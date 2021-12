¿Qué recomienda leer Pamela Potrie, empresaria de PedidosYa?

Mantener la calma en el vertiginoso mercado laboral marcado por la digitalización y cambios cada vez más frecuentes. La consigna no luce fácil, pero Pamela Potrie, directora senior de finanzas regional de PedidosYa, tiene un consejo: leer de The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google, de Scott Galloway.

“Relata de forma bastante divertida y atrapante la estrategia disruptiva de los cuatro gigantes de tecnología con la que infiltraron nuestras vidas”, dijo. En lo personal, a Potrie le sirvió para conectar información que lee en las noticias “como parte de una estrategia integral de estas empresas que usaría, porque trabajo en una compañía de la industria”.

De hecho, la ejecutiva aplicó aprendizajes al ingresar a este sector, que es “tan distinto” a las industrias más tradicionales donde había transcurrido el resto de su carrera.

Del libro, al que llegó por recomendación de un amigo, rescató: “No hay nada más importante que la madurez emocional. (...) Cada vez hay menos campos donde una persona se presenta a trabajar con un único jefe, un conjunto específico de tareas y la expectativa de que esos parámetros no cambien con frecuencia o de forma significativa. En comparación, el trabajador de la era digital debe responder a menudo a numerosas partes interesadas y cambiar de funciones a lo largo del día, un entorno que favorece a los maduros. A medida que los ciclos de la competencia y del producto se acortan, nuestra vida laboral experimentará rápidas oscilaciones entre el éxito y el fracaso. Es importante la forma en que uno gestiona su propio entusiasmo a través de esos ciclos”.

También buscará aplicar en el trabajo su próxima lectura: My Life in Full: Work, Family, and Our Future, de Indra Nooyi (ex CEO de PepsiCo, primera mujer de color e inmigrante en liderar una compañía Fortune 500). “Quiero leer sus recomendaciones para negocios y gobiernos respecto a cómo priorizar el ecosistema de cuidado, licencias parental y flexibilidad laboral. En PedidosYa presido la red ‘#HackTheGap’ que creamos a inicios de año, para impulsar y trabajar la diversidad y equidad en la empresa y en nuestro ecosistema”.