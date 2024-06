Salud: afirman que hay 5000 centros “al borde de la quiebra” por un aumento salarial

Escuchar

La crisis en el sistema de salud privado parece una constante en el primer año de mandato de Javier Milei. Luego de la larga puja entre el Gobierno y las prepagas por aumentos que el Ejecutivo consideró “excesivos”, el nuevo ribete de esta historia lo aporta la Unión Argentina de Salud (UAS). Sostuvo que no podrá afrontar “en tiempo y forma” un aumento de sueldo de sus trabajadores.

Un comunicado oficial de la principal entidad que nuclea a los principales jugadores del sector privado de la salud tituló: “Más de 5000 establecimientos de salud están al borde de la quiebra”. Acto siguiente, describió que se firmó un convenio de actualización salarial “muy a pesar” de dicha situación y advirtió que la defensa del poder adquisitivo de los sueldos podría terminar en pérdidas de puestos de trabajo.

Este comunicado fue firmado apenas dos meses después de la primera resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio en la que se ordenó a un grupo de prepagas retrotraer sus precios a los valores de diciembre pasado y actualizarlos según la inflación registrada a partir de ese momento.

Ante el posible cierre de centros privados de salud, la UAS advirtió que la defensa del poder adquisitivo de los empleados podría terminar con menos empleadores y, en consecuencia, con pérdidas de puestos de trabajo. Shutterstock - Shutterstock

En paralelo, si bien ya hubo un acuerdo entre el Gobierno y las empresas de medicina privada sobre la devolución del dinero, la Justicia todavía no lo homologó. De hecho, desde el oficialismo lo esperaban la semana pasada, pero todavía el plan de reembolso no tiene la confirmación judicial. Esto impactará en 41 compañías como Osde, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Omint, entre otras.

Las cámaras que agrupan al sector prestacional del sistema y el gremio de la Sanidad acordaron una recomposición de los sueldos del 10%, del 9% y otro 9% para los meses de mayo, junio y julio, respectivamente. Esa medida es la que motivó que la UAS afirme que gran parte de sus representados “no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo”.

“El capital humano es el recurso más importante de este sector. No poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo”, alertó la UAS en su comunicado.

En esta primera publicación de la entidad, luego de la renuncia de Claudio Bellocopit como su presidente, también hay un mensaje directo para el Gobierno: “Se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver”. Pese a dicho enunciado, la UAS no especificó un pedido o medida puntual, aunque sí habló de un panorama con una ecuación económico-financiera presuntamente rota.

Sobre esto último, la UAS mencionó que “más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP -a partir del mes de agosto- como consecuencia de deudas previsionales e impositivas”. En consecuencia, finalizó mensaje con un pedido de ayuda a las autoridades de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial.

