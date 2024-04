Ricardo Arriazu: cómo piensa el economista que defiende Javier Milei y qué dicen sus críticos sobre el dólar

Escuchar

El debate acerca del tipo de cambio se volvió moneda común entre los analistas económicos. La mayoría de las consultoras advierten que quedó atrasado con respecto a otros precios. El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, en cambio, defienden la actual política monetaria de devaluar la moneda al 2% mensual, pese a que la inflación se mantuvo en dos dígitos en los primeros cuatro meses de gestión.

La consultora 1816 señaló que si el tipo de cambio de $800 de diciembre pasado, cuando se produjo el fuerte salto cambiario, se hubiera devaluado al ritmo de la inflación, hoy valdría $1480, en vez de los actuales $874.

“Es increíble, porque aparecen algunos economistas diciendo ‘el atraso cambiario’. Esos mismos que dicen que hay un problema de atraso cambiario son los mismos que decían que había que poner el dólar a $600 y que tenían una hipótesis de inflación más alta”, dijo Milei, la semana pasada, en la Fundación Libertad.

El Presidente, sin embargo, exceptuó de la crítica al economista Ricardo Arriazu: “No todos cometen este error. Arriazu dice que la Argentina, si estabiliza dado la estructura fiscal que tiene, va a convivir con una moneda muy apreciada”.

Arriazu es el principal economista que defiende mantener el actual ritmo de devaluación. La semana pasada brindó una charla en Fundación del Tucumán y dijo: “ La clave del programa es dejarlo estable . Todos los que dicen que hay que saltar o aumentar el crawling peg, si hacen eso, suben los precios y el programa se va a la miércoles, y lo corren a patadas al Presidente, pero mis colegas están casi todos con lo del salto y el atraso cambiario”.

Ricardo Arriazu: "La clave del programa es dejar el tipo de cambio estable. Todos los que dicen que hay que saltar o aumentar el crawling peg, si hacen eso, suben los precios y el programa se va a la miércoles y lo corren a patadas al Presidente".

El economista dijo que la política de mantener el tipo de cambio como ancla monetaria pasó “en todo programa de estabilización, en Israel, en Chile y en México”. Y explicó que la comparación de que la Argentina está cara se hace porque antes “estaba regalada”, ya que el poder de compra valuado por el contado con liquidación (CCL) había llegado al nivel más alto histórico.

“La Argentina estaba regalada y ahora la gente dice que está cara, pero ¿en qué dólar lo están midiendo? Sin reformas, la Argentina siempre es un país caro”, dijo. En ese sentido, enumeró que la Argentina es cara en tecnología e indumentaria, pero los extranjeros siguen comprando en el país alimentos, cosméticos, medicina y combustible.

“La Argentina es cara en los productos importados por el proteccionismo. Un producto que vale 100 afuera, no puede costar menos de 300 en la Argentina, por el costo del transporte, el riesgo país, el anticipo de IVA, el anticipo de Ganancias, ingresos brutos (IIBB) y los gastos de Aduana, Senasa y compañía. Luego, hay que sumar los costos del transporte interno, los márgenes del comerciante y de nuevo IVA, IIBB e impuesto a los débitos. Eso no lo cambia el tipo de cambio, es el proteccionismo. Cuando miramos los exportables, somos más baratos. En servicios públicos, el costo promedio de la electricidad está por debajo del promedio mundial”, explicó.

“La Argentina es cara en lo importable, el problema es que a la gente no le alcanza, porque somos pobres porque no producimos. Eso no lo vamos a cambiar moviendo el tipo de cambio. Hay que volver a crecer, cambiar las condiciones”, agregó.

El economista también defendió la tasa de interés negativa (de 5% mensual vs 9% de inflación mensual), ya que dijo que no hay que compararla con la inflación, sino con la tasa de devaluación del 2%, porque “todos los argentinos piensan en dólares y es una economía bimonetaria”.

Por otro lado, dijo que el cepo cambiario recién se podría eliminar “en la segunda parte del año, si hacemos las cosas bien hechas” y explicó que ahora no es posible porque faltan dólares. “Todavía no están en condiciones de abril el cepo porque están con reservas negativas, por eso quieren conseguir la plata de FMI, pero si el Fondo pone condiciones como puso en 2018, mejor que se guarden la plata”, dijo.

Por último, señaló que el ajuste fiscal “es brutal” y que el Gobierno “se fue de mambo” con el recorte del gasto de 7% del PBI. “Es brutal. Se fueron de mambo. No hace falta tanto. No sé si lo hicieron de gusto o si les salió de casualidad. Creo que le pegaron por donde pudieron y les resultó bien. Si la economía se recupera, la recaudación va a subir. El Gobierno tiene que subir ahí el gasto a las jubilaciones y bajar impuestos, como el PAIS y retenciones. La gente necesita la plata”, recomendó.

Los que advierten sobre el atraso cambiario

El exvicepresidente del Banco Central durante la última parte de la gestión de Mauricio Macri, Gustavo Cañonero, quien llegó a esa función junto con Caputo, dijo que el “tipo de cambio real está empezando a atrasarse”, en una charla de CMF Banco Corporativo.

“La Argentina debería tener un tipo de cambio más alto que el promedio, porque es una economía con una productividad muy baja, bajo nivel de inversión y faltan reformas macro. El tipo de cambio del CCL es un buen nivel de entrada, está como en los últimos meses del período de Macri, sin cepo”, indicó.

Gustavo Cañonero: "Hay que ser menos ansioso con los beneficios del cepo y estar más preocupados por el riesgo de un levantamiento con el exceso de pesos" Fabián Malavolta

El economista dijo que sería “cauto en levantar el cepo”, y que primero publicaría “un calendario de levantamiento de restricciones financieras, pero gradual”. Y explicó: “La mejor manera de garantizar el éxito es el gradualismo . No creo que la Argentina vaya a atraer rápidamente inversiones extranjeras. Hay que ser menos ansioso con los beneficios del cepo y estar más preocupados por el riesgo de un levantamiento con el exceso de pesos. Se puede mostrar hoy una agenda de pasos a seguir y comprometerse a lograrlo. Ese calendario debería ser gradual, a menos que tengamos un colapso de la inflación, y que genere las confianzas de que están dadas las condiciones para la estabilidad. Eso puede dar espacio para liberar el cepo antes, aun a pesar del exceso de pesos que existe”.

Entre las medidas a implementar, Cañonero recomienda quitar el dólar blend de los exportadores, que permite liquidar 80% al tipo de cambio oficial y 20% al CCL. “Es un mercado libre que no tiene nada de libre, hay mucho de intervención de importaciones y mucho de represión financiera. Casi nadie puede ir a ese CCL. Por mes le ingresan US$1000 millones de las exportaciones”, dijo.

“Este semestre van a aumentar las reservas netas en US$4000 millones. Pero si seguimos con el blend exportador, las vamos a perder en el segundo semestre y eso no suena sustentable. Deberíamos lograr desarmar este beneficio al exportador y después ir liberando este mercado libre para que sea libre realmente y nos dé una verdadera señal de la expectativa del mercado”, agregó.

La semana pasada también hablaron los economistas Marina Dal Poggeto, Daniel Artana y Diego Bossio, que se sumaron a los que advierten sobre la “adicción de los políticos al atraso cambiario”, que permite frenar más rápido la inflación y aumentar el poder adquisitivo en dólares.

Entre los riesgos de tener un tipo de cambio muy apreciado dicen que encarece los insumos nacionales en dólares, haciendo más oneroso producir, y genera menos incentivos para exportar, porque el productor recibe menos pesos por dólar vendido, lo cual podría ser un problema en un contexto de falta de reservas en el Banco Central.

“Ya hemos pasado por períodos en la Argentina de atraso cambiario. La salida de eso siempre ha sido traumática, así que trataría de evitar meterme en ese lío”, dijo Artana.

“Una modificación brusca del tipo de cambio reflotaría un rebote inflacionario y naturalmente eso socavaría la popularidad del Presidente”, agregó Bossio.

Temas Actualidad económica