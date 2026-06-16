Schroders y Poincenot apuestan por una nueva etapa de las inversiones digitales en la Argentina

Los fondos comunes de inversión buscan salir de los canales tradicionales para acercarse cada vez más a los espacios donde las personas y las empresas administran su dinero. Bajo esa premisa, Schroders y Poincenot anunciaron una alianza estratégica para desarrollar un nuevo modelo de distribución digital de fondos de inversión en la Argentina, con el objetivo de integrar soluciones de ahorro e inversiónde la gestora dentro de plataformas digitales, billeteras virtuales y otros ecosistemas financieros.

La presentación tuvo lugar en la residencia de la Embajada Británica en Buenos Aires y reunió a ejecutivos de bancos, fintech, billeteras virtuales y referentes del mercado de capitales. El encuentro incluyó además una exposición del economista Esteban Domecq, quien analizó el contexto económico local e internacional, y concluyó con un concierto de jazz en los jardines de la residencia.

La iniciativa combina la experiencia global de Schroders en gestión de inversiones con la infraestructura tecnológica desarrollada por Poincenot. A través de tecnología basada en APIs seguras y modelos escalables de integración, la propuesta permitirá conectar fondos comunes de inversión locales de Schroders con plataformas que los usuarios ya utilizan en su vida cotidiana, simplificando el acceso y reduciendo fricciones operativas.

“Argentina atraviesa una transformación muy relevante en la forma en que las personas acceden a los servicios financieros y a las inversiones. Esta iniciativa nos permite ampliar nuestras capacidades de distribución, acercar nuestros fondos a nuevos segmentos de clientes y acompañar la evolución del mercado con soluciones alineadas a los hábitos digitales de los inversores”, señaló Mariano Fiorito, country head de Schroders para Argentina y Uruguay.

El periodista Pablo Wende moderó la charla entre Mariano Fiorito y Oscar Romero.

El economista Esteban Domecq analizó el contexto económico local e internacional.

Fundada en Londres en 1804, Schroders acumula más de 220 años de trayectoria en la administración de inversiones y opera actualmente en 38 mercados alrededor del mundo. La firma, que integra el índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres, administra activos por más de 823.700 millones de libras esterlinas y mantiene presencia en la Argentina desde hace más de 90 años.

La apuesta por la distribución digital responde a una transformación que ya atraviesa al sistema financiero. Las decisiones de ahorro, inversión y administración de liquidez ocurren cada vez más dentro de plataformas, comunidades digitales y cadenas de valor, un fenómeno que está modificando la manera en que se distribuyen los productos financieros y ampliando el acceso a nuevos segmentos de usuarios.

En paralelo, la industria local de fondos comunes de inversión continúa creciendo. Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), los activos bajo administración superan actualmente los $90 billones y acumulan dos años consecutivos de crecimiento real por encima de la inflación. A su vez, la participación de inversores individuales dentro del patrimonio total se expandió de manera sostenida durante los últimos cinco años, reflejando una creciente democratización del acceso al ahorro y la inversión.

“Este proyecto representa un paso muy relevante para Schroders, ya que explora nuevas formas de acercar soluciones de inversión a través de ecosistemas digitales. Nos enorgullece que esta iniciativa se desarrolle en América Latina, una región que continúa destacándose por su innovación financiera, y vemos un gran potencial para que las capacidades desarrolladas aquí puedan escalar hacia otros mercados”, afirmó Gonzalo Binello, responsable de Schroders para América Latina.

Desde Poincenot, en tanto, destacaron el potencial de integrar servicios financieros dentro de los entornos digitales donde las personas ya interactúan diariamente.

“El futuro de los servicios financieros pasa por integrar soluciones de inversión dentro de los ecosistemas donde personas y empresas ya operan diariamente. Nuestro objetivo es construir la infraestructura que haga posible esa integración de manera eficiente, segura y escalable, tendiendo puentes entre las necesidades de financiamiento e inversión”, sostuvo Oscar Romero, Head of Investments de la compañía.

Una visión similar compartió Augusto Fernández Villa, CEO y cofundador de Poincenot. “Hoy los usuarios están principalmente dentro de las comunidades. Por eso hay tantas oportunidades para ofrecer distintos tipos de productos y soluciones financieras embebidas”, señaló.

Los equipos de Schroders y Poincenot celebraron el anuncio.

La alianza forma parte de la estrategia de Schroders para profundizar su presencia en los canales digitales y participar de la próxima etapa de expansión del mercado de inversiones en la Argentina. La apuesta es clara: llevar los fondos comunes allí donde las personas y organizaciones generan, administran y movilizan recursos, integrando las inversiones a la economía digital cotidiana.

Mariano Fiorito, country head de Schroders para Argentina y Uruguay, Oscar Romero, Head of Investments de Poincenot y Mariano Fiorito, country head de Schroders para Argentina y Uruguay y el embajador birtanico en Argentina, David Cairns.

Esteban Domecq y Sebastián Uchitel.

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