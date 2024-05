¿Resabio kirchnerista? El dólar mayorista lleva tres ruedas congelado

Escuchar

La errática política cambiaria que definió el Banco Central (BCRA), tras la última y fuerte devaluación del peso que decidió el pasado 13 de diciembre, se parece cada vez más a la que ejecutaba antes la administración de Alberto Fernández o la que llevara adelante anteriormente durante sus gestiones Cristina Fernández de Kirchner.

A los ajustes al alza de cincuenta centavos de peso en promedio diario que esa entidad venía permitiendo en el tipo de cambio oficial desde aquel salto se agregó esta semana un congelamiento de hecho para el dólar mayorista que, desde hace tres ruedas, cierra a $ 890,50/893,50 por unidad para la compra y venta, respectivamente. Son “los mismos valores del cierre de ayer y anteayer....”, observó el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

“Desde la primera quincena de noviembre 2023 que el tipo de cambio mayorista no repetía tres ruedas con el mismo cierre”, hizo notar el analista en los habituales comentarios de la jornada cambiaria que hace por redes. Es decir, es un manejo de esta sensible variante que no se repetía desde la etapa final de la administración anterior , que dejó al BCRA sin reservas y al país sumido en una situación de notable atraso cambiario, similar a 2015.

“Por tercer día consecutivo, el mayorista cerró en $893,50 para la venta, como si de algún modo estuviese compensando la suba de $3 del lunes último, que resultó del doble de lo que sube en cada arranque de semana”, coincidió Francisco Díaz Mayer, de ABC Cambios.

“No creo que haya sido algo buscado: me parece más una casualidad derivada de la necesidad de ajustar las subas con la pauta del 2% mensual de desplazamiento fijada. Si te fijás, el dólar mayorista, pese al parate de estos días, aún acumula un aumento de $3 en la semana: si lo dejan subir $0,50 mañana y pasado repiten la suba de $4 de la semana pasada y quedan en línea con el crawling peg al 2%”, observó a su vez otro operador.

Si en cambio se toman las actualizaciones diarias del tipo de cambio de referencia (”A” 3500), se observa que resultaron de $0,33 en promedio en igual lapso, ya que esta variable, que se toma para liquidación pactos sellados según la variación del dólar oficial para el ajuste de los bonos que siguen esa variable o para la liquidación de los contratos de futuros cambiarios, cerró a $892,75, $893,50 y $893,75 respectivamente.

El congelamiento cambiario (¿conyuntural?) llega cuando aparecen las primeras mediciones privadas que detectan un rebote en la inflación en la semana final del mes. Estos datos llegan cuando el Gobierno dejó a la vista una planificación improvisada sobre el pico de la demanda de gas que se registra en períodos de frío y el BCRA, de no mediar renovaciones de último momento, debe empezar a juntar recursos para ir cancelando el tramo del swap de monedas suscripto con China que la administración Fernández usó para “tapar” en su momento la crisis terminal de reservas.

En retroceso

Y llega, además, cuando el índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) elaborado por el propio BCRA marcó un nuevo mínimo tras la última devaluación al cerrar ayer en 90,2 puntos, 20% por encima del nivel al que la gestión Milei lo recibió pero a la vez 43,5% por debajo del nivel “pico” promedio de 160 puntos que había tocado en los días posteriores a la última devaluación.

En ese escenario, el volumen operado de contado por la plaza cambiaria oficial se mantiene chato, mostrando que las liquidaciones asociadas a la cosecha gruesa en marcha siguen bastante demoradas, aunque repuntaron algo en los últimos días.

Por caso, hoy se negociaron apenas US$259,6 millones, sólo 3% más que ayer pero 21,5% menos que los montos operados el miércoles de la semana anterior y entre 50% y 60% menos que lo que se negociaba en las mismas fechas del último bienio.

Merman las compras oficiales

“Venimos viendo caída en la participación del BCRA en el volumen , algo que ya ha sucedido en otros cierres de mes, pero creemos que esto puede deberse a aumentos de demanda por pagos de importaciones”, apuntaron al respecto desde la consultora Outlier.

Desde el BCRA, que en la jornada compró US$84 millones para sus reservas , no ven con mala cara el mencionado retraso en las liquidaciones de la denominada “temporada alta”. “¿Viene atrasada? No estaría mal. Eso implicaría ingresos más continuos en vez de otro con una estacionalidad tan marcada”, indicaron desde la autoridad monetaria ante la consulta de LA NACION.

Por lo pronto, con la adquisición del día el BCRA acumula un saldo de intervenciones positivo en mayo de US$ 2536 millones que , a dos ruedas para el cierre de mes, es inferior al de US$2882 millones que pudo exhibir en marzo y mucho menor al de US$3345 millones que alcanzó en abril.