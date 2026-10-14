Proponen extender hasta 2032 la promoción para autopartistas

CÓRDOBA.- La industria automotriz y autopartista busca ganar tiempo para consolidar su competitividad. Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone extender hasta 2032 la promoción a los autopartistas (vence en diciembre del 2027). La iniciativa, impulsada por el diputado cordobés Juan Schiaretti y firmada por los representantes de Provincias Unidas, apunta a preservar dos herramientas que funcionan de manera complementaria para incentivar la producción nacional de componentes y las inversiones en el sector.

El proyecto modifica las leyes 27.263, sancionada en 2016, y 27.686, aprobada en 2022. Las normas vigentes fijan el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para solicitar la incorporación al régimen de autopartes y el 31 de diciembre de 2029 para la puesta en marcha de los proyectos alcanzados por el programa de promoción de inversiones. La propuesta extiende ambos vencimientos, pero mantiene los criterios de elegibilidad y los requisitos de integración nacional.

La diferencia entre los dos plazos responde a la arquitectura de los regímenes. Para acceder a los beneficios de la ley de inversiones, el vehículo o sistema industrial alcanzado debe estar previamente inscripto y cumplir las condiciones previstas en el régimen de autopartismo.

Por eso, los diputados sostienen que las prórrogas deben aprobarse en forma coordinada, para evitar vacíos normativos y dar previsibilidad a las empresas que planifican inversiones de largo plazo.

La ley 27.263 establece un mecanismo de créditos fiscales para promover la incorporación de piezas fabricadas en el país. El beneficio consiste en un bono electrónico, transferible a terceros, que puede utilizarse para cancelar determinados impuestos nacionales. Su magnitud depende, entre otros factores, del contenido nacional de los productos alcanzados. La finalidad es mejorar los incentivos para que las terminales y los fabricantes de componentes incorporen proveedores locales en sus procesos productivos.

Por su parte, la ley 27.686 creó un programa de fomento de nuevas inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor. Entre sus objetivos figuran el desarrollo de nuevos modelos, la generación de empleo de calidad, la expansión exportadora y la incorporación de tecnologías vinculadas con nuevas motorizaciones, incluidos los vehículos híbridos y eléctricos. El régimen también contempla inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura directamente vinculadas con la producción.

La extensión de los plazos busca responder a los tiempos propios de esta actividad. El desarrollo de matrices, la homologación de componentes y la adaptación de los proveedores a los estándares exigidos por las terminales requieren desembolsos importantes y períodos prolongados de maduración.

Para las pequeñas y medianas empresas autopartistas, contar con un horizonte más amplio puede resultar determinante al momento de decidir si invierten en equipamiento y capacidad productiva.

El objetivo declarado es sostener inversiones, proteger el empleo industrial calificado, desarrollar proveedores nacionales y acompañar la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad.