Puerta a puerta o courier: qué hay que tener en cuenta para traer cosas importadas

Como alternativa a la escasez de productos importados en el mercado local, las opciones de plataformas digitales comerciales para traer cosas de afuera está en aumento. Estas empresas permiten comprar en el exterior, se hacen cargo de los trámites aduaneros y ofrecen alternativas para financiar compras en cuotas. Todo gira en torno de una ventaja: pueden ingresar mercadería a través del régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales/ Courier.

Las compañías de correo privado y algunas plataformas digitales comerciales vieron la oportunidad de satisfacer una demanda de productos importados y se acomodaron a una ventaja de la normativa aduanera.

“Tiendamia nació en Uruguay. El espíritu de la compañía es abrir el acceso completo a los bienes, teniendo en cuenta los sueños de las personas de tener un determinado producto que no encuentran en el mercado local”, cuenta el country manager de la empresa, Santiago García.

Estas e-commerce importan a pedido de los consumidores. Una de las principales ventajas que ofrecen es que con el CUIT del cliente se hacen cargo tanto de los documentos como de los trámites aduaneros (documento de transporte, nacionalización de la mercadería y/o la intervención de algún otro organismo en el caso de que sea necesario).

Pese a los tributos y las tarifas fijas, el precio final de los productos no difiere del valor de esos bienes en el mercado local. Los métodos de pago de estos sitios e-commerce son tarjeta de crédito, dólares en billete al tipo de cambio “dólar tarjeta” y plataformas de pagos como PayPal.

Los productos se muestran en pesos argentinos convertidos al dólar tarjeta, más el impuesto PAIS del 30% y la percepción de AFIP por comprar bienes en moneda extranjera del 45% (porcentaje del cual se puede pedir un reembolso del 35% o del 45%, según corresponda).

Las plataformas digitales de compras se encargan de los trámites aduaneros.

En la orden de compra se incluye la tasa fija por preparar la mercadería y el gasto del envío internacional; una tarifa de procesamiento y el costo por kilo del flete aéreo internacional. Esto significa que no es necesaria la intervención de un despachante de Aduana o de una persona ajena a la empresa. A la vez, los servicios de mensajería privados incluyeron este tipo de servicios dentro de su cartera de negocios.

“Como positivo de comprar en estas plataformas es que en la página de Internet avisan que el tiempo de espera es de tres semanas, pero a mí me llegó mucho antes. En general, tuve una buena experiencia. Compré en Prim­­e Day. Mi pedido llegó a un domicilio dado por la empresa en Miami. Una vez recibido, se encargaron de sacarle el envoltorio para evitar pasarse del peso máximo permitido y después lo enviaron a mi dirección. Me llegó en 14 días”, comenta Marisa Ruiz, usuaria del e-commerce Imported Fashion Things, que también ofrece la opción de ir a una tienda física para elegir los productos a importar.

El socio gerente de la logística de comercio internacional Grupo Comex+, Juan Martín García Barcia, afirmó: “El régimen de importación puerta a puerta está muy bien desarrollado por algunas empresas que hoy en día incluso te financian parte de esas compras ofreciendo cuotas. Es ideal para la gente que desea comprar artículos que van desde la electrónica y juguetes hasta indumentaria, y que no tienen la posibilidad de viajar o no desean complicarse con el ingreso al país al traerlos. Creo que los consumidores no tienen problema con esperar el plazo que tienen estos envíos. Por lo general, no son artículos que la gente busque con una necesidad inmediata, sino que se trata de artículos que se pueden conseguir en el exterior a precios mucho más accesibles que lo que se consiguen en la Argentina y se tratan de artículos vinculados al ocio”.

También existen otras plataformas que tienen la misma finalidad, como AliExpress, Aerobox, Imported Fashion Things, Atucasa.net, Consoltrade, Glic, entre otros.

Si bien el propósito de estas compañías es agilizar y facilitar la experiencia, es posible hacer la compra directamente en las páginas web del producto. Para esto hay que tener en cuenta las restricciones del régimen.

Qué hay que tener en cuenta cuando se elige el puerta a puerta

Los requisitos de esta normativa se dividen entre los envíos que se hacen a través del Correo Argentino y los que se hacen a través de los couriers (servicios de mensajería privada).

El régimen puerta a puerta se hace a través del Correo Argentino y permite traer mercadería a las personas físicas hasta US$3000 (incluyendo el precio, más el seguro y el flete); que no superen los 20kg y que no tengan fin comercial.

Los primeros 12 envíos tienen el beneficio de una franquicia de US$50 cada uno libre de impuestos. En caso de que el valor de la compra (costo de la mercadería, más el seguro y el flete) sea igual o inferior, no se tendrá que abonar ningún tributo. En el caso de que el monto exceda los US$50, se pagará un impuesto equivalente al 50% del excedente. Si se llegan a superar los 12 envíos, se abonará el 50% del total de la compra.

Los pasos a seguir luego de haber realizado la compra desde un retail del exterior:

Este trámite es solo para individuos, persona físicas.

Bajo el sistema puerta a puerta, los consumidores tienen que ingresar a la página del Correo Argentino.

Crear un usuario y hacer el “Aviso de Compra” desde el sitio web del correo utilizando el número de rastreo de la compra.

Completar la Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales.

Qué hay que tener en cuenta cuando se elige usar el régimen de courier privado

En el caso del régimen de courier, la normativa les permite a las personas físicas o jurídicas traer hasta cinco envíos anuales; que no excedan los US$1000 por vuelo; que su peso no exceda los 50 kg; que el envío no este conformado por más de tres unidades de la misma especie y que la mercadería no se comercialice.

Las mercaderías que entran a través de un courier tienen que pagar la totalidad de los tributos (los derechos de importación, tasa de estadísticas, IVA, e impuestos internos).

Los productos que se compran en el exterior están exceptuados de la intervención del Instituto Nacional de Alimentos; de las regulaciones, en caso de que corresponda, de la Subsecretaria de Defensa del Consumidor; la tramitación de licencias de importación automáticas y no automáticas; del régimen de estampillado y las restricciones de carácter económico.

Los pasos a seguir luego de haber realizado la compra desde un retail del exterior:

La persona que hace este trámite puede ser tanto física como jurídica.

Se necesita tener acceso a un medio de pago habilitado para comprar en el exterior.

Se requiere tener un número de CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Luego de efectuar la compra hay que ingresar en la página de la AFIP.

Ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar que recibiste la mercadería. Si en los próximos 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, la persona no podrá volver a usar este beneficio.

Bajo esta normativa aduanera, existen mercaderías que están prohibidas y no entran dentro de este régimen, como neumáticos, las armas de fuego, medicamentos, dispositivos celulares, entre otros.

En el caso de incumplirse con alguna de las exigencias tanto del régimen de courier como de Correo Argentino, la operación pasaría a ser una importación general. Eso significa que debe cumplir con las normas y las certificaciones correspondientes, además de tener que contratar los servicios de un despachante de Aduana.