Sergio Massa hizo su carta de presentación ante un empresariado expectante, aunque con dudas sobre su éxito

El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró la cumbre empresaria del Council of the Americas, en el Alvear Palace, frente a una audiencia expectante, aunque reducida. Su disertación fue su carta de presentación ante el púlpito empresarial. Del otro lado, encontró a un el sector privado con una expresión de confianza en que podrá, por lo menos en el corto plazo, encarar las políticas anunciadas en su primera conferencia de prensa, centradas en reducir el déficit fiscal y mejorar las reservas del Banco Central.

Las expectativas positivas se centran en sus cualidades personales, de acuerdo a los testimonios de empresarios recopilados por LA NACION durante la mañana. Consideran que la “viveza o astucia política” de Massa es la fuente de seguridad. “No hubiera aceptado el cargo si era para prenderse fuego”, confía un referente del sector energético.

Sin embargo, las dudas comienzan a surgir por las restricciones propias del desorden macroeconómico y la implementación de las medidas en la práctica. Es decir que, para el sector privado, la frustración de su plan estaría vinculada con la realidad, más que las internas dentro del Frente de Todos. A dos semanas de su designación, ven un alineamiento entre los referentes de la coalición gobernante para sostenerlo.

Sergio Massa llegando al hotel Alvear a la reunión del Consejo de las Américas Gerardo Viercovich

De igual manera, los empresarios prefieren no arriesgar a título propio buenos augurios. Prefieren ver cómo se desarrollan las próximas semanas y no anticiparse. Incluso, las principales cámaras del sector privado, como la Unión Industrial Argentina, no se han referido aun a la designación de Massa de manera pública.

Massa llegó al hotel rodeado de funcionarios y asistentes, entre los que estuvieron José Ignacio de Mendiguren, secretario de Producción, y Flavia Royón, de Energía.

El ministro, durante su discurso, volvió a referirse a los cuatro ejes sobre los que asentó su discurso en su primera y única conferencia de prensa: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. Hizo una suerte de raconto sobre cómo se avanzó en los últimos días en estos pilares de gestión. Incluso, hizo un mea culpa frente al empresariado con respecto a una medida que admitió que fue “antipática”: el adelanto del impuesto a las ganancias que utilizará para reforzar los ingresos de los jubilados.

Noticia en desarrollo