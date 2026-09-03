Se recuperó la producción automotriz en agosto, pero sigue en retroceso frente a 2025

La producción automotriz se recuperó en agosto un 26,3% comparada con julio pero cayó 11,6% respecto del mismo mes de 2025, según las cifras difundidas por Adefa, la asociación de terminales.

Durante el octavo mes del año, las terminales automotrices produjeron 39.381 vehículos (automóviles y comerciales livianos). Esta cifra representa una recuperación de 26,3% respecto al volumen que se registró en julio y se redujo un 11,6% en relación con agosto de 2025 (44.545 unidades), indicó la entidad en un comunicado.

En el acumulado de los primeros ocho meses (enero-agosto), la producción totalizó 275.228 unidades, un 17,1% por debajo del mismo período del año previo.

En materia de comercio exterior, las exportaciones alcanzaron las 24.589 unidades en agosto, un aumento del 5,2% respecto del mes anterior y una leve baja del 3,6% en la comparación con agosto de 2025, indicó Adefa.

En el acumulado de los primeros ocho meses, el sector exportó 174.859 vehículos, consolidando una variación positiva de +0,9% en comparación con las 173.382 unidades comercializadas en el mercado externo durante el mismo período del año pasado.

Por su parte, en el mercado local, las ventas mayoristas a la red de concesionarios totalizaron 39.068 vehículos en agosto. Este volumen refleja una mejora del 14,3% con relación a las 34.178 unidades de julio y representó una caída del 24,5% frente al desempeño de agosto de 2025. De esta forma, en el acumulado de enero a agosto se registraron 301.377 unidades entregadas a la red, un 24,8% menor al volumen del mismo período del año pasado.

“Los resultados de agosto muestran una recuperación respecto de julio, aunque la evolución interanual y los datos acumulados indican que el sector continúa atravesando un escenario desafiante. El desempeño de las exportaciones confirma la capacidad y el potencial de la industria automotriz, pero será necesario seguir avanzando en una agenda de competitividad que permita continuar ampliando mercados y generar mejores condiciones para la producción, la inversión y el empleo”, señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de Adefa.