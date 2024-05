Según los especialistas, las bajas de precios no implican un proceso deflacionario

Escuchar

La inflación tiende a la desaceleración desde enero. Mientras que muchos precios regulados continúan subiendo, la baja se sostiene principalmente en los valores de los alimentos y esto llevó a que en algunos sectores se empiece a hablar de una posible deflación. Sin embargo, los consultores advierten que los relevamientos actuales no implican un proceso sostenido como para considerar esta etapa deflacionaria.

De hecho, según el último informe de la consultora LCG, “aún con esta dinámica a la baja, no se debe perder de vista que el 25% de la canasta de alimentos registra aumentos semanales mostrando una inercia elevada: toda la canasta cuenta con al menos una suba al mes. De esta manera, la única diferencia con hace unas semanas es la magnitud del aumento, pero la conducta de incrementar precios permanece”.

Las consultoras relevaron bajas en algunos precios y desaceleración en el segmento de los alimentos Daniel Basualdo

Camilo Tiscornia, de C&T, contó que efectivamente detectaron el descenso de algunos precios, incluyendo algunas categorías, por ejemplo, artículos para el hogar. “En alimentos no lo hemos visto tanto a nivel de una categoría, sí productos que bajaron en forma puntual. Así que por ahora no observamos una baja que llamaría ‘deflación’, que tiene que ver con un descenso que se da en varios períodos ”, aclaró el especialista. Además, agregó que el desplome de las ventas puede forzar la caída de precios, pero no como un proceso sostenido.

También Rocío Bisang, de Eco Go, consideró que todavía falta bastante para pensar en una posible deflación, y aclaró que esto también podría implicar un problema en caso de que suceda: “El descenso de algunos precios no implica un problema necesariamente, pero si la baja es generalizada y se sostiene, se genera un círculo vicioso donde la expectativa está en que los precios en el período siguiente sean más bajos, se posterga el consumo, y eso hace que se produzca menos, que caiga el empleo, haya menores ingresos, los precios sigan bajando, y así en loop”, explicó.

A esta advertencia agregó que la inflación se encuentra todavía en niveles altos, y que la corrección de precios relativos en las tarifas fuerza a que se sostenga al alza, pese a que en algunas consultoras se está relevando una baja en la medición núcleo, que parece responder, sobre todo, a la corrección de precios más que a un proceso donde el conjunto de estos baja sistemáticamente.

“En un contexto de cambios en la macro y de expectativas, es razonable que haya precios que se ajusten a la baja, pero eso no implica necesariamente que vayamos camino a una deflación”, remarcó.

Por otro lado, en Analytica están observando la caída de ciertos precios hace semanas –por ejemplo, del azúcar, pan rallado, galletitas de agua y conservas–, pero, como sostuvo Claudio Caprarulo, eso no significa que se esté ante un proceso deflacionario: “Los precios no se mueven igual y al mismo tiempo, sobre todo en un régimen de alta inflación como el que tiene la Argentina”, comentó, y estimó que la núcleo ronda el 5%.

“No estamos ante un proceso de deflación y no lo vamos a estar. Este año va a ser un buen año si se logra, en los últimos meses, volver a un nivel similar al que teníamos a principios de 2023″, concluyó.

“Es cierto que hay mediciones que marcan un descenso de precios, es decir deflación. En el relevamiento que hacemos nosotros tuvimos dos semanas seguidas donde, en promedio, los precios bajaron, pero hay que tener en cuenta que esto lo medimos en una canasta puntual de alimentos y algunos productos de limpieza. Si bien tienen un peso importante dentro del IPC, no puede extrapolarse a todo el índice”, dijo Alejandro Giacoia, de Econviews.

Los últimos relevamientos de Econviews muestran la caída en los precios de algunos alimentos

El especialista consideró que esto se sostiene en la incertidumbre que se generó en diciembre y que provocó fuertes subas que ahora se están corrigiendo. A esto se suma que el desplome de la demanda puede estar jugando un rol importante, que junto con el ancla del crawling peg al 2%, sostiene la desaceleración de los alimentos.

“En abril hay muchas chances de que el IPC general baje de los dos dígitos, pero seguirá siendo alto. El componente de precios regulados todavía va a seguir aportando puntos. Después hay que pensar en los efectos de segunda ronda que tienen los ajustes de tarifas, y se va haciendo una carrera entre todos los precios en donde nadie quiere perder”, aseguró.