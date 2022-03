Según los analistas, los objetivos económicos que planteó el Presidente son difíciles de cumplir si no hay un plan

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández mencionó una serie de objetivos económicos para los próximos años: crear al menos 200.000 puestos de trabajo, poner en marcha 10.000 nuevas empresas por año, reducir la inflación y alcanzar y superar los US$100.000 millones en exportaciones. Sin embargo, distintos economistas consultados por LA NACION pusieron en duda la concreción de estas metas si no se estabiliza la situación actual y no hay un plan económico.

“Para mí, los datos que dio son todos una expresión de deseo. ¿Cuál es el plan económico? Dice que va a hacer en los próximos dos años lo que no hizo en los otros dos. Si alguno le quiere creer, que le crea. No vamos a ver eso ni en empleos ni en empresas. Es algo que imagina Fernández, pero que no existe, lamentablemente. Dicho eso, lo más importante es que se cierre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo del Fondo es positivo”, afirmó el economista Fernando Marull, socio de FMyA.

En el mismo sentido, opinó Juan Ignacio Paolicchi, economista en Empiria Consultores: “Los objetivos son expresiones de deseo, no veo instrumentos o algún tipo de plan detrás de ellos como para concretarlos y llevarlos adelante”.

En el caso de la creación de 200.000 puestos de trabajo, Paolicchi dijo que no sería fácil simplemente ampliando la matriz productiva, porque, de lo contrario, ya se hubiese hecho, y hasta ahora lo que se dio fue un reemplazo del empleo privado por un aumento del empleo público. “Lo mismo con la creación de empresas. Si vos no tenés un sendero consistente de crecimiento y un horizonte de más mediano plazo, es difícil que se creen 10.000 empresas por año, porque, además, en los últimos años aumentaron las trabas burocráticas, al darse de baja los procesos de apertura de sociedades simplificados”, continuó.

En cuanto a la inflación, el analista dijo que el Gobierno no la ha reducido, sino que ha aumentado. Con respecto al crecimiento de exportaciones, señaló que es complicado, porque con la brecha cambiaria no hay muchos incentivos, sumado a un atraso del tipo de cambio real del 17%.

Por su parte, Andrés Borenstein, economista de Econviews, señaló que cumplir los objetivos sería posible si la Argentina recupera credibilidad y atrae inversiones, algo que no parece obvio con el riesgo país en 1800 puntos y la brecha cambiaria en casi 100%.

En tanto, el economista en la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, dijo que se necesita estabilizar la situación actual para crecer en forma sostenida, bajando la inflación de la mano de la inversión y las exportaciones. “El nivel de inflación y de brecha que tenemos te demuestra que los desequilibrios son lo suficientemente complicados como para que los objetivos no estén asegurados. Tenés que estabilizar para lograr uno; y una cosa va de la mano de la otra”, apuntó.

Por otro lado, el director del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados, Fausto Spotorno, refutó la idea oficial según la cual aumentando el gasto real se crece y dijo que “aumentar el gasto solo va a llevar a aumentar la presión tributaria y, por lo tanto, a profundizar el estancamiento económico”.

Por último, Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos, dijo que el Presidente menosprecia el rol del sector privado y eso va emparentado también con todo lo que sigue proponiendo hacia adelante. “Creo que es contradictorio con lo que después va a explicar que es el acuerdo con el Fondo, en donde el núcleo es la reducción del déficit fiscal. Habla de que el problema es la deuda que dejó Mauricio Macri, pero no del déficit fiscal que estuvo antes que el endeudamiento y es el origen. Sigue hablando de las cosas que va a hacer el Estado, pero no parece claro que pueda seguir encarando cosas monumentales. Diría que todo lo contrario. Acá falta más sector privado que público. Creo que el sector público tiene que correrse y darle más lugar al privado”, concluyó.