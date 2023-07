Reservas: el Banco Central vendió hoy en el mercado todo lo recomprado ayer

🏦BCRA - RUEDA CAMBIARIA💵



En la 12° rueda de Jul.-23 la autoridad monetaria finaliza con VENTAS por U$S 40M.



Además, vendió CNH 95M, lo que equivale a u$s 53M de venta neta.



Acumula VENTAS en el año por u$s -4.020M y en el mes es VENDEDOR por U$S -954M pic.twitter.com/BlKaHseCCX