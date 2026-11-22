En marzo de 1980 yo cursaba segundo año de la carrera de Licenciatura en Economía en la UCA. En la primera clase con el profesor de Microeconomía, Francisco Valsecchi, quien fuera uno de los fundadores de la Universidad, nos dijo con contundente claridad: “La Economía es una disciplina social, y debe estar al servicio del hombre, de todos los hombres”. Nos habló de la Encíclica Rerum Novarum, escrita por el visionario Papa León XIII. También nos indicó que cuanto más estudiáramos la ciencia, y más honestos fuésemos en nuestra vida profesional, más y mejor podríamos servir a nuestros semejantes. Nunca lo olvidé.

Pasaron 46 años desde que escuché por primera vez esas palabras y 135 desde la aparición de Rerum Novarum, encíclica que alumbró la Doctrina Social de la Iglesia en materia económica. Pero por alguna razón las palabras de León XIV, referidas a la necesidad de una economía al servicio del hombre, resonaron con fuerza, como lo hacen las ideas nuevas.

publicidad

publicidad

Más allá de las encíclicas, también la disciplina económica evolucionó. Los modelos de crecimiento basados en el ahorro y la reposición del capital existente (Harrod y Domar, 1940), o la función de producción y la tecnología (Solow, 1956), abrieron paso, a mediados del siglo XX, al concepto de desarrollo económico. Este concepto, lejos de oponerse al crecimiento, lo supera en su alcance. El desarrollo puede ser definido como el crecimiento económico acompañado del acceso a mejores condiciones de vida y bienestar para un porcentaje creciente de la población. Crecimiento más promoción humana.

En 1961, Theodore Schultz en “Investment in Human Capital” sostuvo que la riqueza de una sociedad no depende sólo del capital físico ( recursos naturales, infraestructura, máquinas) sino de la educación, la salud y la calidad del trabajo de su población. Quizás el objetivo de la propuesta era “utilitario” dado que consideraba que tanto la salud como la educación no debían considerarse gasto sino inversión destinada a una economía más productiva. Pero el hombre, sus necesidades e instituciones se integraron al análisis. La disciplina económica, no sólo desarrollaba modelos monetarios, o estudiaba los instrumentos de la política fiscal, sino que avanzaba sobre la importancia de las instituciones, los incentivos y los comportamientos de los humanos que tomamos decisiones. De la fría idea del “homo oeconomicus” la economía pasó a integrar al hombre que no sólo maximiza utilidad, sino que también es conmovido por sentimientos de altruismo o impulsado a consumos no racionales.

La historia del otorgamiento de los Premios Nobel en Economía, también da cuenta de este cambio. A grandes trazos, entre 1970 y 1980 se premiaron los análisis acerca de inflación, política monetaria, equilibrio de mercado (Samuelson Friedman, Hayek). Entre 1980 y 1990, Solow, Nash, Markowitz trabajaron en el campo de las finanzas, las expectativas y la teoría de los juegos. Ya entre 2000 y 2010 se empezaron a cuestionar los límites de la “racionalidad económica”, de la información asimétrica (Stiglitz) y el diálogo entre psicología y economía dio lugar a análisis muy disruptivos como los de Kahneman. El hombre resultó ser menos racional de lo que la economía clásica postulaba…

A partir del 2010, los temas enfocados por el Comité Nobel fueron: consumo y bienestar (Deaton, 2015), economía ambiental (Nordhaus, 2018), evaluación experimental de políticas contra la pobreza (Banerjee, Duflo y Kremer, 2019) y la importancia fundamental de las instituciones para la vida económica (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2024). Ya en 2025 Mokyr, Aghion y Howitt fueron reconocidos por explicar el rol de la innovación tecnológica (derivada de la inversión en I+D) en el crecimiento de largo plazo.

Así, en las últimas décadas, la ciencia económica ha provisto un potente instrumental para comprender y mitigar las consecuencias de la pobreza en todas sus dimensiones, la inequidad, el deterioro en la educación (pública y privada), los déficits en la infraestructura, el desempleo. En síntesis, los problemas emergentes de una economía alejada del ser humano y sus necesidades. Además, instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, y otros, han prestado miles de millones de dólares para implementar programas para mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, los resultados han sido muy magros. Tanto olvidamos principios fundamentales, que tuvo que visitarnos el Papa León XIV para que el mandato de un sistema económico al servicio del hombre, escrito por León XIII, más de un siglo atrás, sonara como una revelación.

publicidad

publicidad

Como sociedad, no podemos dejar de analizar qué nos pasó. Aparece una disociación entre las palabras y los hechos. Entre los conceptos que aplaudimos y la forma en la que individual o colectivamente nos comportamos. Entre los valores esgrimidos y las decisiones que se toman a diario. Entre fortalecer y mejorar instituciones o deformarlas para beneficiar a propios. Entre arengar a combatir el capital y abrazarlo para apropiarlo a nivel individual y familiar.

Para que la economía pueda servir al hombre, necesitamos tanto la consistencia entre lo que se proclama y lo que se hace (o se deja de hacer), y una administración de justicia eficiente (sistema de premios y castigos) que refuerce valores y no permita que los pecadores sean incluso mejor tratados que los justos. El famoso tango Cambalache, en 1935, señalaba la indignación por el deterioro moral que llevaba a considerar que “ el que no afana es un gil”.

Percibo la visita de Leon XIV como un llamado a la esperanza. Quizás los aplausos a su discurso frente a empresarios, sindicalistas, trabajadores se traduzcan en acciones concretas tendientes a mejorar la vida de todos. Que su carismática humildad ayude a los muchos que detentan poder a utilizarlo como medio para mejorar la vida de sus semejantes y no como un fin en sí mismo.

Espero que la manifiesta sabiduría de Su Santidad evidencie que el criterio para ocupar determinadas posiciones no puede ser ni el parentesco, ni la afinidad deportiva, sino la idoneidad intelectual y moral.

Por último, que la visita de León XIV, cuya vida es abrumadoramente consistente con su mensaje, nos ayude a comprender que la humildad es reflejo de la sabiduría, la autoridad es mucho más firme cuando no hay gritos y que para que la economía sirva al hombre, nunca puede apartarse de la ética y la moral, de donde surgió en sus orígenes.

publicidad