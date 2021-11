Sin cuotas para viajar al extranjero: el Gobierno dice que es “una medida momentánea” y asegura que las reservas “están robustas”

Tras el malestar generado por la decisión del Banco Central de prohibir la venta en cuotas y con tarjeta de crédito de pasajes, alojamientos y otros servicios turísticos en el exterior, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, ofreció hoy una conferencia de prensa en la que describió la medida como “específica” y “momentánea”. Asimismo, enmarcó la resolución en un contexto de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que las reservas de la entidad de crédito “están robustas”.

Sin cuotas para viajar al extranjero: "es una medida específica y momentánea"

“Queríamos traer algunas aclaraciones, explicaciones y serenidad con respecto a la resolución de ayer del Banco Central. Es una disposición momentánea y específica, que tiene que ver con cuidar este proceso de reactivación y de crecimiento, y que se da en el marco de negociaciones para hacernos cargo de resolver la deuda externa”, explicó la funcionaria.

Y agregó: “Necesitamos fortalecer y cuidar el mercado interno para llevar más trabajo y salud a los argentinos. A veces, en un proceso de crecimiento, hay obstáculos y los tenemos que superar. Esta disposición momentánea nos ayudará a hacerlo y a terminar de encaminar una negociación con el FMI que implica una situación macroeconómica y financiera de la que nos tenemos que hacer cargo. Sostenemos que esta situación la heredamos del presidente Mauricio Macri, pero nos hacemos cargo”.

Al ser consultada sobre las reservas del Banco Central, que fueron puestas en tela de juicio a partir de la aplicación de la medida, aseguró: “Están robustas, como dice el ministro de Economía, Martín Guzmán”. Aunque después aclaró: “Ustedes saben que tenemos que avanzar en el acuerdo con el Fondo y eso implica que las reservas no solo deben estar robustas, sino que tienen que estar lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo de la mejor manera posible de esa negociación. Esta medida va en ese sentido”.

En relación con la extensión de la prohibición anunciada ayer, dijo que el Banco Central “estará monitoreando la situación” y definirá su duración, aunque no detalló de cuánto tiempo podría tratarse. A continuación, hizo un pedido a “algunos periodistas” y a la “oposición”: “No generemos miedo ni terror. No le digamos a la gente que no va a poder viajar más. Vamos a poder seguir viajando y va a haber diferentes maneras de hacerlo. Algunos, pagando el viaje en una cuota, otros financiando su tarjeta de otro manera y otros esperarán unos meses”.

Cuando le preguntaron sobre situaciones excepcionales, como viajes que necesiten hacerse por tratamientos médicos, trabajo o cuestiones familiares, contestó: “Están haciendo planteos como si hubiera alguna disposición con respecto a viajar. Se puede viajar, esto no está en cuestión. En algunos casos, cuando no puedan pagar ese pasaje en una cuota, podrán pagarlo financiado por la tarjeta de crédito a través de sus distintos planes, a una tasa bastante baja”. Por último, aclaró que la resolución del Banco Central no afecta a las contrataciones en cuotas realizadas previo a su entrada en vigencia.

Críticas a la decisión del Banco Central

La resolución fue rápidamente cuestionada por la oposición, las agencias de viajes y al menos una de las principales empresas del sector: Despegar. “Estamos evaluando el nuevo escenario a pocas horas de un evento clave como el Black Friday, que es tan importante para la industria, y que se ve impactado de lleno por esta noticia”, manifestó anoche la compañía líder y cuestionó: “Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general”.

En tanto, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) afirmaron: Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia medidas idénticas de otros países hacia el nuestro”. Otra empresa importante, Volalá, expresó: “La nueva medida complica nuevamente a un sector, que ya viene muy golpeado en este último año y medio, y que recién ahora estaba apenas empezando a ver algún tipo de recuperación”.

Por otra parte, diputados de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron la nulidad de la decisión en una dura misiva donde advirtieron que la misma “atenta sobre la libertad de los argentinos de salir del país consagrada en la Constitución”.