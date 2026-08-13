San Isidro captó $30.000 millones del mercado y los usará para obras

San Isidro se convirtió en el primer municipio del conurbano bonaerense en recurrir al mercado local de capitales para captar fondos que le permitan poner en marcha próximamente un plan de renovación urbana.

Lo hizo al captar hoy $30.000 millones con la emisión de un título a tres años, tras recibir 100 órdenes de compra por hasta $38.576 millones, 1,29 veces el monto licitado. El bono pagará a los inversores trimestralmente una tasa equivalente a TAMAR más 7%, que hoy implicaría un costo de 30,88% nominal anual.

El presidente de Bapro microcréditos. Alejandro Formento, y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, supervisando la colocación

El título recibió una calificación BBB+(arg) de la agencia Fix y la garantía está dada “por la cesión de los derechos de cobro que correspondan a la municipalidad respecto de los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos”.

El bono contó con la autorización del Ministerio de Economía, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Concejo Deliberante local. Fue colocado por el Banco Provincia, que se desempeñó como organizador, colocador, agente de liquidación y agente de la garantía de la emisión.

El título devolverá a los suscriptores el capital en ocho cuotas trimestrales, equivalentes al 12,5% del total cada una, que comenzarán a pagarse a partir de la mitad de su duración, es decir, en el mes 15.

Desde el banco destacaron el interés que comprobaron en el mercado “por instrumentos vinculados a proyectos de infraestructura con impacto directo en las comunidades”.

“El bono municipal busca convertirse en un puente entre el ahorro privado y las necesidades de infraestructura de San Isidro”, había destacado al anunciar su colocación el intendente Ramón Lanús.

obras inconclusas en la villa la cava , de cloacas y cables de electricidad Ricardo Pristupluk

Entre las obras que el municipio planea encarar se destaca la segunda etapa del Corredor Rolón, que extenderá las obras desde José Ingenieros hasta Tomkinson. “Esta intervención permitirá consolidar una transformación urbana ya iniciada, mejorando la circulación, el ordenamiento del tránsito, la seguridad y favoreciendo el desarrollo económico de Beccar Norte”, dijeron.

También se prevén obras para liberar espacios dentro de zonas densamente construidas y mejorar la circulación vehicular y peatonal, que serán complementadas con el acceso formal a los servicios de agua potable y cloacas.

El comunicado también menciona obras hidráulicas en La Cava, destinadas a resolver un problema histórico de inundaciones; trabajos de repavimentación, reparación de veredas y renovación del alumbrado público en calles como Tomkinson, Riobamba y avenida Rolón; la puesta en valor de numerosos espacios verdes, como la Plaza 12 de Octubre y la Plaza Carlos Gardel, en Beccar, y la Plaza Belgrano, en Villa Adelina.

También se realizarán obras de integración urbana en el Barrio Ferroviario, que incluyen redes cloacales y pluviales, la construcción de calles y recorridos peatonales y futuras obras de equipamiento urbano, “con el objetivo de mejorar la infraestructura, prevenir anegamientos y avanzar hacia un entorno más accesible, seguro y conectado, saldando una deuda histórica con los vecinos de la zona”.