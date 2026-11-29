La apertura de la economía reactualizó un debate de fondo: qué puede producir la industria nacional de manera competitiva y cómo lograr que esa transición sea menos traumática para los sectores más expuestos, en tiempos en que el avance de China sobre el comercio mundial no se detiene. Según afirman los industriales, la sobrecapacidad fabril del gigante asiático llevó a que la producción originada en ese país represente más del 50% mundial en rubros como acero, aluminio, plásticos, baterías y nuevas tecnologías, lo cual abre enormes desafíos al resto de los países.

¿Se puede competir con China en este contexto? ¿Qué estrategia deberían seguir las empresas locales para hacerle frente a la ola importadora mientras en simultáneo reclaman que las reformas pendientes –con la impositiva en primer lugar- “equilibren la cancha”? LA NACION consultó a economistas y especialistas en comercio exterior para trazar un diagnóstico de qué está pasando en los distintos sectores. La discusión, además, se da en un momento de baja demanda en el mercado interno.

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Un informe de la consultora Abeceb, elaborado a pedido de este medio, precisó que luego del fuerte crecimiento del 29% en los primeros diez meses de 2025, las importaciones bajaron un 2,9% interanual en el mismo lapso de este año (totalizaron US$ 62.760 millones), producto de “un contexto de debilidad de la actividad económica y del consumo interno”. En ese escenario, explicó la consultora, existen realidades sectoriales muy diferentes que reflejan la reconfiguración de la estructura competitiva que está atravesando el mercado local.

Según el informe, China se consolidó como el principal proveedor de la Argentina, desplazando a Brasil. En los primeros diez meses de 2026, las importaciones de origen chino alcanzaron los US$ 14.773 millones y se alzaron con el 23,5% de las compras al exterior. En medio de la retracción importadora, los productos provenientes de ese destino cayeron solo 1,2% interanual en dólares, mostrando una mayor resistencia a la baja que los originados en Brasil (-16,4%).

La presencia china viene en aumento en sectores como la industria automotriz, maquinaria agrícola, electrodomésticos, indumentaria, electrónica, artículos para el hogar y juguetes. El caso de los autos es uno de los más representativos: en lo que va de 2026, las marcas chinas explican el 9,9% de los patentamientos, contra el 2,1% en el mismo período de 2025, de acuerdo con el estudio. “Su volumen se cuadruplicó en un mercado que cayó 12%, por lo que ganaron terreno a costa de las marcas establecidas”, indicó. Cinco marcas –de las más de 50 que ya compiten en la Argentina- acaparan el 74% de las ventas de vehículos chinos: BYD, Baic, Chery, Haval y MG. Si se suman los modelos que las marcas tradicionales –como Ford y Chevrolet- también están trayendo desde China, los autos de ese origen ya concentran el 13,3% de los patentamientos, frente a un 3,9% en 2025.

En tractores, las marcas chinas representan casi el 20% de los patentamientos acumulados a octubre de este año, cuando un año atrás apenas superaban el 8%. Su crecimiento es del 128% interanual, que contrasta con una caída del 1% en los patentamientos totales del sector.

Marcelo Elizondo Aníbal Greco - La Nación

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Otros dos ejemplos: en indumentaria, tres de cada cuatro kilos de prendas de vestir importada provienen de China, lo que representa más del 52% del valor importado. Las compras crecieron un 51% interanual entre enero y septiembre en volumen, según Abeceb. Y en celulares, el salto importador en los primeros 10 meses de este año fue de casi el 900%. Los teléfonos chinos se quedan hoy con casi el 40% de las compras al exterior del rubro, cuando un año atrás solo representaban el 3,4% por la existencia de aranceles externos que fueron eliminados.

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que suele formular advertencias por las exportaciones chinas a precios de dumping –por debajo de su precio en el mercado interno- debido a subsidios y facilidades estatales, afirman que la avanzada importadora se está notando con fuerza en el complejo metalmecánico. “En el último año se evidenciaron reemplazo de máquinas y equipos industriales, partes y piezas para bienes de capital y productos metálicos terminados”, señalan. Mencionan también a los sectores de línea blanca y de indumentaria y calzado, donde las importaciones según la UIA crecieron este año un 17% en el caso de prendas de vestir, hasta un monto de US$672 millones (el doble que en 2023).

En el sector químico también se observa un importante aumento de las importaciones, indican en la central fabril: en lo que va del 2026 el volumen importado fue de US$5761 millones, un 11% más que en 2025, un 23% más que en 2024 y un 11% más que en 2023.

“Por precio es muy difícil competir con China”, observa Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales y presidente del comité argentino de la International Chamber of Commerce (ICC). “China tiene costos más bajos, no solo por la escala, sino porque tiene subsidios y un tipo de cambio competitivo administrado por el Gobierno, además de costos laborales más bajos. La recomendación para competir con China es generar valor y no competir por costo”, amplía.

“Competir con China en las condiciones actuales resulta sumamente asimétrico. Su modelo industrial no responde únicamente a la oferta y demanda, sino a una estrategia estatal de subsidiar la producción para aumentar la exportación y disminuir la importación”, afirma el economista Pablo Dragún, director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme. “Los subsidios industriales equivalen a cerca del 5% del PBI chino (unos US$ 900.000 millones anuales, una vez y media el PBI argentino). Terminan generando competencia desleal”, agrega.

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Pablo Dragún

Para Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, la reconversión productiva a la que están obligadas muchas empresas “no necesariamente” es parte de un proceso de estabilización. “No mezclaría objetivos de estabilización con reconversión”, sostiene.

El exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri advierte que la apertura “acelerada, combinada con un tipo de cambio que tiende a apreciar la moneda y con la desregulación como instrumento para disciplinar los precios, puede provocar disrupciones en sectores que necesitan tiempo para adaptarse. A veces, si se cambian las reglas de juego de la noche a la mañana, se imponen costos innecesarios a los que están en condiciones de competir”.

Evolución de las importaciones en 2026

Delgado enfatiza que la sostenibilidad de la industria es clave para la Argentina, ya que junto a la construcción aporta el 60% de la recaudación del IVA, y considera que el Gobierno debería haber discutido con mayor profundidad las herramientas para mejorar la competitividad: impuestos, tipo de cambio y financiamiento. “No se trata de preservar actividad a cualquier costo, pero se puede hacer una transición, hay espacio para hacerlo. Aprovechar parte importante del ordenamiento macro para tener financiamiento, el mercado por sí solo no lo va a hacer”.

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Medidas defensivas

¿Qué salidas se están ensayando en este escenario desafiante? Mariángel Ghilardi, coordinadora sectorial y de negocios de Abeceb, observa que las empresas están tomando diferentes decisiones para afrontar el panorama. “Algunas reorganizaron la producción, revisaron sus portafolios y resolvieron concentrarse en los artículos en los que tienen mejores posibilidades de competir -describe-. Generalmente los de mayor valor agregado. Otras abandonaron la fabricación local, pero conservaron el diseño, mientras que algunas buscaron alianzas comerciales o nuevos segmentos para diversificar riesgos”. Admite que estas estrategias, “en general, implican para la mayoría un achicamiento”.

Mariángel Ghilardi

Ghilardi comparte que es “complicado competir con China, en especial en productos estandarizados”. En maquinaria agrícola, por ejemplo, los tractores chinos cuestan entre 40% y 50% menos que los argentinos. En cambio, las sembradoras y los implementos con mayor contenido tecnológico ofrecen mejores posibilidades para los fabricantes locales, dice. “El negocio chino es volumen”, resume.

En el caso de la industria automotriz, la especialización en el segmento de pickups y utilitarios -una orientación que fue reforzada con los últimos anuncios de inversiones del sector- es lo que le permite alcanzar escala y competir en el nivel regional.

Dragún aporta que frente a la creciente competencia, el 67% de las pymes implementó estrategias para reducir costos y el 41% trabaja en agendas de productividad con inversiones en tecnología. No obstante, para “equilibrar la cancha”, afirma, el problema central es la competitividad sistémica. “El alivio fiscal (72%) y la estabilidad macroeconómica (61%) siguen siendo las prioridades de política señaladas por las pyme industriales. Sobre la necesidad de un alivio fiscal, el 33% marcó entre sus problemas centrales el nivel de Ingresos Brutos, y el 30% lo hizo con las contribuciones patronales”, indica.

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Elizondo suma que muchas empresas “están llevando adelante la creación de una estrategia de competir por mayor valor”. Y amplía: “Para competir con China, el mundo está abandonando el paradigma del menor costo para anclarse en el paradigma del mayor valor. Esto significa servicio postventa, intangibles en la oferta que acompaña al producto, participación en la creación de valor en las cadenas de suministro, alianzas con terceros para llevar adelante esa mejora”.

Ricardo Delgado

Otra reacción que advierte es de empresas que se están inclinando a redireccionar su oferta para abastecer a los sectores “ganadores” del modelo económico, como energía, minería, químicos y agroalimentos.

El consultor en comercio internacional Gustavo Scarpetta hace hincapié en el desafío de un mercado interno alicaído. “Los depósitos de aduana están llenos de mercadería que se trajo y no se libera porque la demanda es débil. Las importaciones son más cuidadas”, enfatiza. Con ese telón de fondo, dice, hay firmas que están importando productos terminados o incrementando el componente del exterior de lo que fabrican para mantenerse competitivas; otras intentan desarrollar exportaciones como salida. Pero “la exportación no es una aspirina para cuando duele la cabeza, hay que plantearla desde temprano, venir trabajando”, observa.

Scarpetta menciona además las medidas antidumping, como la que solicitó -dice- sin éxito el sector de línea blanca en Córdoba por el fuerte ingreso de lavarropas provenientes de China. “Es una herramienta que utilizan otros países para protegerse frente a prácticas comerciales que consideran desleales”, señala.

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“La Argentina durante mucho tiempo utilizó las medidas antidumping como instrumento proteccionista indiscriminado –opina Elizondo-. Creo que hay que ser mucho más inteligente y utilizarlo en aquellos casos en los que efectivamente se prueba que hay competencia desleal. Hay que usarlo con criterios selectivos, como hacen Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. Ir a un equilibrio”.

Nastyaofly - Shutterstock

Industria textil: algunas respuestas para salir a la cancha

Si de la competencia china se trata, la indumentaria está en la primera fila de la batalla. Sobre el sector pesan tanto la apertura comercial y la debilidad del mercado doméstico como la tendencia internacional al fast fashion (el modelo de fabricación masiva y económica para imitar las últimas tendencias).

La cordobesa José Huespe e Hijos comenzó en 1932. José Huespe, su presidente, repasa que la empresa nació vendiendo telas, sumó fabricación de camisas para hombres y, en 1998, lanzó su marca de ropa femenina. Durante la apertura de los años ’90 modificó el negocio. “La llegada de grandes marcas y tiendas obligó a revisar la estrategia -recuerda-. Nuestra respuesta fue identificar un espacio de mercado, el de la indumentaria femenina, donde vimos una oportunidad para desarrollar diseño y fabricación propios”.

“Ahora la apertura es rápida y total -continúa-. Entonces, la pregunta a responder es: ¿estamos dispuestos a competir? Invertimos en máquinas y reorganizamos los procesos”. La compañía trabaja con telas importadas y combina producción nacional con insumos del exterior. De las 300.000 prendas que fabrica por año, entre un 35% y un 40% corresponde a componentes importados.

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Huespe subraya que el desafío permanente pasa por los costos: “No hay que olvidar que se liquida al 50%. Además de los insumos, intervienen la logística, los impuestos y el volumen de compra. Un contenedor desde Buenos Aires cuesta más que desde China. Hay que eliminar cargas muy distorsivas, como Ingresos Brutos, impuesto al cheque. La reducción del 70% de las contribuciones patronales es un alivio para el sector. Si pudiera tener una rentabilidad del 7%, firmo, pero es menos”.

La diseñadora y fabricante Fernanda Maroni, creadora de la marca Amaro Amore, dice que compite por diferenciación. Ingeniera en sistemas de formación, hace 18 años comenzó a desarrollarse en la moda y hace 15 lanzó su marca. Nació enfocada en vestidos de cóctel pero amplió la propuesta y se especializó en sastrería. Después de la pandemia abrió su primer local a la calle y llevó sus diseños a espacios internacionales, entre ellos la Fashion Week de Luxemburgo.

Su modelo de negocio se apoya en “prendas con estampas (compro telas lisas y hago los diseños), colores y recursos constructivos que buscan escapar de la producción masiva. La confección la tercerizo en talleres especializados. Es muy complejo competir, porque cuando confeccionamos piezas más elaboradas, los costos son más altos”.

Franco Valente es una empresa local especializada en toallas que, para seguir en el mercado, decidió invertir US$ 3 millones en tecnología para aumentar la productividad. La firma nació hace más de 35 años, cuando José Ini, David y Adolfo Setton comenzaron con un emprendimiento de bordado para terceros bajo la marca La Bordadora.

En 1991 abrieron su primera planta en San Martín. Hoy abastecen a más de 800 clientes en todo el país. La estructura incluye dos plantas con una capacidad de producción de hasta 200.000 kilos de toallas mensuales.

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