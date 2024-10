“Rodearse de alcahuetes”: la advertencia que le hizo un gobernador a Milei y generó el aplauso de los empresarios

Escuchar

MAR DEL PLATA.– Los gobernadores también tuvieron su espacio para hablar en el 60° Coloquio de IDEA, el evento empresarial que congrega a los líderes de las principales empresas que operan en el país. Rogelio Frigerio, (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) opinaron sobre el gobierno de Javier Milei, destacaron los avances económicos en materia fiscal y dijeron que el país está en un momento histórico. Sin embargo, el más joven de ellos dejó un consejo para el Presidente y cosechó aplausos de todo el auditorio.

Frigerio contó que la provincia de Entre Ríos tiene 1,4 millones de habitantes, de los cuales el empleo está repartido mitad en el sector privado y mitad en el sector público. “En la Argentina hay un cambio cultural importante. La gente fue la primera que se dio cuenta de que no había plata. Muchos políticos todavía no se dieron cuenta”, dijo el gobernador procedente del PRO en un panel moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION.

Al referirse a la presión impositiva, el exministro del Interior indicó: “Tenemos que avanzar en una reducción de la presión impositiva y en una mejor calidad de la política tributaria, que es muy mala. Nuestros impuestos, sobre todo los más importantes, son dos impuestos que no existen en otro país del mundo: las retenciones a las exportaciones e Ingresos Brutos en las provincias. Son impuestos que a muy pocos países se les ocurriría poner. Lamentablemente, ya están muy arraigados, pero lo tenemos que cambiar, es lo que tenemos que hacer, la gente nos está pidiendo eso”.

Los gobernadores Rogelio Frigerio, (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) dialogaron con José Del Rio, de LA NACION Mauro V. Rizzi

Jalil indicó que de los 430.000 habitantes de Catamarca, solo el 36% es empleo privado, pero que está creciendo de la mano de la minería, la agroindustria, la actividad textil y el turismo. “Tenemos que terminar con la cultura de la polémica, seguir con la cultura del diálogo y repensar entre todos cómo nos va a mirar el mundo, porque en la Argentina hay muchas oportunidades, como minería, petróleo, gas, agroindustria, pero los inversores también están mirando la seguridad jurídica y si pueden liquidar los dividendos. Y eso depende de la Nación. Tenemos que empezar a ser un país normal”, pidió el gobernador peronista.

Torres, por su parte, dijo que el 46% de los 650.000 habitantes trabajan en el sector público y el resto de los trabajadores están empleados principalmente en el sector de hidrocarburos. “Chubut es una de las dos provincias donde hubo crecimiento en empleo registrado. En un momento recesivo, esto es muy importante, principalmente en la industria extractiva, pero en la pesca también hubo un crecimiento importante. A principios de año teníamos un déficit muy importante de infraestructura hotelera para el turismo, hicimos una especie de RIGI provincial y, por ejemplo, cualquier emprendimiento turístico está exento por 15 años de todo tipo de impuestos. Eso generó un reflote de la infraestructura hotelera en la provincia”, dijo el gobernador de 36 años.

Valdés dijo que la mitad de los 1,2 millones de correntinos pertenece al sector público. “Todos los años tenemos déficit cero, pero cuando se llega a tener déficit social es difícil. Tenemos que tratar de invertir todo lo que se pueda del presupuesto para revertir el déficit en obras públicas”, dijo el gobernador radical.

Al preguntarles una definición sobre el presidente Milei, cada gobernador dio su visión. “Es uno de los principales responsables del cambio cultural de la Argentina”, dijo Frigerio. “Una cosa es lo que dice a través de las redes sociales y otra cosa es lo que hace”, señaló Jalil. “Es una oportunidad histórica de algo revolucionario, y lo más revolucionario que necesitamos en la Argentina es la normalidad”, dijo Torres. “Un buen presidente de la macroeconomía y creo que hay que darle la oportunidad”, indicó Valdés.

Luego les preguntaron acerca de si este es un “momento en el que la historia cambia”, como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. “Puede ser, la historia para la Argentina tiene que cambiar. Fueron muchas décadas de hacer las cosas mal”, dijo Frigerio. “Es una gran oportunidad. Y nosotros pensamos que hay que acompañar en una posición con conciencia”, dijo Jalil.

“Coincido. Es un momento bisagra, no tengo dudas. Para que sea bisagra, tenemos que dar esas discusiones que son incómodas, con sinceridad, pero algo que es fundamental y necesario, con humildad de escuchar al otro”, dijo Torres.

“La historia cambia cuando nos ponemos de acuerdo los argentinos. Nos pusimos de acuerdo para tener democracia para siempre. Ahora los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo en el cambio económico para transformar la historia de nuestro país”, agregó Valdés.

El único momento en donde los empresarios interrumpieron con aplausos fue cuando Torres, el gobernador de Chubut, dijo que “ lo peor que le puede pasar a un dirigente y a cualquier ser humano es rodearse de alcahuetes, que te dicen todo el tiempo que sos Gardel , que sos un campeón, que la tenés clarísima, porque eso te lleva a un microclima que te aleja de la gente”, en clara alusión al Presidente.

“Nosotros necesitamos desesperadamente en este momento no perder el contacto con todos los argentinos, con los que nos votaron y sobre todo con los que no nos votaron. Ojalá que el Presidente entienda que los mejores aliados que puede tener en este momento somos los gobernadores y ojalá aprendamos a tener espíritu crítico. Ningún líder mesiánico mágicamente nos va a salvar. No caigamos en ese boicot sistemático de revisionismo, de revisión berreta de mirar a los 70, de pelearnos entre nosotros, de discutir pavadas por Twitter. Venimos caminando hacia un sendero de manera sostenida y firme, no hagamos una de más. Si no hacemos una de más, yo creo que el momento puede ser histórico”, cerró Torres, ganándose el apoyo del sector privado.