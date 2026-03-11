Régimen Simplificado de Ganancias: las preguntas y respuestas más frecuentes sobre cómo depositar los dólares que están “debajo del colchón”

A un mes de la promulgación del Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno busca que los dólares y pesos que permanecían fuera del sistema comiencen a ingresar al circuito formal. Aunque a esta iniciativa la denominó como un “blanqueo popular permanente”, en la práctica difieren y generó una ola de preguntas que llegan a bancos y sociedades de bolsa.

“Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. En ese esquema, todos eran considerados evasores. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, publicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a mediados de febrero.