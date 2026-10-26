Real, dólar y vacaciones en Brasil: cuánto cuesta viajar este verano

¿Cuánto dinero hace falta para pasar las vacaciones de verano en Brasil? La respuesta depende del destino, la fecha del viaje y el alojamiento elegido, pero también de una variable que volvió a cobrar protagonismo en las últimas horas: la cotización del real frente al dólar. Mientras los pasajes aéreos y los hoteles ya muestran aumentos respecto del año pasado, el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas podría abaratar algunos de los gastos que los argentinos realizan durante su estadía.

Los precios de los vuelos ofrecen una primera referencia. Según Daniel Puddu, quien estuvo recientemente en Río de Janeiro, los pasajes a destinos como esa ciudad o Florianópolis, que antes podían conseguirse por alrededor de US$400, ahora superan los US$500, lo que representa un incremento de al menos el 25%.

En tanto, los hoteles también registran aumentos respecto de la temporada anterior, aunque los valores varían considerablemente según la ubicación, la categoría del establecimiento y la anticipación de la reserva.

Puddu señaló que los precios en dólares se encuentran alrededor de un 10% por encima de los valores habituales. Sin embargo, aclaró que las tarifas son dinámicas y que buena parte de los precios para el verano ya se encuentra definida, por lo que una eventual depreciación del real no necesariamente se traducirá en una baja inmediata del costo de los alojamientos.

De todos modos, Brasil sigue ofreciendo alternativas para distintos presupuestos, desde opciones económicas hasta hoteles de mayor categoría.

Cuántos dólares se necesitan para los gastos diarios

Una vez pagados los pasajes y el alojamiento, aparece otra parte importante del presupuesto: las comidas, las bebidas, los traslados y los gastos de playa. Y es precisamente en estos consumos donde la evolución del real puede hacer una diferencia.

A diferencia de los vuelos internacionales y buena parte de la oferta hotelera, que se comercializan en dólares, los precios de restaurantes, supermercados y servicios locales suelen estar expresados en reales.

Por eso, si la moneda brasileña pierde valor frente al dólar, los argentinos que viajen con dólares podrán comprar más reales con la misma cantidad de dinero, siempre que los precios locales no aumenten en la misma proporción.

Por ejemplo, con un dólar a cinco reales, un gasto de 500 reales equivale a US$100. Si la cotización subiera a 5,25 reales por dólar, ese mismo consumo pasaría a costar aproximadamente US$95. Es decir, habría un ahorro cercano al 5%.

23/05/2016 Un billete de 50 reales brasileños ECONOMIA ESPAÑA EUROPA MARIO TAMA MARIO TAMA - MARIO TAMA

La diferencia también se observa en presupuestos más elevados: un conjunto de gastos por 2000 reales equivale a US$400 con un dólar a cinco reales, pero baja a unos US$381 si la cotización llega a 5,25.

Se trata de ejemplos ilustrativos, ya que el ahorro efectivo dependerá de la cotización disponible al momento del viaje, los costos de cambio y los precios que cobren los comercios brasileños.

Qué puede pasar con el real después de las elecciones

La cotización de la moneda brasileña volvió a estar bajo la lupa después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial.

Con el 100% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,79% de los sufragios, frente al 48,21% de Bolsonaro.

El resultado podría revertir parte de la apreciación que había registrado el real después de la primera vuelta electoral, cuando los inversores comenzaron a descontar una victoria de Bolsonaro.

Según Julián Gurfinkiel, de Turismocity, después de aquella elección el dólar pasó de 5,20 a 5,03 reales. Sin embargo, el empresario recordó que en mayo de este año cotizaba a 4,90 reales, por lo que consideró que los movimientos recientes todavía no representan una diferencia demasiado importante para el presupuesto de las vacaciones.

Para dimensionar el efecto de la cotización, Gurfinkiel explicó que un dólar a 4,50 reales podría encarecer algunos gastos, mientras que una cotización de cuatro reales sí implicaría una diferencia más significativa.

El efecto sería inverso si el real se depreciara, como anticipan algunos economistas después del resultado electoral.

Fernando Marull estimó que la moneda brasileña podría perder alrededor de un 5% de su valor, mientras que Gustavo Perego, de Abeceb, consideró que una depreciación abarataría las vacaciones de los argentinos en el país vecino.

De todos modos, Gurfinkiel relativizó la posibilidad de que una variación moderada del tipo de cambio altere sustancialmente la conveniencia de viajar. “Volví ayer de Brasil y el costo de las cosas es igual o menor que en la Argentina”, señaló.

Qué gastos pueden bajar y cuáles no

Desde Despegar, Paula Cristi explicó que, para evaluar el impacto de los movimientos del real, es importante distinguir entre los distintos componentes de un viaje.

Los pasajes aéreos y los alojamientos representan una parte importante del presupuesto y suelen comercializarse en dólares. Por eso, una depreciación de la moneda brasileña no implica necesariamente que sus precios bajen en la misma proporción.

En cambio, los gastos que se pagan directamente en reales, como las comidas, las bebidas o el alquiler de sombrillas y reposeras, son más sensibles a los movimientos cambiarios.

La ejecutiva aclaró que todavía es prematuro calcular cuánto podría modificarse el costo total de las vacaciones a partir del resultado electoral.

A esto se suma que los precios de la temporada alta suelen responder a la demanda turística y no exclusivamente a la cotización de la moneda.

Por eso, el principal efecto de un real más débil podría sentirse en el dinero que los argentinos gasten una vez que lleguen a Brasil, más que en los pasajes o las reservas de alojamiento contratadas con anticipación.

En definitiva, quienes estén haciendo cuentas para el verano deberán considerar dos movimientos contrapuestos: por un lado, el aumento de los precios de los vuelos y los hoteles; por otro, la posibilidad de que una depreciación del real permita reducir el gasto diario en dólares.

La combinación de ambas variables, junto con la evolución del peso argentino, determinará si Brasil resulta más barato o más caro que en la temporada anterior.