Red Hat OpenShift: la tecnología abierta que acelera la transformación digital

Compañías de distintas industrias compartieron sus estrategias de innovación y explicaron cómo están aprovechando la plataforma basada en software de código abierto para sus nuevos proyectos

La transformación digital es un desafío impostergable que deben enfrentar todas las organizaciones que quieran seguir siendo relevantes en el Siglo XXI. Y cada vez más empresas, de los más variados sectores, apuestan a tecnologías de código abierto u open source para desarrollar este tipo de proyectos. Incluso en la Argentina, compañías prestigiosas como el Banco Galicia o el Banco Hipotecario, o dependencias estatales como el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y la Anses, también confían en una plataforma de este tipo para ganar rapidez, eficiencia y seguridad en la administración y gestión de sus procesos, aplicaciones y nuevos desarrollos. ¿Por qué? Básicamente porque al tratarse de un modelo colaborativo y transparente, todas las partes se benefician de las innovaciones o ideas que pueden surgir en cualquiera de las empresas o de la comunidad para mejorar el producto.

Y esto fue lo que se analizó en la segunda edición local del OpenShift Common Gatherings, realizado en La Rural el jueves pasado. Allí se buscaron respuestas a las necesidades de acelerar el ritmo de innovación, de reinvertarse constantemente y de complementar el cambio tecnológico con una transformación cultural profunda. Con más de 400 asistentes, la cita fue organizada por Red Hat, compañía internacional líder en soluciones de código abierto para empresas y creadora de Red Hat OpenShift, la plataforma open source de contenedores y nube que ya va por su cuarta versión.

Thiago Araki, gerente de Especialistas de Producto para Red Hat Latinoamérica

"Estamos viendo un fuerte interés en las soluciones de código abierto en todos los mercados mundiales. Hay muchas empresas que están invirtiendo para ser más abiertas. Y no sólo en el aspecto tecnológico, porque el open source es una cultura, una metodología y una filosofía de trabajo", señaló Julio Tapia, Global Director y Product Marketing Technical de Red Hat. "Hay muchos clientes que tienen que competir y si no se mueven rápido para desarrollar aplicaciones o entrar a nuevos mercados, entonces lo hacen otros. La razón por la que Red Hat OpenShift es tan valorado es debido a su agilidad, versatilidad y seguridad para alcanzar el time to market que requiere hoy el mercado", agregó.

Innovación compartida

El OpenShift Commons Gathering de Red Hat fue una verdadera cumbre de organizaciones y profesionales de la región que están en pleno proceso de adopción de DevOps, Containers y Nube Híbrida. La jornada sirvió para compartir experiencias y mejores prácticas, intercambiar ideas y reflexionar sobre las más recientes innovaciones en la tecnología OpenShift.

"OpenShift es una plataforma de contenedores, una tecnología muy cercana al sistema operativo Linux, pero también una plataforma de nube, que uno puede instalar en su datacenter o en otras nubes. Entre sus beneficios tangibles están la agilidad de despliegue y de construcción de las aplicaciones y la reducción en los costos de infraestructura y de mantenimiento, entre otros. Pero también hay una ventaja intangible: con la adopción de open source las empresas ganan acceso a innovación, que no está sólo en una empresa sino en una comunidad de miles de desarrolladores que comparten conocimiento alrededor del mundo", explicó Thiago Araki, gerente de Especialistas de Producto para Red Hat Latinoamérica.

El modelo de código abierto que desarrolla Red Hat implica que tanto sus clientes, como también otras organizaciones o incluso cualquier persona que quiera formar parte de las comunidades abiertas, puedan hacer contribuciones, dar ideas o feedback y hasta construir una parte del sistema. Luego, Red Hat toma esos aportes para desarrollar las versiones corporativas de OpenShift, con soporte y seguridad. De hecho, OpenShift 4.1 incorporó muchas de las funcionalidades que fueron sugeridas o solicitadas por esas comunidades. Este modelo de desarrollo es un gran diferencial de producto porque permite innovación, actualización y seguridad en las soluciones de manera constante y ágil.

Jorge Payró, Director Comercial de Cuentas Enterprise para Red Hat Argentina

Transformación digital y cultural

En el plano local, la plataforma Red Hat OpenShift también va ganando cada vez más terreno. "Soluciones del tipo OpenShift o todo lo que tiene que ver con la migración hacia contenedores y microservicios ha tenido altísima adopción en los últimos dos años. Y esto acompaña una transformación digital que no sólo tiene a la tecnología y a la arquitectura como protagonistas, sino que se complementa con los procesos y el aspecto cultural, que es fundamental en estas transformaciones", comentó Jorge Payró, Director Comercial de Cuentas Enterprise para Red Hat Argentina.

Esta expansión se vio claramente reflejada en el OpenShift Commons Gathering, donde representantes de empresas como ExxonMobil, Banco Galicia y Banco Hipotecario, y de organismos como Anses y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, se sumaron a compañías regionales como Sulamerica, Colombiana de Comercio SA, Medife y la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) de Uruguay para relatar qué logros han tenido con esta tecnología. Proyectos como la historia clínica única del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, las cuatro millones de transacciones del Home Banking del Hipotecario y el proceso de transformación cultural y organizacional del Banco Galicia tienen algo en común: Red Hat OpenShift.