estadística que arranca en 1998.