escuchar

La incertidumbre se siente en la calle. La carne, las verduras y las frutas, los productos de almacén, de la construcción, los electrodomésticos: nada se salva de la remarcación de precios tras la devaluación que dispuso el ministro de Economía, Sergio Massa, el lunes. En los sectores mayoristas hay retención de productos o actualización de valores hasta dos veces por día, y los locales sufren las consecuencias. Fue una semana con mucha incertidumbre para los comercios.

“Estoy desesperado. Cualquier producto, como huevos, carne, pollo, pan rallado, condimentos para milanesas, todo viene con aumento y no lo podés pasar directamente al precio. Antes no se vendía, imagínate ahora”, cuenta Carlos Sosa, dueño de Granja La Nona, en la Avenida Entre Ríos, Balvanera.

Las carnicerías y granjas reciben listas de precios modificadas hasta dos veces al día Alejandro Guyot - LA NACION

A esto se suma la obligación de pagar servicios, sueldos, alquileres. Y la necesidad de corregir constantemente los carteles y las pizarras: “Todos los días hay aumentos y tenés que estar con la pizarra borrando, con la calculadora sacando cuentas. No sabés qué precio poner, si es barato, si vas a poder reponer mercadería que vendiste hoy. Una locura”, concluye Sosa.

En algunos comercios las listas de precios llegan a la mañana y a la tarde. Como en la sucursal de una reconocida cadena de carnicerías ubicada en la calle Albarellos, Martínez. Los encargados de este local comentan que, a veces, los precios en el sistema cambian sin aviso, y que se enteran al momento de cobrar a los clientes: “A veces paso un producto y salta con un valor diferente. Obviamente que ahí tengo que cobrar el que pasé primero”, explican. Y si bien muchos observan que la gente compra menos, no en todos los casos se mantiene esta tendencia. Como en la carnicería Todo Ternera, en donde el encargado de caja comenta que “la gente se está stockeando porque sabe que va a seguir subiendo todo”. En esta tienda los aumentos llegaron, entre el lunes y el jueves, al 50%.

“La situación está terrible. Hay muy poca venta —cuenta la dueña del Almacén El Milagro, en Acassuso—. El fiambre, por ejemplo, subió un 18%. Y el proveedor me dijo, ‘eso es hoy’. Algunas empresas aumentaron un 20%. Y la gente prácticamente no está comprando”.

La devaluación del dólar oficial tuvo consecuencias también sobre los productos tecnológicos, que ya habían sufrido un impacto a comienzos de mes con las medidas implementadas por Massa para aplicar el impuesto PAIS del 7,5% a las mercancías importadas. Hoy, luego de las PASO, las remarcaciones registraron subas de entre el 25% y el 35% respecto de la semana pasada. Hasta el miércoles, los celulares y teléfonos subieron un 26,10%; las notebooks, 26,10%; los aires acondicionados, 25,93%; artículos de computación, 45%; auriculares, 18,79%; heladeras, 32%; lavarropas y lavasecarropas, 30,40%; tablets, 24,60%; televisores, 32,40%; smartwatches 29,91%; cafeteras 15%; videojuegos, 13,70%; termotanques, 15,20%.

Mayoristas e importadores

Productos de construcción y ferretería, sobre todo importados, también están sufriendo fuertes subidas en el día a día. Jorge se encarga del marketing y la venta digital de la ferretería JE, con locales en Glew y Lomas de Zamora. “Es un momento de mucha incertidumbre. Nuestros proveedores están divididos: algunos aumentaron, algunos suspendieron las cuentas, otros están expectantes para aumentar de un saque”, comenta. El martes, tras la suba de 22% del tipo de cambio conocida el lunes, recibieron la lista de precios que los llevó a aumentar en esa línea, aunque mantuvieron promociones que venían ofreciendo por el mes, como descuentos en efectivo y hasta tres cuotas sin interés. “Porque te imaginás que, con la suba, si encima sacábamos las promociones, sufríamos una caída terrible en las ventas. Así que decidimos aumentar, pero manteniendo las ofertas”, concluye.

En Punto Saludable, por ejemplo, un almacén de San Isidro, donde los precios se remarcaron entre un 18% y un 25%, los mayoristas retienen productos o los recortan: “Ya lo venían haciendo. Capaz pedías 100 productos y te traían 25. Pero vamos a ver qué pasa la semana que viene”, explica la vendedora, y agrega que, para entonces, se esperan nuevos aumentos.

Yanina es dueña de una tienda de productos de limpieza. Cuenta que, ante la incertidumbre, decidió aumentar lo mínimo necesario, y que la química que los abastece no está vendiendo: “Me dijeron que no tienen precio. Cuando vaya a comprar me voy a querer matar. Calculan que el aumento va a ser del 25%”. Este rubro se maneja con materia prima en dólares, por lo que a la devaluación se le suma la volatilidad de la moneda extranjera. El cloro pasó de valer $3000 la semana pasada a $4100 ayer.

Los corralones aumentaron sus precios entre el 20% y el 25%; sectores como parqueteras y madereras no reciben productos importados Reuters

“Lo vivo día a día. No me da tiempo para remarcar”, comenta Diego, dueño de la verdulería La Huertita. Las paltas importadas de Chile, por ejemplo, aumentaron de $7000 la caja a $11.000. A esto se le suma la situación de los mayoristas que, si no retienen productos, mandan listas con precios nuevos dos veces por día en este local también.

En el rubro de la construcción, los corralones que abrieron sus puertas lo hicieron con aumento entre el 20% y el 25%. Algunos sectores, como parqueteras y madereras, directamente no reciben los productos importados. En Dabros, por ejemplo, una parquetera con locales en CABA y GBA, comentan que no están realizando ventas por faltante de productos: “Mirá cómo está esto”, señala la vendedora el local vacío, y añade que no pueden poner precios a productos que aún no llegan.

Temas Comunidad de Negocios