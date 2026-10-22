Renunció Daniel González a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería

Daniel González anunció este jueves su salida del Gobierno, en el que se desempeñaba como secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. La noticia se conoció por boca de él mismo, durante su participación en Las tres anclas, el programa del streaming oficialista Carajo. Fuentes del Palacio de Hacienda señalaron que no tendrá reemplazo.

González estuvo al frente del reordenamiento de los subsidios energéticos y de la desregulación de los mercados de electricidad, petróleo y gas. También impulsó los cambios en el régimen de zonas frías y en la Ley de Glaciares, además de las privatizaciones del sector. Además, presidió el comité evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que acumula 26 proyectos aprobados, con inversiones previstas por US$69.779 millones, según cifras oficiales.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición”, explicó González. El ahora exfuncionario sostuvo que su participación en la gestión siempre había sido concebida por un tiempo limitado y agradeció al presidente Javier Milei y al ministro de Economía por haberle permitido integrar el equipo.

González aclaró que su salida no implicará un recambio de los funcionarios de las áreas que coordinaba. “El equipo sigue completo. El único que se va soy yo”, afirmó. En ese marco, destacó el trabajo de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y del secretario de Minería, Luis Lucero.

Según relató, la decisión había sido conversada con Caputo durante los últimos meses, pero se había postergado por la agenda de gestión. “Yo se lo planteé hace unos meses; a él no le pareció un buen momento”, contó. Entre los asuntos pendientes mencionó iniciativas legislativas, la presentación del Presupuesto 2027 y la necesidad de acelerar la tramitación de proyectos de inversión.

“Nos pareció con el ministro que este era un buen momento”, señaló González. También describió las dificultades de dejar la función pública: “Si uno quisiera decir: ‘voy hasta que termino’, no se termina nunca”.

En su despedida, González ratificó su respaldo al rumbo del Gobierno. “Estamos haciendo una transformación muy grande”, sostuvo. Y afirmó que ese proceso está poniendo a la Argentina “en un lugar distinto”.

El exfuncionario había sido designado al frente de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería con efecto desde el 28 de agosto de 2024. Entre sus responsabilidades figuraban la articulación de ambas áreas y la relación con inversores y empresas del sector.