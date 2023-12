escuchar

Cuando faltan cinco días para la asunción del presidente electo Javier Milei, y luego de semanas de mucho movimiento y especulaciones sobre la conformación de su futuro gabinete, el nuevo nombre que ronda hoy es el de Marcos Sequeira como posible titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sequeira es un contador y abogado tributarista cordobés que podría ingresar a un área clave para bajar el déficit. Actualmente, dirige el estudio jurídico, Sequeira, Sequeira & Asociados, donde se especializa en procedimientos tributarios, derecho tributario, penal tributario, penal económico y empresarial, y penal aduanero.

El ofrecimiento por parte del gobierno de Milei fue confirmado por el mismo Sequeira este lunes, en diálogo con Radio Nacional de Córdoba: “He tenido el ofrecimiento oficial, pero un tanto desprolijo, porque me enteré primero por los diarios. Después se oficializó. Estoy esperando ahora que se concrete, porque también me han transmitido que ya está cerrado el tema, pero lo quiero ver oficializado, no quiero que me pase como a la chica de la Anses”, comentó el abogado refiriéndose a la designación de Carolina Píparo para conducir el organismo y su pronto desplazamiento.

Para ingresar a la dirigencia de la AFIP, el tributarista solicitó algunas condiciones, entre las cuales enfatizó la necesidad de realizar una limpieza de personal y funcionarios. “Lo voy a hacer, pese a que no estaba dentro de mis planes a esta altura de mi vida, estaba pensando más en el retiro que en tomar una función pública”, contó a Telefé Córdoba, y agregó que siempre se desempeñó en la actividad privada, pero que, quiere aportar “su granito de arena” para “volver a vivir con dignidad”.

De hecho, dentro de su actividad más llamativa, Sequeira patrocinó, a mediados de los 90, a cinco laboratorios médicos en contra de la Municipalidad de Río Cuarto, que había instrumentado, en aquel entonces, el “impuesto a la valija” para cobrar la misma base de ingresos brutos por realizar ventas con viajantes, pero que, según informó LA NACION en 2016, fue declarado inconstitucional por la Corte.

En ese entonces, el abogado también logró un fallo similar en una causa iniciado por Gatic (Adidas) contra la municipalidad bonaerense de San Martín por creación de impuestos encubiertos.

Su pedido específico fue el permiso de “limpiar” a los funcionarios, como explicó a Radio Nacional: que le permitan “cortar cabezas”, ya que, afirma, él conoce las actividades ilícitas que estos realizan, por haberse desempeñado como asesor en los sectores técnicos de la Afip durante algunos períodos. “Para poder enfrentar este desafío es indispensable que se corte la cadena de corrupción”, enfatizó, haciendo hincapié al recambio que será menester para realizar el cargo y llevar gente “capaz” para que lo acompañe en el nuevo trabajo.

Además, en Telefé Córdoba sostuvo que serían propicias algunas modificaciones a los proyectos de reforma legislativa que presentó Milei en el Congreso: la ley de procedimientos tributarios y el régimen penal tributario favorecen la evasión tributaria y provisional, y el abogado afirma que esto no se tuvo en cuenta en los proyectos, por lo que solicita al presidente electo su futura reconsideración.

LA NACION