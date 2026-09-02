Será obligatorio: las preguntas y respuestas para entender cómo funcionará el fondo que pagará indemnizaciones

2 ¿Qué destino tendrán los fondos?

Aunque el empleador podrá ver cuánto dinero acumula el fondo y cómo va creciendo a medida que pasa el tiempo, sólo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. De hecho, en caso de que suceda un despido, será la gestora del fondo -es decir, un banco o sociedad de bolsa- la encargada de depositar la plata en la cuenta del trabajador. En caso de que el FAL no logre pagar toda la indemnización, la empresa tendrá que abonar la diferencia con sus propios fondos.

“El FAL no puede volver al empleador, sino que es el propio vehículo el que termina pagándole al destinatario, incluso son inembargables. Solo hay una situación que contempla la norma, que es cuando una empresa cierra y liquida su operación: en este caso, después de asumir todos sus compromisos y pagar las indemnizaciones, si queda remanente, podría volver a los accionistas”, explicó Daniela Castaldo, CEO de Santander Asset Management.