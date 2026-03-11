Régimen Simplificado de Ganancias: las preguntas y respuestas más frecuentes sobre cómo depositar los dólares que están “debajo del colchón”
A un mes de la promulgación del Régimen Simplificado de Ganancias, el Gobierno busca que los dólares y pesos que permanecían fuera del sistema comiencen a ingresar al circuito formal. Aunque a esta iniciativa la denominó como un “blanqueo popular permanente”, en la práctica difieren y generó una ola de preguntas que llegan a bancos y sociedades de bolsa.
“Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión. En ese esquema, todos eran considerados evasores. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”, publicó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a mediados de febrero.
¿Qué documentación hay que presentar?
¿Hay un costo de adhesión?
¿Cuándo se puede disponer de los fondos?
¿Quiénes pueden adherirse al Régimen?
¿Cómo se realiza la adhesión al Régimen?
¿Pueden adherirse monotributistas?
¿Se puede invertir el dinero?
¿Se puede usar el dinero para comprar una propiedad?
¿Hay riesgo de impuestos provinciales?
¿Qué documentación hay que presentar?
Ninguna. Los bancos tienen acceso a una base de datos para conocer si el contribuyente está adherido al Régimen Simplificado de Ganancias o no, la cual fue puesta a disposición por ARCA. Tampoco es necesario presentar documentación que acredite el origen de los fondos.
En caso de que el cliente esté adherido a la iniciativa del Gobierno, podrá depositar el dinero sin inconvenientes. La única condición es presentarse en el banco y tener una caja de ahorro en la moneda que se quiere depositar.
¿Hay un costo de adhesión?
Al adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, ARCA no tendrá en cuenta las variaciones patrimoniales y los consumos personales en la declaración jurada de Ganancias. Sin embargo, no se trata de un blanqueo de capitales como el que se aprobó a finales de 2024, por ende, la adhesión es gratuita.
El contribuyente no tiene que hacer ningún pago inmediato, no debe realizar ningún depósito mínimo, ni tampoco hacer frente a una multa. Lo que cambia es que ARCA determinará cuánto se tiene que pagar de Ganancias al momento de presentar la Declaración Jurada anual, monto que se podrá aceptar o rectificar.
¿Cuándo se puede disponer de los fondos?
El dinero está disponible inmediatamente, ya que la norma no establece plazos ni un destino específico para su utilización. La plata se puede depositar a través de un banco, aunque la Comisión Nacional de Valores (CNV) también habilitó la opción de depositar los pesos o dólares en efectivo en la cuenta bancaria de las Alyc, de los agentes colocadores de fondos comunes de inversión, o en billeteras cripto.
¿Quiénes pueden adherirse al Régimen?
Pueden adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias aquellas personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que estén inscriptas ante el Impuesto a las Ganancias. Los únicos requisitos son tener ingresos totales de hasta $1000 millones anuales, un patrimonio total de hasta $10.000 millones, no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional, ni ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
¿Cómo se realiza la adhesión al Régimen?
En caso de buscar inscribirse en la iniciativa oficial, el contribuyente deberá ingresar con la clave fiscal en el sitio de ARCA, ir a la sección de “Sistema registral” y luego a “Ganancias PH simplificada”. Sin embargo, este trámite no implica que se haya declarado el dinero que el contribuyente tenía en la informalidad.
Tras adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, se podrá gastar el dinero, depositarlo en el banco o ponerlo a invertir. No será hasta que se presente la Declaración Jurada de Ganancias que quedará registro del incremento patrimonial, aunque ARCA no pondrá la lupa en ese detalle. Si se paga el impuesto a término o se accede a un plan de facilidades de pago, se activa un efecto liberatorio y el fisco no podrá revisar ese año ni los anteriores, a menos que se detecte una discrepancia significativa mayor al 15% o el uso de facturas apócrifas.
¿Pueden adherirse monotributistas?
Para acceder al Régimen Simplificado, es condición necesaria estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias. De acuerdo con información que el Banco Nación comparte a sus clientes, el monotributista puede optar por inscribirse en Ganancias. “No obstante, puede darse que una persona sea monotributista por una actividad y, por otra actividad, esté inscripta en Ganancias; en ese caso sí puede haber optado por el Régimen Simplificado“, sumaron desde la entidad financiera.
¿Se puede invertir el dinero?
Desde que se reglamentó el Régimen Simplificado de Ganancias, las sociedades de bolsa se embarcaron en una campaña para que sus clientes “activen ahorros que hoy están inmovilizados”. Como los usuarios que tenían “los dólares de debajo del colchón” suelen tener perfiles de riesgo más conservadores, las alternativas de inversión que recomiendan desde las principales Alyc son fondos comunes de inversión en moneda dura, obligaciones negociables, y deuda soberana argentina que vence en el corto plazo.
¿Se puede usar el dinero para comprar una propiedad?
Sí. La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, la compra de propiedades o de automóviles. El objetivo del Gobierno es que los dólares que estaban hasta el momento inmovilizados fuera del sistema se inyecten en la economía y se vuelquen al consumo.
¿Hay riesgo de impuestos provinciales?
Desde el Gobierno lanzaron un intercambio de información para que se adhieran las provincias, con el objetivo de garantizar las condiciones establecidas en el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, y así preservar la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los consumidores en cada una de las 24 jurisdicciones. Aquellas que no se sumen, perderán el acceso a la información de facturación de personas o empresas.
Por parte de las sociedades de bolsa, aclaran que si el depósito se hace directamente hacia la ALyC, no tiene que pagar Ingresos Brutos, ya que no son agentes de retención. Esto cambia si se fondea la cuenta con una transferencia bancaria.