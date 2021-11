Seis claves para entender la nueva medida que impide el pago de viajes al exterior en cuotas

A través de un comunicado escueto, anoche el Banco Central (BCRA) prohibió a los argentinos comprar pasajes, alojamiento y servicios fuera del país en cuotas con su tarjeta de crédito. La noticia no solo causó malestar en el sector turístico, sino también mucha confusión entre empresa y pasajeros.

“¿Van a poder viajar o no? Sí, se va a poder seguir viajando. En algunos casos habrá que esperar algunos meses; en otros casos habrá que financiar la tarjeta de crédito de otra manera, en otros casos habrá que esperar nuevas medidas del Gobierno para implementar esto”, sostuvo la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, durante una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

A continuación, las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que generó la resolución del Central.

¿Qué servicios en el exterior ya no se podrán pagar en cuotas?

No se podrán comprar pasajes para viajar a otro país en cuotas, ya sea en avión, colectivo o barco. También entran en la lista toda clase de servicios turísticos, como el alquiler de autos, el alojamiento y cualquier actividad.

¿Qué pasa si estoy pagando un pasaje en cuotas?

La prohibición empezó a regir para todas aquellas compras que se realicen a partir de hoy, viernes 26 de noviembre. Por ende, quienes compraron pasajes en cuotas con anterioridad no se verán afectados por la resolución del BCRA.

“Las decisiones son vigentes desde que son vigentes. Todo lo que sucedió anteriormente está en el marco de lo que sucedió anteriormente”, agregó Cerruti.

¿Aplica también para los viajes nacionales?

No, la medida es únicamente para los viajes fuera de la Argentina.

¿Hasta cuándo estará vigente?

La comunicación “A” 7407 del Banco Central entró en vigencia este viernes, pero no se ha comunicado cuánto tiempo durará la nueva restricción. Esta mañana, desde el Gobierno indicaron que la decisión se extenderá o no, dependiendo de “la diferente situación que vaya evaluando el BCRA sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina”.

La noticia se dio a conocer en la víspera del Black Friday

“Es momentánea, es puntual y se refiere algo absolutamente específico y tiene que ver con este proceso de crecimiento y reactivación económica que estamos viendo, muy fuerte: la reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes, de la actividad económica. Es un proceso que tenemos que cuidar, que proteger, y que se da en el marco de estar saliendo de la crisis económica de los cuatro años del macrismo, de los dos años de la pandemia, y de estar en negociaciones para hacernos cargo de poder resolver la deuda externa tomada durante el Mauricio Macri, casi de forma personal”, argumentó la vocera oficial.

A pesar del decreto, ¿existe alguna manera de comprar en “cuotas”?

Las agencias de viaje y aerolíneas no podrán otorgar cuotas. Sin embargo, los bancos tendrán la posibilidad de ofrecer préstamos personales, créditos y la financiación del pasaje a través del pago mínimo de la tarjeta de crédito. “Cada uno verá si paga o no el resumen de sus tarjetas o cómo financian las diferentes tarjetas de crédito los viajes que se compren en las diferentes agencias”, indicó Cerruti.

Este último caso funciona como una suerte de “cuota”, con un interés del 43% anual. Si bien el comprador deberá adquirir el pasaje en una sola cuota con la tarjeta, podrá arreglar con su banco la financiación de lo gastado. El problema es que en muchos casos el límite establecido de las tarjetas de créditos es de hasta $200.000. Un pasaje al exterior, por ejemplo, puede costar mucho más. De manera que no podría financiarse la diferencia con el plástico.

¿Hay excepciones para los viajes por enfermedad o por visitas a familiares fronterizos?

No, la prohibición alcanza a todos los argentinos. “Están haciendo planteos con respecto a los viajes como si hubiera una resolución sobre viajar. Se puede viajar, no está en cuestión, todo el mundo viaja, puede viajar, por placer, por ocio, por cuestiones médicas, por trabajo, y toda la gente que vino viajando, de las diferentes maneras, obviamente lo va a seguir haciendo. Cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota de la tarjeta, como establece el BCRA, lo podrá pagar financiado por las tarjetas de crédito a una tasa bastante baja”, aseveró Cerruti. Su argumento es largamente cuestionado por empresas del sector, entidades financieras y la oposición política.