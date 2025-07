“Pudo haber terminado en un asesinato”: un productor denunció el ingreso ilegal de cazadores en su campo y pide ayuda

Un productor agropecuario del partido bonaerense de Chascomús, en la Cuenca del Salado, sufrió un nuevo episodio de violencia en su campo, después de que un grupo de cazadores y corredores clandestinos de galgos armados irrumpiera a metros de su casa, donde se encontraba su madre de 70 años. El hecho se sumó a una larga lista de denuncias archivadas por la fiscalía local que, según relataron, favorece sistemáticamente a los agresores. Desde hace años, los productores de la región denuncian un alto nivel de inseguridad rural, que se acrecienta con la falta de acción judicial.

Manuel Anchorena alertó sobre un episodio que sucedió en su establecimiento tras la llegada de una combi repleta de corredores clandestinos de galgos, de la zona de Guernica. Allí, dijo, un grupo armado de 10 personas se apostó en su campo donde estaba sola su madre. “Nos van a tomar en serio cuando haya un muerto”, advirtió el productor, quien ahora tiene miedo por las amenazas propinadas por los también cazadores.

Los perros que usan para la acción ilegal

Estas organizaciones ilegales arman grupos a través de las redes sociales, donde convocan a corredores y cazadores clandestinos para hacer apuestas ilegales, según dijeron. Se manejan con guías de la zona para avanzar. Hay un proyecto de ordenanza municipal, del bloque de Cambiemos, que se tratará en el Concejo Deliberante para impedir la caza ilegal de animales.

“Es una zona en la que hay fauna autóctona, que protegemos y respetamos, porque producimos respetando la biodiversidad y la fauna de la zona. Somos respetuosos del ambiente y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, y todo lo que está a nuestro alcance. Venimos planteando desde hace años, ya que es muy difícil, que estás personas vienen entrando a nuestros campos”, dijo.

En el campo, donde tienen 300 vacas en parición, dijo, hacen pastoreo regenerativo para cuidar el suelo. Además tienen un servicio estacionado [de reproducción] que se ve afectado cuando ingresan de manera ilegal estos grupos. “Trabajamos de una manera profesional y cuando entran estas personas nos ocasionan daños y perjuicios en la producción. Nos hacen separar nuestras vacas de sus terneros y perdemos [en producción], porque los terneros se terminan muriendo”, afirmó.

En algunos casos la policía logra detener a los delincuentes

Según señaló, esta vez no llegaron donde están los animales, sino al patio de su casa. “Llegaron a la puerta de mi casa, pero para los fiscales de Chascomús, Jonathan Robert y Daniela Bertoletti, no es mi casa esa, sino que mi casa es de la puerta para adentro”, relató.

Hace unos años denunciaron que tenían gente de Santa Fe con perros galgo en la puerta de la casa, pero la denuncia quedó en nada. Según dijo, el fiscal Jonathan Robert “archivó la causa”, porque argumentó que esa no era su casa: “Dijo que nuestra casa era del picaporte hacia adentro, no del picaporte hacia afuera. Entonces es ahí el malestar nuestro, porque decimos: che, si uno le pone un freno a esta gente, esto se empieza a calmar. Ahora, si uno no le pone un freno y los avala, como hacen los fiscales de Chascomús y el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, que ya estuvimos reunidos con él, hará como 2 o 3 años, pasa esto. Esta gente va tomando un coraje".

A través del Foro de Seguridad Rural Argentino presentaron un proyecto de ordenanza municipal para poder detener estos casos de violación a la propiedad privada. “No solo es que nos quejamos y nos ponemos en lugar de víctima, nosotros tomamos acción. Creamos un foro de seguridad, ponemos la cara, yo pongo mi nombre y mi apellido, mi cara, me conoce todo el mundo. Vivo amenazado yo, vive amenazada mi familia. Por eso creo que lo de hoy [por ayer] no fue un hecho aislado, sino que fue una provocación o un intento de robo. En marzo, a mi vecino de enfrente, cruzando el alambrado, a 10 metros, le entraron a robar la casa ocho tipos, un grupo comando con camioneta, cortaron cadenas, cortaron el alambrado perimetral y se metieron adentro de la casa", denunció.

Ayer, al mediodía, recibió un llamado de su mamá de 70 años, para informarle que había unas personas en el parque de la casa. “Estaban a 5 metros, cruzaron un alambrado y cortaron con un cuchillo un plástico que teníamos al entrar. Llamé al 911. El promedio que tenemos en que llegue la policía a la zona es de una hora. No antes que eso, es muy raro que lleguen antes que eso. Entonces le digo a la policía: por favor, tengo 4 tipos encapuchados con armas blancas a metros del parque de mi casa. Está mi madre sola, por favor, traten de llegar ustedes antes que yo porque yo no sé qué va a pasar cuando llegue", relató.

Anchorena, pese a que estaba a 30 km del campo, llegó antes que la policía. “Estaba un personaje en la entrada de mi casa que no me dejaba pasar. Le dije: vos, ¿qué hacés acá trayendo gente? Me dice: no, yo soy remisero, no tengo nada que ver. Le dije: ¿vos me estás tomando el pelo? Llamá a esta gente y sacala. Se armó una discusión. Me voy hacia adentro del campo a ver a mi madre, que estaba llorando, asustada; en un estado de mucho temor, narró.

El móvil de la policía llegó más tarde con dos mujeres oficiales que no pudieron interceder en el enfrentamiento. “Fue una pelea que pudo haber terminado en un asesinato. Y esta es una situación que vivimos a diario, porque todos los días tengo que mirar atrás cada vez que me voy a bajar de una tranquera. Ando con perros de seguridad, porque estoy amenazado. Lo que estamos viviendo es muy terrible y en el campo estamos solos. Lo venimos denunciando desde 2010 y no sabemos cómo va a terminar esto", lamentó.

Años atrás, uno de los fiscales les advirtió que la redacción de las denuncias por este tipo de hechos estaban mal hecha. Por lo tanto, anteriormente no se avanzó con las investigaciones y quedaban archivadas. “Nos instruimos para comenzar a hacer bien las denuncias, porque empezás a pensar que hacés mal las denuncias. Nosotros somos universitarios y tuvimos que empezar a instruirnos, sin embargo, pasan los años y los problemas continúan”, sintetizó.